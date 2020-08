V cenovém rozpětí od sta do dvou set tisíc berte ojeté Škodovky, vynechejte Renaulty

Z průzkum věnujícímu se ojetým vozům s cenovkou mezi stem a dvěma sty tisíci korunami vyšly dobře Škodovky, nejhůře si vedly modely od Renaultu. V průzkumu 239 profesionálních mechaniků hodnotilo systémem školní výuky padesát nejpopulárnějších vozidel v České republice a na Slovensku.





Hlavním měřeným kritériem byla spolehlivost motoru a jeho zavěšení, poruchovost elektroniky a kvalita karoserie. Z aritmetického průměru hodnocení těchto atributů vyplynula pětibodová stupnice známek jako ve škole.





Mezi hodnocené vozy byly zařazeny tyto modely – Škoda Octavia I, Škoda Citigo, Škoda Octavia II, Škoda Roomster, Volkswagen Golf VI, Škoda Fabia II, Citroën Berlingo II, Seat Ibiza IV, Volkswagen Caddy III, Hyundai i20 I, Volkswagen Polo V, Dacia Logan II, Dacia Dokker, Dacia Sandero II, Ford Fiesta VI, Renault Mégane III, Kia Cee’d II a Renault Clio IV.

Škodu Octavii by doporučilo 100 % mechaniků

Vítězem testu v této kategorii se stala Škoda Octavia I (výroba 1996-2010). „Je poměrně zajímavé, že nový montážní závod byl v Mladé Boleslavi otevřen 3. září 1996. A v tento den byla také oficiálně zahájena montáž nové Škody Octavia I. Díky tomuto modelu získala Škodovka světové jméno a kvalita zpracování vozu to potvrzuje. Tento model by doporučilo 100 % našich mechaniků. Přesto samozřejmě existují i důvody, proč k nám řidiči s Octavií jezdí. Poměrně častým problémem byla koroze, dále mechanici často řešili potíže se stahováním oken, zabezpečením dveří, silentbloky nebo předními kotouči,“ říká Jindřich Krejčí, ředitel projektu ProfiAuto v Česku a na Slovensku.

I další přední pozice obsadily Škodovky mezi které se dokázal vklínit pouze Volkswagen Golf VI (2008-2016). „Tento model, který v USA nese podoznačení Rabbit by doporučilo 73 procent našich mechaniků. Řidiče u tohoto Golfa často trápí EGR ventil, vodní čerpadlo nebo také rozvodový řetěz. Přesto platí, že tuto cenovou kategorii vozů absolutně ovládly Škodovky. Jak Citigo, tak Roomster, Fabia i Octavia II potvrzují, že do dvou set tisíc korun lepší koupi nenajdete. Jestliže ale Škodovky na něco trpí, tak jsou to rozvody, stahování oken a někdy také kabeláž ve dveřích,“ doplňuje Krejčí.

Naopak nejhůř si v anketě vedly Renaulty. Mégane III (2008-2016) obdržel známku 3,1, Clio IV 3,4 (2012-2019) bylo dokonce ze všech modelů se známkou 3,4 nejhorší.

„Mezi Renaulty se ještě dostala Kia Cee´d s hodnocením 3,2, jež má velké potíže především s motorem a karosérií. U tohoto modelu se velmi rychle opotřebují ložiska a velmi často a brzy je zničená spojka. Vrátíme-li se ale k francouzským modelům Mégane a Clio, tak u nich je největší problém s elektronikou a nefunkční kabeláží. Motor u nich správně netěsní a připočteme-li, že se u těchto modelů velmi rychle opotřebují brzdy, tak jsme museli modely od Renaultu logicky zařadit na ty nejnižší příčky,“ popisuje Lukáš Czauderna, poradce pro rozvoj autoservisů.

Cílený průzkum Čechům chyběl

Cílem ankety bylo podle Krejčího zprostředkovat českým zákazníkům co nejucelenější přehled o spolehlivosti oblíbených vozidel. „Před koupí auta si většina lidí shání co nejspolehlivější informace o vybraném modelu. Ty ale často chybí. Čeští řidiči se tak většinou musí spoléhat jen na rady známých nebo internetová hodnocení. Jen velmi málo anket ale srovnává auta mezi sebou, navíc většinou nereflektují situaci na českém trhu,“ vysvětluje Krejčí.

Výzkum probíhal v loňském roce a hodnotil 50 nejpopulárnějších automobilů v České republice rozdělených do tří kategorií podle pořizovací ceny. Anketa probíhala formou dotazníků. Hodnocené modely byly vytipovány na základě údajů o registracích a prodejích aut za období 2004–2018 podle Svazu dovozců automobilů.





