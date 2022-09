Nový Ford Mustang představen včetně speciální verze Dark Horse

Ford odhalil zcela nový Mustang. Nejprodávanější sportovní kupé světa se zcela přepracovaným digitálním kokpitem, zdokonaleným motorem V8 a ostřejším designem bude řidičsky nejzábavnějším modelem v historii Mustangu.





Vliv Mustangu dalece přesahuje více než 10 milionů vozů prodaných za 58 let nepřetržité výroby. Tisícekrát se objevil ve filmu, televizi, hudbě i videohrách a na Facebooku je celosvětově nejoblíbenějším automobilem. Od roku 2014, kdy byl představen poslední nový model, se Mustang každoročně stává nejprodávanějším sportovním kupé na světě.





Nový Mustang Fastback a Convertible přinášejí ambiciózní styl v kombinaci s revoluční digitální uživatelskou zkušeností a vyšší výkon spolu s ještě lepšími předpoklady pro jízdu na závodním okruhu

Atraktivní, na řidiče orientovaný digitální kokpit se pyšní dvěma konfigurovatelnými displeji, komunikačním a zábavním systémem SYNC 4, sportovními aplikacemi s 3D zobrazením a podporou bezdrátových aktualizací Ford Power-Up

Model Mustang Dark Horse je ze všech Mustangů s atmosférickým motorem, které kdy existovaly, nejlépe připraven pro jízdu na závodním okruhu. Má vylepšený podvozek, aerodynamiku i motor 5.0 V8 a přivede Mustang zpět do globálního motorsportu

„Investicí do další generace Mustangu v době, kdy mnoho našich konkurentů opouští výrobu automobilů se spalovacími motory, vysíláme důležitý signál,“ řekl Jim Farley, generální ředitel Ford Motor Company. „Ford svůj plán růstu v oblasti vozidel poháněných spalovacím motorem staví na online technologiích, speciálních modelech a hybridních variantách našich nejziskovějších a nejoblíbenějších vozů – všechny jsou z rodiny Ford Blue – a navíc do roku 2026 investuje 50 miliard dolarů do elektromobility.“

Atletický a opojný výkon

Nový Fastback a Convertible posouvají atletické vlastnosti Mustangu na novou úroveň. Vedle vylepšeného hardwaru, softwaru a ladění přichází také nový motor 5.0 V8 čtvrté generace, který poskytuje ještě lepší reakce a výkon.

„Jedná se o zatím nejsportovnější a jízdně nejsuverénnější Mustang,“ řekl Ed Krenz, šéfkonstruktér modelové řady Mustang. „Ať už jezdíte s automatickou nebo manuální převodovkou, díky jízdním režimům v kombinaci s vyladěným digitálním ovládáním motoru, odpružení a řízení jsme nyní schopni poskytnout řidičům špičkový výkon v každém prostředí od oblíbených silnic až po závodní okruh.“

Zcela nový Mustang GT dostal nové sání se dvěma sacími kanály a dvěma škrticími klapkami. Toto řešení omezuje sací ztráty na minimum a umožňuje ještě větší průtok vzduchu.

Až šest interaktivních a přizpůsobitelných jízdních režimů optimalizuje dynamické vlastnosti vozu v různých provozních podmínkách. Jedná se o módy Normal, Sport, Kluzko, Drag, Track a přizpůsobitelné nastavení s několika dostupnými profily, které si řidič může zvolit dle vlastních preferencí. Změnu jízdního režimu provází grafická animace na digitálním přístrojovém panelu.

Odezva řízení byla zlepšena omezením vůlí mezi volantem a pneumatikami. Ke hbitějším reakcím vozu na pokyny řidiče přispívá rovněž strmější převod řízení.

Model GT je sériově vybaven funkcí dorovnávání otáček při řazení, což dále zvyšuje přesnost ovládání i mechanickou kultivovanost odezvy hnacího řetězce. Dosud žádný Mustang nebyl natolik přizpůsoben požadavkům jízdy na závodním okruhu.

Mustang GT nabídne výběr mezi desetistupňovou automatickou a šestistupňovou manuální převodovkou. Standardně dodávaná sada Performance obsahuje 19palcová kola z lehké slitiny, sportovní samosvorný diferenciál, 19palcové brzdy Brembo a výfuk s aktivním ventilem, který mění zvuk motoru podle jízdního scénáře. Na přání dodávaný aktivní podvozek MagneRide® 3 monitoruje podmínky tisíckrát za sekundu a pomocí elektronicky řízené kapaliny reguluje tlumicí účinek.

Podmanivé digitální zážitky zaměřené na řidiče

Za ikonickou siluetou exteriéru sedmé generace Mustangu se skrývá technologicky nejvyspělejší kokpit zaměřený na řidiče, který kombinuje to nejlepší z minulosti, současnosti a budoucnosti.

Nejviditelnější změnou je odstranění tradiční „dvoukapličkové“ horní části palubní desky. Namísto ní se v interiéru objevuje skleněný středový panel plný digitálních technologií.

Za novým volantem se silnějším věncem a rovnou spodní částí se nachází 12,4palcový digitální sdružený přístroj s konfigurovatelným zobrazením včetně virtuálních přístrojů, jejichž vzhled prošel mezigeneračním vylepšením.

„Využíváme každý pixel,“ řekl Craig Sandvig, manažer interaktivních rozhraní Fordu Mustang. „Můžeme být kreativní při zobrazování potřebných provozních informací a zároveň dáváme řidiči možnost vybírat barvy, přepnout na zobrazení klasických ukazatelů Mustangu nebo vytvořit ‚klidnou‘ obrazovku, na níž se zobrazuje jen minimum údajů.“

Tento digitální přístrojový panel plynule přechází do 13,2palcové středové obrazovky SYNC 4, který je uložena za stejným integrovaným sklem a natočena směrem k řidiči. Ergonomické umístění těchto obrazovek poskytuje jasné vizuální informace a snadno dosažitelné ovládací prvky, které společně vytvářejí pohlcující digitální zážitek.

Plně přizpůsobitelné digitální přístroje a atmosféra interiéru Mustangu začínají měděnými a tmavými odstíny v podobném duchu jako v SUV Mustang Mach-E. Displeje sdružených přístrojů i ambientní osvětlení interiéru lze ncméně nakonfigurovat v zákazníkem zvolených tónech, přičemž grafika přístrojů se přizpůsobuje také aktuálnímu jízdnímu režimu. Při volbě personalizovaného jízdního režimu se na středovém panelu zobrazí vizualizace nastavení vozu pomocí softwaru Unreal Engine 3D, což je počítačový herní engine, který vykresluje grafiku v reálném čase. Interakcí s dotykovým displejem lze upravovat nastavení vozidla a přejetím prstu po grafice virtuálně otáčet vozem.

„Věděli jsme, co zákazníci chtějí, a navrhli jsme co nejdigitálnější Mustang, přičemž jsme ale zachovali kokpit zaměřený na řidiče,“ řekl Ricardo Garcia, vedoucí designu interiéru ve Ford Motor Company. „Přesunutí některých fyzických ovládačů, například rádia a navigace, na digitální displej se setkalo s pozitivním ohlasem jak u řidičů z generace mileniálů, tak u tradičních řidičů Mustangu, s nimiž jsme v rámci vývojového procesu pracovali.“

Mustang nové generace získal také novou povrchovou strukturu materiálů v interiéru, vyvinutou speciálně pro něj. Pyšní se koženými sedadly a měkčenými plasty na palubní desce i dveřních výplních, stejně jako celokoženým volantem.

Vyšší úrovně výbavy mají rovněž barevné prošívání volantu a specifický vzor perforace čalounění na středové konzole, doplněný barevně sladěným asymetrickým proužkem na bezpečnostních pásech.

Středová konzola může obsahovat také podložku pro bezdrátové nabíjení mobilních telefonů. Prostor pro ni se uvolnil přesunutím dalších funkcí na dotykový displej.

Nejnovější systém Ford SYNC 4 je plně kompatibilní se systémy Apple CarPlay i Android Auto,5 samozřejmostí je také plná integrace s aplikací FordPass.6 Stejně jako plně elektrické SUV Mustang Mach-E podporuje zcela nový Mustang bezdrátové aktualizace Ford Power-Up.

Nad kokpitem jsou nainstalovány porty USB pro napájení kamer zaznamenávajících situaci před vozidlem. Díky tomu se nemusí přes kabinu táhnout kabely.

Nejnovější audiosystém B&O 7 poskytuje čistý zvuk prostřednictvím 12 reproduktorů a subwooferu. Technologie elektronického zvýraznění zvuku pak zesiluje akustiku motoru přímo v kabině.

Ještě výraznější design s nadčasovými detaily Mustangu a větší individualizace

Sedmá generace Mustangu dodává designu inspirovanému historií moderní ostrost, aby oslovila dosud nejširší skupinu zákazníků.

Nízká horizontální linie napříč přední částí charakteristické třídílné kapoty navazuje na nové LED světlomety a vytváří působivější přední část, ovlivněnou původním designem z 60. let a současně optimalizovanou z hlediska ochrany chodců. Elegantní linie střechy, široký sprinterský postoj a zkrácený zadní převis jsou rovněž věrné autentickým proporcím první generace, zatímco rozšířené zadní blatníky poukazují na sílu Mustangu.

Prodloužená záď se vyznačuje novými trojitými svítilnami a přepracovaným difuzorem, který zlepšuje aerodynamické vyvážení vozu.

Poprvé má každý model zcela nové řady Mustang specifické přední partie, takže si zákazníci mohou vybrat vzhled, který nejlépe odpovídá jejich osobnosti. Model GT, srdce značky Mustang, má v masce větší otvory, umožňující lepší proudění vzduchu, což se odráží ve vyšším výkonu. Aerodynamika je dále optimalizována novými průduchy na kapotě a přepracovaným předním splitterem.

„GT má jedinečné stylistické prvky, které naplňují slib Mustang Performance,“ řekl Christopher Walter, manažer designu Fordu Mustang. „Nový Mustang je ostřeji řezaný a hranatější, opírá se o klasickou dravost a nadčasovost Mustangu.“

Mustang Convertible pokračuje ve svém odkazu a nabízí maximální svobodu pod širým nebem. K otevření i zavření plně vypolstrované a izolované látkové střechy postačí uvolnit jednou rukou středovou západku. Kompaktní konstrukce střechy a nezávislé zavěšení zadních kol rovněž přispívají ke značnému zavazadlovému prostoru, který pojme až dva golfové bagy.

Pod kapotou se nachází nový kryt motoru, černá vzpěra, přepracované označení a úhlednější vedení kabelů, palivového i brzdového potrubí, což přispívá k lepšímu vzhledu srdce Mustangu. Při příchodu k vozu přivítá zákazníka také animované uvítací osvětlení a uvítací obrazovky specifické pro Mustang.

Zcela nový Mustang přijde na trh ve 12 barevných variantách včetně tří nových odstínů – modré Ember, modré Vapor a žluté Splash. Zákazníci si mohou vybrat také z barevných variant brzdových třmenů Brembo v černé nebo červené barvě, vždy s logem Mustang, a také ze dvou nových vzorů 19palcových kol z lehké slitiny.

Více bezpečnostních prvků; více technologií

Stejně jako SUV Mustang Mach-E je i Mustang sedmé generace vybaven asistenčními systémy Ford nové generace. Patří k nim rozpoznávání dopravních značek, inteligentní adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, asistent jízdního pruhu, asistent vyhýbacího manévru a asistent automatického brzdění při couvání.8 Další klíčovou funkcí je aktivní reakce na výmoly, která nepřetržitě monitoruje odpružení, karoserii, řízení i brzdy a podle toho upravuje chování podvozku. Novinkou v Mustangu jsou také služby odcizených vozidel 9, což je funkce FordPass 6 poskytující 24hodinovou pomoc v případě krádeže.

Prostřednictvím aplikace FordPass mohou majitelé zůstat ve spojení se svým Mustangem i dalšími způsoby a využívat vzdálené funkce, jako je startování a zhasnutí motoru na dálku, zamykání a odemykání dveří, plánování času startu, vyhledávání polohy vozidla a kontrola jeho technického stavu. 10 V aplikaci FordPass uživatelé snadno naleznou důležité provozní údaje včetně stavu paliva a oleje, servisní historie a záručních informací.

Nový Mustang Dark Horse nabízí maximální schopnosti na okruhu

Vedle nového Mustangu GT se v premiéře představuje také Mustang Dark Horse, který je vrcholným vyjádřením schopností na závodních tratích a základem pro plány značky v oblasti motorsportu.

Mustang Dark Horse staví na atletičnosti, ostřejším designu a digitálních zážitcích sedmé generace Mustangu. Ze všech dosavadních Mustangů přináší nejvyšší míru preciznosti při jízdě na závodním okruhu.

„Vzali jsme nový Mustang, to nejlepší z našeho nového osmiválce 5,0 l, a zvýšili jsme výkon, vylepšili aerodynamiku, pneumatiky i řízení a doplnili interaktivní kokpit. Výsledkem je Mustang, který překonává všechny předchozí Mustangy s pětilitrovým motorem,“ řekl Krenz.

Srdcem tohoto nového Mustangu je výkonnější verze zcela nového motoru V8 čtvrté generace. Vyznačuje se novými vačkovými hřídelemi, specifickým laděním Mustang Dark Horse a dvěma škrticími klapkami, které do motoru přivádějí dvakrát více čerstvého vzduchu pro maximální výkon. Přenos hnací síly zajišťuje v Mustangu Dark Horse šestistupňová manuální převodovka TREMEC s titanovou hlavicí řadicí páky, vyráběnou 3D tiskem, popřípadě desetistupňová automatická převodovka Ford s řazením pod volantem.

Mustang Dark Horse je standardně dodáván se sadou Performance, zvyšující jízdní schopnosti vozu na závodním okruhu. Klíčovými prvky této sady jsou přídavný chladič motorového oleje, chladič převodového oleje (pro automatickou převodovku), odlehčený chladič s větším odvodem tepla, výkonnější ventilátory chlazení a chladič diferenciálu. Standardně dodávaný samosvorný diferenciál Torsen maximalizuje dostupnou trakci, čímž zlepšuje akceleraci i vyvážení vozu v zatáčce.

Součástí sady Performance je také specifické naladění podvozku, větší zadní stabilizátory a robustní přední tlumiče, 19palcové přední brzdy Brembo s pevnými třmeny a většími kotouči, zadní výztuha, kola nestejné velikosti (19 x 9 palců vpředu a 19 x 9,5 palce vzadu) a pneumatiky Pirelli P Zero PZ4. Jízdní vlastnosti na silnici i na okruhu vylepšuje rovněž sériově dodávaný podvozek MagneRide®.

Elektronická driftovací brzda přináší na závodní okruhy novou technologii, která usnadňuje využití potenciálu Mustangu pro jízdu řízeným smykem a zároveň má vizuální atraktivitu i funkčnost tradiční mechanické ruční brzdy. Elektronická parkovací brzda je navržena jak pro začínající řidiče, kteří se chtějí v driftingu zdokonalovat, tak pro zkušené experty, kteří ji využijí v soutěžním nasazení.

Vizuální specifika Mustangu Dark Horse odrážejí jeho pozici vrcholného modelu v sedmé generaci Mustangu a zároveň přispívají k jeho dynamickým schopnostem na závodním okruhu.

„Je to víc než jen nový název. Mustang Dark Horse přináší nový designový jazyk, který je rafinovaný a zároveň dokonale přizpůsobený jeho dvojímu účelu – jízdě na silnici i na okruhu,“ řekl Joel Piaskowski, globální ředitel Ford Design. „Vizuální změny uvnitř i zvenčí informují o sportovním zaměření Mustangu Dark Horse. Mechanické změny pak posilují jeho funkčnost a poskytují řidiči více jistoty i schopností.“

Vpředu obklopuje zatmavené LED světlomety výrazná stínová grafika, která doplňuje specifickou leskle černou mřížku chladiče s lichoběžníkovými „nozdrami“ a přepracovaný spodní díl předního nárazníku s lesklými „tesáky“. Okruhové zaměření vozu demonstrují nástavce prahů a pevné zadní křídlo, difuzor inspirovaný závodními vozy a čtveřice tmavých koncovek výfuku.

Tradiční emblémy Mustangu jsou na předních blatnících, výklopné zádi a prazích nahrazeny novým logem Mustang Dark Horse, zatímco na přídi zůstává eloxovaná verze slavného poníka v odstínu Dark Tarnish. Rovněž v interiéru se místo standardního emblému poníka na palubní desce a digitálních displejích objevují specifické znaky MustangDark Horse a každý vůz je opatřen individuálním číslem podvozku.

„Vůbec poprvé máme na Mustangu koně, který míří vpřed,“ řekl Piaskowski. „Je agresivní, trochu zlověstný a běží ze stínu rovnou k vítězství.“

Specialitou Mustangu Dark Horse je modrý metalický lak Ember – chladný tmavý odstín, který při dopadu světla vyzařuje teplou záři a udává tón celkovému vzhledu. Grafické prvky na střeše a kapotě jsou k dispozici v různých barvách a stylech. Volitelná sada Appearance zahrnuje třmeny Brembo v tmavomodrém odstínu Notorious s logem ve světlejší modré Grabber.

Součástí volantu se silnějším věncem a rovnou spodní částí jsou řadicí „pádla“ a tlačítko přepínání jízdních režimů na dosah palce. Sportovní semišový potah zdobí švy v modrém odstínu Indigo. Za volantem řidič nalezne 12,4“ digitální sdružený přístroj s přizpůsobitelným vzhledem.

Kontrastní modré prošívání výplní dveří a sedadel, manžety řadicí páky a středové konzoly zesiluje atmosféru v kabině, kterou ještě umocňují modré bezpečnostní pásy. Sada Mustang Dark Horse Appearance navíc přidává sedadla v modrém odstínu Deep Indigo s jedinečnou perforací, která pod povrchem vyzařuje další modré tóny.

Vnitřní výplně, rámečky a výdechy ventilace dostaly povrchovou úpravu Black Alley – tmavý metalický lesk, jenž nahrazuje známé světle stříbrné odstíny ostatních variant Mustangu. Uprostřed kokpitu se ve vozech Mustang Dark Horse se šestistupňovou manuální převodovkou TREMEC nachází modře eloxovaná titanová řadicí páka. Vnitřek hlavice je dutý, aby se nepřehřívala.

Mustang Dark Horse je také vybaven nejnovějším audiosystémem B&O, 7který poskytuje čistý zvuk prostřednictvím 12 reproduktorů a subwooferu.

Mustang Dark Horse ohlašuje návrat Mustangu do globálního motorsportu

Nově představený model Mustang Dark Horse je základem pro Mustangy, které budou po celém světě závodit v různých sériích včetně GT3, GT4 a NASCAR.

„S tímto novým modelem se chystáme i závodit a Mustang Dark Horse se k tomu už ze své podstaty výborně hodí," řekl Mark Rushbrook, globální ředitel Ford Performance Motorsports. „Díky probíhajícímu vývoji našeho závodního programu jsme si jisti, že máme ten správný vůz k tomu, abychom uspěli.“

Varianta Mustang Dark Horse S je coby odlehčená verze sériového vozu určena speciálně pro motoristický sport. Všechny zbytné díly a ozdobné prvky byly odstraněny. Uvnitř naopak přibyla kompletní bezpečnostní klec s certifikací FIA, bezpečnostní sítě, závodní sedadlo s bezpečnostními pásy a závodní volant s rychloupínáním. Mezi další bezpečnostní prvky patří spínače pro rychlé odpojení baterie a protipožární systém.

Ford se také vrací k továrně podporovaným závodům GT3 se zcela novým závodním vozem Mustang GT3 IMSA, který bude k dispozici i pro zákazníky, a to od závodu 24 hodin Daytony v roce 2024. Ford Mustang GT3 s motorem 5.4 V8, vytvořený ve spolupráci Ford Performance a Multimatic, nabídne zákazníkům po celém světě plný potenciál vytrvalostních závodů.

V sezóně 2023 přijde i nový zákaznický Mustang GT4, který bude k dispozici pro globální třídy GT4 v IMSA, SRO a FIA GT. Nová verze Mustangu bude mít v příští sezóně premiéru také v australské sérii Supercars a v následujících letech budou nově navržené modely debutovat v závodech NASCAR Cup a NHRA Factory X.





