Správně nastavené povinné ručení vás ochrání před exekucemi a doživotní ztrátou majetku

Zase už musíte platit další povinné ručení? Zase si říkáte, jaká je to otrava? Zkuste se na to podívat z druhé strany - začnete jej brát jako jeden z nejvýhodnějších ochranných prostředků vaší budoucnosti. A to i při zohlednění faktu, že pojišťuje ty druhé, nikoliv vás. Přesvědčíme vás o tom několika prostými fakty.





Stali jsme se právním státem s vymahatelným obrovským odškodněním

Občanský zákoník z roku 2012 je jedním z nejdůležitějších právních předpisů současnosti, vztahují se běžný civilní život, ale i na život firem a státních podniků. Také do našeho právního řádu přinesl Nový občanský zákoník ty největší změny, které nás potkaly od roku 1993.





Mnoho lidí se je sice ještě nenaučilo využívat, ale právníci ano. A pokud se dostanete k soudu coby viník dopravní nehody, bude občanský zákoník nemilosrdně hrát proti vám. Nejhůře dopadne vaše finanční budoucnost a váš majetek, v podstatě bez ohledu na vaše případné děti. Pryč jsou časy, kdy se hradila jen škoda na vozidle.

A můžete nám věřit, že přestože po silnicích jezdí stále dražší auta, odškodnění na majetku nedosahuje při vážné dopravní nehodě ani zlomek odškodnění přisouzeného jako náhrada za újmu na zdraví, životě a na ztíženém společenském uplatnění.

Co tohle tvrzení znamená?

Je to vlastně docela jednoduché. Šli jsme americkou cestou - a občanský zákoník umožnil všem, kdo utrpěli nějakou újmu, ať už na zdraví nebo na výdělku, včetně výdělku budoucího, aby se o náhradu vzniklé škody přihlásili. A hodně nahlas, v řádu desítek milionů korun.

Nejčastěji k vážným újmám dochází při dopravních nehodách, kde lidská těla při srážkách podstupují ohromné nárazy ve vysokých rychlostech, a tak i s ohromnými následky. Nejvíce doživotních dlužníků se proto rekrutuje z nedostatečně pojištěných řidičů, zde viníků nehody.

Při určování viny se málokdy bere v potaz skrytá vada auta. Proto jsme pro vás připravili seznam 10 nejprodávanějších mladých ojetin, na které byste si měli dát pozor.

Na jaké částky je dobré si povinné ručení nastavit?

Zákonem povolené minimum je 35 milionů pro majetkové škody a dalších 35 milionů pro škody na zdraví a ušlý zisk. Celkem tedy 70 milionů. Jenže pojišťovny evidují stále více případů, kdy tahle částka povinného ručení prostě nestačí.

Jak řekl Hospodářským novinám Jan Marek, mluvčí Generali Česká pojišťovna: „Jen doživotní náklady na péči dosahují 36 milionů korun, ztráta na výdělku je kalkulována téměř na 17 milionů, za duševní útrapy rodiny byly uhrazeny skoro čtyři miliony. Celková částka škody se předpokládá na úrovni téměř 85 milionů.“

Samy pojišťovny na tento vývoj v legislativě reagují a nejnižší limit málokdy nabízejí mezi prvními možnostmi. A pokud se takto nízké částky sjednávají, pak spíše na auta, která mají dlouhé prostoje a využívána jsou přednostně pro dopravu po městě. Přesvědčit se o tom rychle můžete například ve srovnávači povinného ručení Povinneruceni.biz.

„Chceme, aby naši klienti byli dostatečně chráněni. Nejnižší limit povinného ručení v balíčku Komfort je 70 milionů pro majetkové škody a 70 milionů pro škody na zdraví a ušlý zisk,“ potvrdila Hospodářským novinám Marie Petrovová, mluvčí Allianz pojišťovny. Celkově se tu dostáváme na 140 milionů korun.

V současnosti se právě 140 milionů (v režimu 70 + 70) doporučuje jako základ pro dobré povinné ručení. Střední limit je 100 + 100 milionů, ale sjednat se dá samozřejmě i mnohem více. Stále populárnější jsou i připojištění k povinnému ručení, která už jsou namířena na pojistníka.

A čím ochráníte sebe?

Možností je tu několik. Spolehnout se můžete jen na výše zmíněná připojištění, což je v podstatě ta nejmenší pojistná ochrana, které lze dosáhnout. Zařídit si můžete i havarijní pojištění, které váš vůz a vaše věci v něm chrání i při jiných situacích, než jsou dopravní nehody (pád stromu při bouřce, vandalismus, krádež apod.). Žádnému řidiči by však nemělo chybět kvalitní životní pojištění.

