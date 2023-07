Nový Volkswagen Passat Variant má větší kufr

Nový Passat Variant je výrazně větší než předchůdce. Díky prodloužení vnější délky o 14 centimetrů se zvětšil prostor pro nohy o dalších 5 centimetrů. Objem zavazadlového prostoru vzrostl o 40 litrů na 690 litrů (do výšky opěradel zadních sedadel), při sklopených zadních sedadlech dokonce o 140 litrů na 1.920 litrů.





Nový Passat Variant oslaví světovou premiéru na konci srpna. Již nyní však značka Volkswagen zveřejňuje první podrobné informace o nové generaci modelu Passat. Nový model je vybaven mnoha inovacemi, například konceptem intuitivního zobrazování a ovládání, velmi kvalitním interiérem, novou adaptivní regulací podvozku, sedadly na úrovni vyšší třídy a plug-in hybridními pohony s dojezdem až 100 kilometrů výhradně na elektřinu. Nový Passat Variant bude uveden na trh v prvním čtvrtletí 2024. Již devátá generace globálně nejúspěšnějšího vozu střední třídy navazuje na více než 50letou historii s více než 30 miliony prodanými exempláři.





Pro a integrace manažera jízdní dynamiky. Podvozek nového modelu byl vylepšen četnými dílčími opatřeními. Mezi ně patří vysoká stabilita nastavení geometrie a zavěšení kol čtyřprvkové zadní nápravy schopné přenášet vyšší příčné síly (tím je zaručena ještě vyšší úroveň aktivní bezpečnosti), nové nastavení elektromechanického posilovače řízení, upravené příčné zkrutné stabilizátory a tlumiče a změny u různých typů kol. Strmější převod řízení a prodloužený rozvor náprav má rovněž pozitivní vliv na jízdní vlastnosti modelu Passat Variant.

Volkswagen má navíc pro svůj bestseller v nabídce zdokonalenou generaci adaptivního podvozku v podobě na přání dodávaného systému DCC Pro s dvouventilovými tlumiči. Systém nepřetržitě reaguje na stav vozovky a jízdní situaci. Přitom zohledňuje parametry, jakými jsou změny směru jízdy, zpomalování nebo zrychlování. Pro každé kolo je během zlomku sekundy vypočtena ideální tlumicí síla, pro kterou je následně upraveno nastavení tlumiče. Řidič má přitom možnost individuálně měnit charakteristiku systému DCC od velmi komfortní až po mimořádně sportovní. Zkrátka více komfortu a více dynamiky.

Manažer jízdní dynamiky je rovněž součástí sériové výbavy. Tento systém platformy MQB debutoval v aktuálním modelu Golf GTI a ovládá funkce elektronických uzávěrek diferenciálu (XDS) společně s nastavením elektronicky řízených tlumičů DCC Pro, které ovlivňuje příčnou dynamiku. Manažer jízdní dynamiky zajišťuje prostřednictvím brzdných zásahů a změn tvrdosti tlumičů na jednotlivých kolech ještě neutrálnější, stabilnější, agilnější a preciznější jízdní vlastnosti.

Nově navržené a koncipované uspořádání interiéru. Vnímaná kvalita dosahuje společně s komfortem nové úrovně díky velmi kvalitním materiálům a účinnému odhlučnění. Na přání budou k dispozici přední sedadla ergoActive, která jsou vybavena elektrickým nastavováním polohy (v závislosti na modelu a výbavě v až 14 směrech) a různě nakonfigurovanými funkcemi masáže a klimatizace.

Nový koncept zobrazování a ovládání. Nové uspořádání interiéru modelu Passat Variant je výsledkem důsledného zohlednění požadavků zákazníků značky Volkswagen. Cílem je co nejintuitivnější ovládání. Passat Variant bude proto uveden na trh s nově vyvinutým kokpitem a infotainmentem. Nový displej sériově dodávaného informačního a zábavního systému má úhlopříčku 32 cm (12,9 palce). Na přání, resp. v závislosti na výbavě bude k dispozici rovněž nový displej s úhlopříčkou 38 cm (15 palců). Pod displejem infotainmentu se nachází zespodu osvětlený dotykový posuvník, jehož prostřednictvím se nastavuje například teplota v interiéru a hlasitost. Volkswagen bude kromě toho nabízet jako výbavu na přání nový head up displej, který promítá informace skrz čelní okno do virtuálního prostoru před vozem. Na multifunkční volant se navíc vrací znovu tlačítka, aby i zde bylo ovládání ještě snadnější.

Passat Variant bude ve vrcholných verzích nabízen s novou generací „světlometů IQ.LIGHT – LED Matrix“. Tyto vysokovýkonné světlomety mají oproti předchůdci ještě nižší výšku a nabízejí nová, mimořádně výkonná dálková světla s dosahem cca 500 metrů. Vzadu má nový model zadní svítilny propojené souvislou lištou osazenou LED diodami.

Díky platformě MQB evo mohou být v novém modelu Passat Variant použity různé druhy pohonu. Jejich nabídka bude zahrnovat přeplňované vznětové (TDI) a zážehové motory (TSI), přeplňované zážehové motory s mild hybridním systémem (eTSI) a plug-in hybridní systémy (eHybrid). V závislosti na výbavě umožňují nové plug-in hybridní pohony oproti předchůdci výrazně prodloužený dojezd v režimu výhradně elektrického pohonu, a to až 100 kilometrů. Všechny verze eHybrid bude možné nabíjet střídavým proudem rychleji a poprvé bude v sériové výbavě k dispozici také rychlé nabíjení stejnosměrným proudem.





