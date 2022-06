Test ojetiny: Volkswagen Passat B8 – sázka na jistotu

Volkswagen Passat měl vždy na našem trhu mimořádně dobré postavení a jinak tomu není ani v případě jeho poslední, tedy současné generace. Zejména o vozy s dvoulitrovými turbodiesely pod kapotou je enormní zájem.





Soudobá generace Volkswagenu Passat je na trhu už od roku 2014. Od té doby prošla drobnými obměnami vzhledu, ale nic zásadního se neudálo, když největší optickou změnou je přidání nápisu „PASSAT“ mezi koncová světla na záď automobilu a v interiéru pak nahrazení klasických tlačítek lemující středový displej modernějšími, dotykovými. Vzhledově se však od běžných provedení odlišuje sportovněji střižená verze R-Line a také varianta s pohonem všech kol 4Motion, která je o trochu vyšší. Větší světlou výšku má také oplastované provedení Alltrack taktéž vybavený pohonem všech kol.





Model Passat s interním označením B8 se v roce 2015 stal Evropským autem roku. Avšak i kdyby tento titul nezískal, českým motoristům by se prostě tradičně líbil. Na trhu s ojetými vozy tak najdeme celou řadu exemplářů, zejména v karosářském provedení kombi. Sedanů je citelně méně a to až o tolik, že to může výběr této karosářské varianty komplikovat. K přednostem automobilu jednoznačně patří bohatá moderní výbava, která může nabízet například i head-up displej nebo Full LED světla s technologií LED Matrix či vynikající sedadla Ergo Comfort s masážní funkcí.

Automobil se nabízel vybavený xenovovými světlomety, LED světly i Full LED světly s technologií LED Matrix. Právě poslední jmenovaná světla jsou ta nejlepší, když se umějí nejen natáčet do zatáček, ale i při svícení dálkovými světly vykrývat protijedoucí vozy a tím zabránit jejich oslnění. Naopak obyčejné LED světlomety, které jsou v Passatu B8 nejrozšířenější, jsou řidiči často označované jako méně účinné než klasická světla s xenonovou výbojkou. Běžnou součástí výbavy je vícezónová klimatizace, navigace nebo třeba rádio s DAP. Občas narazíte na vůz s příplatkovým audiem, které hraje nesrovnatelně lépe, než standardní. Stejně tak se lze občas setkat s vozem vybaveným displejem na místo budíků tzv. Digitální kokpit.

Interiér nabízí místa pro posádku více než dostatek. Pro cestující vzadu je dost místa nejen na délku, tedy v oblasti kolen, ale i na šířku – šířka interiéru je vynikající. Spoustu místa je také pro zavazadla. V případě sedanu je to 586 litrů, zavazadelník kombi má objem úžasných 650 litrů. Aby toho nebylo málo, Passat zvládne táhnout brzděný přívěs až o hmotnosti 2000 kg.

Jízdní vlastnosti asi není nutné rozsáhle popisovat. Standardně Passat nabízí opravdu komfortní svezení, zejména pokud je vůz na šestnátipalcových kolech, která tlumí nerovnosti lépe než větší „sedmnáctky“, avšak i na těch je auto pohodlné. Setkat se můžete s adaptivním podvozkem, který je znamenitý, avšak může být zdrojem problémů. Z hlediska jízdních vlastností automobil nezklame, když se chová jistě a předvídatelně.

Automobilů s benzinovým motorem je na trhu opravdu málo, zatímco vozidel s turbodieselem pod kapotou najdete mnoho. Nejlevnější jsou vozy s 1.6 TDI. Tento naftový motor ale není dobrou volbou, když se potýká s různými problémy a navíc nemá na velký Passat dostatek sil. Naproti tomu osvědčený 2.0 TDI je vynikající. Nejčastěji jej potkáte ve verzi se 110 kW, což je výkon pro běžnou jízdu zcela vyhovující. Pokud nebudete spěchat, s kombinovanou spotřebou se vejdete do 5 litrů na 100 km, jen v hustém městském provozu se zvedne lehce nad pětilitrovou hranici.

Z benzinových motorizací se nejčastěji setkáte s 1.4 TSI (92 či 110 kW), silnější benzinové motory jsou opravu výjimkou, stejně jako plug-in hybrid pod označením GTE. Ten pohánní jednotka 1.4 TSI v kombinaci s elektromotorem. Osmnáctistovky a dvoulitry jsou na trhu velkou vzácností. Ještě dodejme, že 1,4 TSI při modernizaci nahradil atmosférický agregát 1.5 TSI EVO s výkonem 110 kW.

Vůz může být vybaven šestistupňovou manuální převodovkou nebo automatickou převodovkou DSG. U „dé-es-géček“ je stejně jako u pohonu všech kol důležitá pro bezproblémovou funkci pravidelná výměna oleje. „Passat B8 platí za spolehlivý automobil, přesto se častěji můžete setkat například s povrzáváním silentbloků předních ramen, které se tak hlásí o výměnu,“ vysvětluje Jindřich Topol, manažer výkupu AAA AUTO. Občas můžete narazit na vůz s hučícím ložiskem kola, což značí konec jeho životnosti.

„Určitě důkladně prověřte historii automobilu. Řada těchto vozidel pochází z firemních flotil či operativních leasingů a nezřídka mají na hrbu už pořádnou porci kilometrů. Ani to ale při správném servisu nemusí automaticky znamenat větší výskyt problémů. Pozor si dejte především na automobily po větších nehodách,“ nabádá zástupce AAA AUTO. Při výběru ojetiny věnujte pozornost také čelnímu sklu – opravdu mnoho passatů jej má po výměně a ne vždy byla provedena správně. Zejména pozor na odřený lak okolo skla, což následně vede k nezastavitelné korozi. „I když tento vůz může mít opravdu rozsáhlou výbavu, neodbývejte její důkladnou prověrku a důkladně vyzkoušejte vše, včetně klimatizace, parkovací kamery (pokud ji vůz má, je ukryta pod výklopným znakem víka zavazadelníku) nebo head-up displeje,“ radí Jindřich Topol z AAA AUTO.

Nezapomeňte si ohlídat včasnou výměnu rozvodového řemenu, který má například u nejrozšířenějšího motoru 2.0 TDI/110 kW interval výměny 210 000 km, ale doporučuje se k výměně přistoupit asi o 30 000 km dříve. Interval výměny oleje by neměl překročit 15 000 kilometrů, pokud chcete, aby byla pohonná jednotka v dobré kondici a bez nežádoucích zvuků.





Milan Jirouš (text+foto)

