Test: Citroën C5 X PHEV 225 ë-EAT8 Shine Pack – nadpozemský komfort nemusí být drahý

Najít v dnešní době komfortně jezdící vůz není zrovna nic jednoduchého. Naštěstí existují vyjímky, o čemž nás překvapil týden strávený za volantem francouzského vozu.





Model C5 X se poprvé objevil začátkem loňského roku a svým originálním vzhledem se vymyká běžné produkci. Model C5 X je trochu kombík, trochu hatchback, trochu sedan a trochu SUV. Jde o avantgardní mix odkazující na modely DS, CX, XM nebo C6. A to všechna byla hodně pohodlná auta. V redakci nás nejdříve tento Citroën neoslovil, ale po týdnu jsme mu přišli na chuť jak po stránce vzhledu, tak charakteru. Ale nepředbíhejme.





Na délku C5 X měří 4.805 mm, široké je 1.865 mm a na výšku 1.485 mm. Rozvor náprav činí 2.785 mm. Na délku a šířku je francouzský kříženec srovnatelný s nedávno testovanou Mazdou CX-60.

Extravagantní zevnějšek se neopakuje v kabině. Tam byli designéři o poznání konzervativnější. A je to dobře. Z interiéru vyzařuje elegance, působí hodnotně, útulně a uklizeně. Špatné to není dokonce ani s ergonomií. C5 X spoléhá na logické uspořádání ovládacích prvků. Na středovém panelu tak nalezneme samostatný panel s fyzickými ovladači pro klimatizaci a další funkce spojené s teplotním komfortem. Dokonce nechybí „kolečko“ pro regulaci hlasitosti a klasická tlačítka na volantu nebo v levé části palubky. Kabině dominují dva displeje – první se tyčí na středu palubní desky a druhý je ukrytý v přístrojové kapličce za volantem (na rozdíl od Peugeotu zde nevadí věnec volantu). Rozlišení obou obrazovek je nadprůměrné a hlavní monitor už má nejnovější verzi systém. Tu se podařilo vyladit a nekouše se. Povedla se i grafika a celkově je systém uživatelsky přívětivější. Obsah si můžete přizpůsobovat k obrazu svému, stejně jako na ploše mobilního telefonu.

Komfort na palubě zlepšuje hned několik věcí. Přední sedadla mohou být nejen vyhřívaná, ale také odvětrávaná. Za příplatek lze mít dokonce masážní sedadla s možností nastavení programu a intenzity masírování. Z největších novinek je tu rozšířený head-up displej, který promítá obraz přímo na čelní sklo, nikoliv na skleněnou destičku. Nechybí samozřejmě ani armáda jízdních asistentů. Na zadních sedadlech nadchne místo na kolena.

Zavazadlový prostor standardně poskytuje 545 litrů a po sklopení zadních opěradel (dělených v poměru 60:40) vykouzlíte 1.640 litrů. U testovaného plug-in hybridu je díky baterii přepravní kapacita o něco menší (485 až 1.580 litrů). Kufr potěší dlouhou ložnou plochou, průvlakem na lyže nebo možností složit opěradla přímo ze zavazadelníku. Výhodou je také nízká nákladová hrana.

O pohon plug-in hybridní verze se stará benzínový čtyřválec 1.6 PureTech kombinovaný s elektromotorem. Spalovací jednotka poskytuje maximální výkon 133 kW v 6.000 otáčkách za minutu a nejvyšší točivý moment 250 Nm už při 1.750 ot./min., kdežto synchronní třífázový elektromotor integrovaný do samočinné osmistupňové převodovky přidává 81 kW a 320 Nm. Celkový výkon pohonné soustavy činí 165 kW (225 koní) a točivý moment 360 Nm. Elektřinu plug-in hybridní C5 X vozí v akumulátoru o kapacitě 12,4 kWh, jež má podle oficiálních technických dat zajistit čistě elektrický dojezd 55 km (max. rychlost činí v tomto případě 135 km/h). Dojezd na baterie činil v našem případě jen 37 kilometrů (testováno při teplotách těsně nad nulou). Klasickou nevýhodou plug-in hybridů bývá menší palivová nádrž, v Citroënu má objem pouhých 40 litrů.

V hybridním jízdním režimu dokáže C5 X udělat stovku za 7,8 sekundy a upalovat rychlostí až 233 km/h, takže se nejedná o žádné pomalé auto. Spotřeba paliva se odvíjí od toho, jak často budete nabíjet. Pokud to uděláte vždy, když elektřina dojde, spotřeba benzínu bude minimální. My nabíjeli za týden pouze jedenkrát a výsledná spotřeba na konci testu činila 5,7 l/100 km. Plug-in hybrid C5 X bude dávat smysl všem, co přes týden dojíždí za prací zhruba padesát kilometrů a mají možnost přes noc vůz pravidelně dobíjet. A díky přítomnosti benzínového motoru není problém o víkendu vyrazit na delší trasu. Pokud dobíjet nemůžete, dejte přednost čistě benzínovému motoru, který je podstatně levnější.

Přestože C5 X stojí na stejné platformě jako C5 Aircross, je její konstrukce zcela odlišná. Díky baterii umístěné mezi zadními koly si C5 X musí vzadu vystačit pouze s vlečenými rameny. Na nezávislé zavěšení kol musíte zapomenout. A rovnou dodáváme, že to vůbec nevadí. Francouzské automobilce se povedlo to, co nikomu jinému. Postavila naprosto sametově jezdící vůz připomínající létající koberec. Plug-in hybrid navíc disponuje oproti ostatním verzím pokročilejším podvozek – spoléhá na aktivní odpružení Citroën Advanced Comfort, které kombinuje tlumiče s progresivními hydraulickými dorazy s aktivním řízením odpružení. C5 X umí řidiče i posádku naprosto vyklidnit a jízda se stane příjemným zážitkem. Po dlouhé cestě z auta vystoupíte naprosto svěží. Svůj podíl na tom má samozřejmě i skvělé odhlučnění.

Základem nabídky je benzinový tříválec 1.2 PureTech o výkonu 130 koní, který v současnosti přijde ve výbavě Feel na 800.000 Kč. Za silnější šestnáctistovku připlatíte 170.000 Kč, jelikož je dostupná až od třetí výbavy Shine. Naše testovací specifikace 1.6 Plug-in Hybrid dostupná od druhého stupně výbavy začíná na částce 1 130.000 Kč.

Zkoušený Citroën C5 X se nám po týdnu testování vryl pod kůži hlavně poskytovaným komfortem a uklidňujícím dojmem. Žádný jiný hybrid ve střední třídě v současné době nepluje po českých silnicích tak pohodlně a uvolněně jako právě Citroën C5 X. Pokud plug-in hybrid budete pravidelně nabíjet, bude jízda absolutně tichá a ekologická. Pokud možnost nabíjet nemáte, kupte si benzínové provedení. Zaplatíte za něj méně a jeho parametry nejsou o tolik horší.

Plusy:

absolutně pohodlná jízda

pořizovací cena

ergonomie

fungující hybridní systém

Mínusy:

menší kufr

kabely překáží v kufru





Petr Šikl

