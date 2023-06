Volkswagen ID. Buzz s dlouhým rozvorem je realitou

Nový ID. Buzz s dlouhým rozvorem je jedním z nejprostornějších elektromobilů s místem pro až sedm osob a velkým zavazadlovým prostorem. Dlouhý ID. Buzz bude v Evropě a Severní Americe na přání k dispozici s novou sadou akumulátorů o využitelné kapacitě 85 kWh a s novým elektromotorem o výkonu 210 kW.





Nově vyvinutá panoramatická střecha s elektronicky řízeným tónováním je největší realizovanou skleněnou střechou v historii VW.





ID. Buzz je mezi elektromobily designovou ikonou. Nyní následuje ID. Buzz s dlouhým rozvorem náprav jako nejnovější varianta sympatického automobilu. „Made in Germany“ pro Evropu – a pro Kanadu a USA. Volkswagen totiž odstartuje s dlouhou verzí modelu ID. Buzz návrat vozů VW Bus do Severní Ameriky. Na jejím území, v surfařském ráji Huntington Beach u dálnice Pacific Coast Highway u Los Angeles, se také 2. června 2023 uskuteční světová premiéra v rámci největšího setkání fanoušků vozů VW Bus v USA. Tato akce bude poctou pro fanoušky i celou zemi. Amerika zároveň přivítá nový model ID. Buzz velkým gestem: Mezi New Yorkem a San Franciscem bude 2. červen jako „Volkswagen Bus Day“ novým svátkem. Toto turné vozů Bus bude již za tři týdny pokračovat v Německu evropským debutem dlouhého modelu ID. Buzz. Jeho termín a místo dokonale navazují: 23. až 25. června na mezinárodní akci VW Bus Festival v Hannoveru – na největším evropském setkání fanoušků vozů VW Bus.

VW Bus se rozloučil s USA a Kanadou ve své generaci T4 před 20 lety. Ale dodnes zůstává mezi New Yorkem a San Franciscem kultem. Především již mnoho desetiletí staré generace T1, T2 a T3 s motorem vzadu utvářejí v Kalifornii, na Floridě nebo Long Islandu i v roce 2023 stále důvěrně známou podobu pobřežních parkovišť. Volkswagen nyní uzavírá kruh prodlouženým modelem ID. Buzz a vrací VW Bus – tentokrát s elektrickým pohonem zadních kol – zpátky do Severní Ameriky. Thomas Schäfer, člen představenstva koncernu Volkswagen AG odpovědný za skupinu značek Volumen, k tomu říká: „Volkswagen je mimořádně silnou globální značkou s velkolepou historií, miliony věrných fanoušků a legendárními produkty. To je patrné i zde na největším setkání fanoušků vozů VW Bus v USA. Proto mám velkou radost, že právě v tomto prostředí slavíme s týmem společnosti Volkswagen Group of America premiéru modelu ID. Buzz s dlouhým rozvorem. Tímto modelem děláme velký krok na cestě ke značce, kterou lidé opravdu milují.“ Pablo Di Si, prezident a generální ředitel společnosti Volkswagen Group of America, vyzdvihl význam elektrického modelu VW Bus pro americký trh: „ID. Buzz a USA – to se k sobě perfektně hodí! VW Bus má v USA dlouhou historii a těší se pověsti opravdového kultovního vozu. Naší současnou ambicí je pokračovat v posilování značky Volkswagen v Americe. A právě pro tento účel je velký ID. Buzz správným modelem.“ Americký debut modelu ID. Buzz je navíc návratem automobilového životního stylu, jak nastiňuje Lars Krause, člen představenstva odpovědný za prodej a marketing značky Volkswagen Užitkové vozy: „VW Bus ztělesňuje – v USA a Kanadě, stejně jako v Evropě – již desítky let jedinečný životní styl. Nezapomenutelná je fotografie legendárního vozu Lightbus T1 ve Woodstocku. DNA tohoto symbolu svobody žije dál v našem modelu ID. Buzz. Pro nás je maximálně důležité, abychom nyní dokázali lidem v Severní Americe nabídnout novou, moderní, zcela elektrickou interpretaci v podobě modelu ID. Buzz s ikonickým designem.“

Dlouhý ID. Buzz je svou délkou 4962 mm a až sedmimístným interiérem dokonale připraven na start v Severní Americe. Současně rozšíří i v Evropě spektrum možností využití. Prodloužením vnější délky díky zvětšení rozvoru náprav o 250 mm vznikl prostor pro třetí řadu sedadel, ještě větší zavazadlový prostor s objemem až 2469 litrů a pro novou, větší sadu akumulátorů s využitelnou kapacitou 85 kWh, díky níž se prodlouží dojezd vozu na jedno nabití. V zimě zvýší hospodárnost nové tepelné čerpadlo. Navíc bude dlouhý ID. Buzz uveden na trh s rovněž novým elektromotorem o výkonu 210 kW (286 k). Díky tomuto elektromotoru vzroste elektronicky omezená nejvyšší rychlost na 160 km/h (evropský ID. Buzz s výkonem 150 kW: 145 km/h). Dlouhý ID. Buzz dokáže zrychlit z klidu na 100 km/h za pouhých 7,9 sekundy. A to není všechno. Pro rok 2024 již byla ohlášena verze s pohonem všech kol (GTX) a výkonem 250 kW (339 k). ID. Buzz GTX umožní rychlé zařazení do jízdního pruhu na dálnici, což dokládá sprint z 0 na 100 km/h za 6,4 sekundy.

Mezi další novinky elektrického modelu VW Bus patří průhledový head-up displej, zdokonalený informační a zábavní systém nové generace a dálkově ovládané zaparkování vozu prostřednictvím chytrého telefonu. Nově koncipovaná high-tech panoramatická střecha s „chytrým sklem“ oživuje vzpomínky na legendární „Samba Bus“ z 50. let. S plochou 1,5 metru čtverečních je největší panoramatickou střechou použitou v modelu Volkswagen. Její „chytré sklo“ lze pomocí dotykového posuvníku nebo hlasového asistenta měnit elektricky z průhledného na neprůhledné a opačně. Severoamerické verze obdrží navíc klimatizovaná sedadla a osvětlené logo VW na přední partii.

První vozy ID. Buzz budou zákazníkům v Americe předány v roce 2024. Téměř souběžně s uvedením na trh v Severní Americe se ID. Buzz s dlouhým rozvorem začne prodávat také v Evropě. Všechny vozy ID. Buzz – stejně jako Multivan a Bulli T6.1 – budou vyráběny v hlavním závodě značky Volkswagen Užitkové vozy v Hannoveru, který je jedním z nejmodernějších závodů pro výrobu automobilů na světě a je domovem rodiny VW Bus.





