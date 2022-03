Elektrický minibus ID. Buzz vyrazí dech svým designem. Co o něm víme?

Novinka se inspirovala u legendárního modelu T1. Volkswagen ID. Buzz nabídne dva rozvory, kabinu až pro sedm osob, rychlé nabíjení a hodně prostoru. Na trh se dostane ještě letos.





Start prodeje v Evropě již v roce 2022. Výroba verze s dlouhým rozvorem je předběžně plánována na rok 2023.





Značky Volkswagen Užitkové vozy a Volkswagen osobní vozy představují s novými modely ID. Buzz a ID. Buzz Cargo jeden z nejpokrokovějších a trvale nejudržitelnějších automobilových konceptů současnosti. Dva modely s nulovými lokálními emisemi přenášejí design jedné z největších automobilových ikon – modelu T1 – do éry elektromobility. ID. Buzz se bude jako první modelová řada v segmentech MPV a lehkých užitkových vozů vyrábět a dodávat s neutrální bilancí emisí CO2. V rámci postupně realizované strategie trvalé udržitelnosti je u modelů ID. Buzz a ID. Buzz Cargo použit vysoký podíl recyklovaných materiálů a v jejich interiéru se zcela upustilo od použití pravé kůže.

Modely ID. Buzz a ID. Buzz Cargo budou uvedeny na trh v prvních evropských zemích na podzim letošního roku. Spuštění předprodeje je plánováno již na červen. Evropské verze budou v době uvedení na trh vybaveny sadou akumulátorů o využitelné kapacitě 77 kWh (celková kapacita: 82 kWh). Z ní je napájen elektromotor o výkonu 150 kW, který pohání kola zadní nápravy. Nabíjecí výkon při použití střídavého proudu (AC) dosahuje 11 kW. Připojením konektoru CCS ke stejnosměrné nabíjecí stanici (DC) lze využívat ještě vyšší nabíjecí výkon, a to až 170 kW. Sada akumulátorů se tak nabije z 5 na 80 procent za 30 minut. Stejně jako všechny modely rodiny Volkswagen ID. využívají i nové modely ID. Buzz a ID. Buzz Cargo jako technický základ své konstrukce koncernovou modulární platformu MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) pro elektromobily.

Pocta modelu T1 – technicky vyspělý průkopník nového trendu s velkolepou historií

V modelech ID. Buzz a ID. Buzz Cargo se protínají nejdůležitější automobilové trendy současnosti: elektromobilita, inteligentní síťové propojení asistenčních a informačních systémů, aktualizace softwaru technologií OTA (Over-the-Air) a kompatibilita se zcela novými koncepty mobility. Výsledkem je nabídka progresivních a mnohostranných MPV a lehkých užitkových vozů. Všechny tyto parametry vizuálně propojuje ikonický vnější design. „Naprosto výjimečným designovým prvkem modelu ID. Buzz je sympatický vzhled, který se tímto vrací zpět na silnice,“ říká Albert Kirzinger, šéfdesignér značky Volkswagen Užitkové vozy. A jsou to proporce, které činí z modelu ID. Buzz tak jedinečný automobil. Designér odkazuje na klasický model: „V modelu T1 sedí řidič doslova nad přední nápravou, protože vůz nemá prakticky žádný přední převis. Nyní má ID. Buzz znovu mimořádně krátký převis – a to se vším, co je dnes důležité z hlediska bezpečnosti a techniky. Krátký převis vepředu i vzadu. Tento druh jednoprostorového designu žádný jiný vůz nenabízí.“ Tuto skutečnost umocňuje velmi dlouhý rozvor (2988 mm) v poměru ke kompaktní vnější délce karoserie (4712 mm).

Pro život na kolech – mimořádně prostorný „open space“

Řidič modelu Bulli zažije se svými spolucestujícími nový pocit z jízdy v interiéru koncipovaném jako „open space“. Albert Kirzinger k tomu říká: „Vytvořili jsme nové uspořádání vozu s velmi přehledným a snadno pochopitelným konceptem interiéru, který nabízí optimální využití prostoru. To jsou geny modelu Bulli.“ Oba modely ID. Buzz poskytují vzhledem ke kompaktnímu půdorysu vozu opravdu mimořádně hodně místa. Ve verzi MPV nalezne pět osob velkorysý prostor pro cestování v útulné atmosféře luxusního salonku, pro jejich zavazadla je k dispozici nevšedně velký zavazadlový prostore o objemu až 1121 litrů. Po sklopení druhé řady sedadel vzroste objem zavazadlového prostoru až na 2205 litrů. Ve střednědobém horizontu budou navíc následovat varianty s šestimístnou nebo sedmimístnou konfigurací sedadel a prodlouženým rozvorem náprav. Model ID. Buzz Cargo je sériově vybaven třemi sedadly vpředu (alternativně dvěma) a pevnou přepážkou oddělující nákladový prostor o objemu 3,9 m3. Do zadní části lehkého užitkového vozu s nulovými emisemi lze naložit dvě europalety.

Věčně mladý Bulli – hospodářský zázrak, Woodstock a elektromobilita

Oba modely ID. Buzz byly nejen dokonale promyšleny až do posledního šroubku, ale také koncipovány s velkým důrazem na detail. Příkladem jsou třeba reliéfní stylizované siluety modelu ID. Buzz na obložení bočních stěn karoserie a na sedadlech pětimístné verze. Tento prvek navíc připomíná model T1 a legendární studii Volkswagen Microbus, která byla představena v roce 2000 v Detroitu. V ikonickém vnějším a vnitřním designu modelů ID. Buzz a ID. Buzz Cargo se tak zrcadlí historie jedné z nejúspěšnějších modelových řad v kategorii lehkých užitkových vozů, jež sahá od dob německého hospodářského zázraku přes festival v americkém Woodstocku až do naší současnosti. Současně se však první MPV a lehký užitkový vůz této třídy v Evropě vyvinutý na výhradně elektromobilové platformě stává svou jedinečnou DNA novou tváří inteligentní, trvale udržitelné mobility orientované na budoucnost.

Elektrická transformace koncernu – MEB je klíčovou technologií

Koncern Volkswagen urychluje modelem ID. Buzz svou transformaci na jednoho z předních dodavatelů výhradně elektricky poháněných vozů. Klíčovou technologií je přitom modulární platforma MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) pro automobily s elektrickým pohonem. Celosvětově první modulární platforma pro velkosériově vyráběné elektromobily poskytuje konstrukční základ pro nejrůznější modely napříč značkami a segmenty. V současnosti je již 30 procent všech koncernových elektromobilů zkonstruováno na platformě MEB. Do roku 2025 jich bude více než 80 procent. Pro značku Volkswagen Užitkové vozy je zcela elektrický ID. Buzz důležitým odrazovým můstkem pro další snižování emisí CO2 celé produktové palety.

Made in Germany – vysoká kvalita a zajištění pracovních míst

Volkswagen Užitkové vozy bude nové modely ID. Buzz a ID. Buzz Cargo vyrábět v hlavním závodě Hannover. Ten je od roku 2022 zařazen v rámci koncernu do skupiny technicky mimořádně vyspělých závodů, jimž je svěřena výroba elektromobilů. V některých oblastech výroby modelu ID. Buzz dosahuje míra automatizace až 90 procent. Souběžně s transformací výrobního závodu dělají velký krok do budoucnosti i zaměstnanci, protože se mění požadované pracovní specializace. Zaměstnanci si v rámci školení osvojují nezbytné know-how pro zacházení s novým hardwarem a softwarem modelu ID. Buzz a rovněž v Hannoveru vyráběného modelu Multivan s plug-in hybridním pohonem.

Většina modulárních komponent elektrického pohonu modelu ID. Buzz je rovněž vyráběna v Německu v souladu s nejvyššími standardy kvality – v tomto případě samostatnou koncernovou divizí Volkswagen Group Components. Moduly jsou vyráběny ve výrobních závodech na originální díly v Kasselu, Braunschweigu, Salzgitteru a Hannoveru. Vznikají zde elektromotory, akumulátorové systémy a nápravy. ID. Buzz je přitom prvním modelem rodiny ID., pro který Volkswagen Group Components vyrábí také nápravy. Za tím účelem byla v areálu závodu Hannover-Barsinghausen postavena nová montážní hala, v níž pracuje 200 zaměstnanců. V budoucnu se počítá s tím, že se v Hannoveru budou vyrábět rovněž akumulátorové systémy modelu ID. Buzz, které v současnosti vznikají v Braunschweigu. Společnost Volkswagen Group Components již dnes přispívá na tvorbě celkové hodnoty modelu ID. Buzz přibližně 40 procenty – to je o 10 procent více než u běžných modelů.

Ohlédnutí k počátkům – první předchůdce modelu ID. Buzz debutoval před 50 lety

ID. Buzz není ostatně první Bulli s elektrickým pohonem. Již před 50 lety představil Volkswagen na hannoverském veletrhu model T2 poháněný vzadu uloženým elektromotorem. Maximální dojezd 85 kilometrů však naznačoval, že technologie akumulátorů pro malou sérii těchto vozů ještě nebyla vhodná pro praktický provoz. Avšak již tehdy, v roce 1972, vznikl sen o výhradně elektricky poháněném modelu Bulli. Ten se nyní stává realitou.





redakce, Volkswagen

Fotografie k článku

