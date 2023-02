Udělali byste řidičský průkaz? Vyzkoušejte si to na nových otázkách

Ministerstvo dopravy představilo další sadu 38 nových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění. Tato, již pátá, série se mimo jiné týká zájemců o řidičské oprávnění na autobus, nákladní automobil a přípojná vozidla. Obsahuje i otázky dětské bezpečnosti, hlavně přepravy dětí v autosedačkách apod. V nové sadě jsou zahrnuty i testové otázky týkající se utváření souprav vozidel skupin B+E a B96, jako reakce na časté dotazy řidičů karavanů atd.





"Představujeme již pátou sadu nových testových otázek, se kterou se žadatelé o řidičský průkaz budou v autoškolách potkávat od 13. března 2023. Tentokrát se testové otázky zaměřují na znalosti řidičů nákladních automobilů a autobusů hlavně s ohledem na jejich specifika, hmotnosti, atd. Díky novým testovým otázkám ověříme lépe znalosti řidičů kamionů i autobusů již při samotné zkoušce a podpoříme tak bezpečnost silničního provozu,“ říká Milan Janda z Odboru agend řidičů Ministerstva dopravy.





Nový systém otázek používají autoškoly už více jak rok. Celkově, i s dnešní sadou, využívají 170 statických a 23 dynamických otázek nové generace. Aktuální sada nových testových otázek čerpá z podkladů od sdružení dopravců ČESMAD Bohemia a Policie ČR s ohledem na nejčastější problémy řidičů tzv. velkých vozidel nad 3,5 tuny a nově jimi rozšiřuje základní balík testových otázek pro uchazeče o řidičské oprávnění skupin C, C+E, D, D+E.



„Věříme, že zkvalitnění samotné zkoušky pro získání řidičského oprávnění o témata, problémy a hrozby, která často vnímáme od našich členů i běžných řidičů pomůže zkvalitnit celý obor nákladní i osobní přepravy nad 3,5 tuny a obecně zlepšit bezpečnost provozu i mediální pohled na tento druh přepravy,“ zdůrazňuje za ČESMAD Bohemia Vladimír Kydlíček.



Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění probíhají na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice. Testy skládají uchazeči on-line v systému Ministerstva dopravy. Každý žadatel je musí úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, tedy v jízdách.



Testy jsou součástí projektu Nová generace testových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění (noveotazky.cz). Jde o sadu textových a animovaných dopravních otázek pro zkoušky v autoškolách, které postupně nasazujeme do ostrých testů. Jejich novou generaci si na webu noveotazky.cz může vyzkoušet každý. Kompletní sady otázek, včetně původních, jsou dostupné na veřejné části aplikace webu Ministerstva dopravy Testy.



„Velmi nás těží, že aktuální sada nových testových otázek se zaměřuje i na témata sestavování souprav vozidel B, B+E a B96 na které se nás velmi často dotazují řidiči při školení řidičů prioritně s ohledem ns rozvoj karavaningu a nyní si ověříme tuto znalost již při samotných zkouškách pro získání řidičského oprávnění,“ zdůrazňuje předseda Asociace autoškol ČR Aleš Horčička.



"S testovými otázkami ke zkouškám v autoškole se ročně setká až 120 tisíc zájemců o řidičské oprávnění, kterým se snažíme zařazením těchto nových sad představit aktuální trendy v každodenním provozu."





redakce

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek