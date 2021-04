Citroën C5 má svého nástupce. C5 X je kříženec SUV a kombi

Nový model C5 X ve verzi s benzinovým nebo plug-in hybridním motorem se na trhu objeví v druhé polovině roku 2021. Má nabídnout útulnou kabinu, pohodlná sedadla, komfortní svezení a nejmodernější technologie.





C5 X je vybaven moderními technologiemi pro zjednodušení života na palubě, jako je rozšířený head-up displej, asistenční systémy řízení, které zavádějí poloautonomní řízení, a zbrusu nové komunikační rozhraní na 12" HD dotykovém displeji s rozpoznáváním přirozeného hlasu.





Citroën odhaluje C5 X, svou novou vlajkovou loď, která obnovuje segment velkých cestovních vozů a přichází s originální řadou spojující hatchback a kombi, inovativní nabídku v nejčistší tradici velkých Citroënů. Ze siluety nového typu, která je k dispozici s benzínovými nebo plug-in hybridními motory, vyzařuje modernost, reprezentativnost a inovace, což jsou vlastnosti, které očekávají zákazníci jak tohoto segmentu, tak segmentu SUV.

C5 X inovuje a ve světové premiéře představuje aktivní tlumiče Citroën Advanced Comfort, které dále posilují pocit jízdy na létajícím koberci, což je zážitek úzce spojený s historií Citroënu. Vůz představuje skutečnou pozvánku k cestování, v kabině se cestující cítí jako v obývacím pokoji, mají k dispozici již dobře známé pohodlí sedadel Advanced Comfort a vynikající prostornost, zejména ve 2. řadě. Zavazadlový prostor s objemem 545 l a dokonalým zpracováním ideálně splňuje očekávání zákazníků, kteří si oblíbili vozy kombi. Plug-in hybridní verze, jejíž ë-Confort přináší každodenní řízení v elektrickém režimu, umocňuje klid na palubě.

Pocit pohody na palubě výrazně posilují i pokročilé technologie, které zjednodušují používání automobilů, jako je rozšířený head-up displej, a také řada asistenčních systémů řízení, které snižují duševní zátěž řidiče, např. Highway Driver Assist, nebo nové komunikační a zábavní rozhraní s 12" centrálním dotykovým displejem, rozpoznáváním přirozeného hlasu a displejem přizpůsobitelným pomocí widgetů, jako na tabletu.

C5 X vzbuzuje v poměrně tradičním segmentu D na první pohled úžas a vzrušení. Díky své výrazné koncepci, která je na trhu ojedinělá, se vůz C5 X přirozeně staví do pozice nového vrcholu řady Citroën. Už svým názvem se inspiroval od koncepčního vozu CXperience Concept, který byl představen na pařížském autosalonu 2016.

Tvar vozu C5 X upoutá okamžitě: je výrazný, pevně usazený na kolech, robustní a reprezentativní. Silueta s výklopnou zádí mění principy segmentu D, spojuje v sobě tvar hatcbacku a kombi a současně přidává prvky, kterými je zajímavé SUV. Jde o nový tvar kladoucí zvláštní důraz na aerodynamiku. Díky dlouhé kapotě, ladným aerodynamickým liniím, vysoké linii bočních oken a převisu nad zadními koly působí výrazně a dynamicky; jde rovněž o připomínku vozů, které poznamenaly historii značky Citroën. Jeho výklopná záď, což je další charakteristický znak velkých Citroënů, nabízí veškerou praktičnost vozů kombi: zavazadlový prostor má široký a funkční vstup a nízký nakládací práh pro snadné a praktické každodenní používání.

Zvýšená pozice pro lepší kontrolu nad vozovkou

Díky větší světlé výšce oproti tradičnímu hatchbacku a kolům o průměru 720 mm s 19" pneumatikami Tall & Narrow u většiny verzí je pozice řidiče vyšší, čímž se zlepšuje bezpečnost a výhled, což velmi oceňují zákazníci SUV.

C5 X má rozvor 278,5 cm, který je zárukou vynikající prostornosti zadní části vozu. Jeho velkorysé vnější rozměry (délka 480,5 cm, šířka 186,5 cm a výška 148,5 cm) ho řadí mezi klasické vozy segmentu D.

Vůz C5 X nabízí vepředu i vzadu nový světelný podpis Citroën ve tvaru písmene V, který se poprvé objevil u nové C4. Tento technologický světelný podpis, který je snadno rozpoznatelný a lze ho okamžitě přiřadit ke značce Citroën, je tvořen u všech verzí LED světlomety. Je viditelný ve dne i v noci a nádherně zvýrazňuje neobvyklou siluetu vozu C5 X.

Z kabiny vozu C5 X vyzařuje skutečný pocit tepla, klidu a prostoru, svými velkorysými rozměry vyzývá k cestování, čiší z něj jedinečná pozornost věnovaná detailům a nebývalá praktičnost. Charakteristickými znaky tohoto příjemného interiéru v nejčistší tradici značky Citroën jsou elegance a komfort v kombinaci s inovativní, ale diskrétní technologií.

Prostor jako v obývacím pokoji, pohoda a klid

C5 X je věrný filozofii personalizace modelové řady Citroën a nabízí originální styly interiéru, umožňující upravit si vnitřní prostor podle vlastního vkusu. Tyto styly využívají příjemné materiály vytvářející elegantní soulad, s opravdovým smyslem pro detail.

Sedadla Advanced Comfort ve voze C5 X nastavují měřítko z hlediska pohodlí při sezení, abyste se na palubě cítili jako doma v obývacím pokoji. Nabízejí jedinečný vizuální komfort i pohodlné dosednutí, a to díky specifickému čalounění včetně měkké vrchní vrstvy. Dynamický komfort a komfort z hlediska držení těla zajišťuje tkanina o vysoké hustotě a strukturovaná zesílená pěna, díky nimž se budete cítit uvolněně i po dlouhých cestách.

Vůz C5 X je vybaven odpružením Citroën Advanced Comfort, které na trhu nabízí exkluzivně Citroën a které vrací na scénu koncept jízdy jako na létajícím koberci ikonických vozů Citroën. Vůz tak dokáže překonat veškeré překážky, výmoly, žlábky, retardéry a další nástrahy na vozovce. U plug-in hybridní verze se tento komfort dostává ještě o krok dále díky aktivnímu odpružení Citroën Advanced Comfort. Jeho ovládání nabízí tři režimy, což posiluje účinnost tlumičů s progresivními hydraulickými dorazy®, které jsou ve fázi jízdy uvolněnější, vůz dokáže doslova letět nad vozovkou a jejich účinnost, zejména v zatáčkách, je znásobena.

Při koncipování modelu C5 X byla ve středu pozornosti prostornost. Přední pohodlná sedadla a elegantní přehledná palubní deska vytvářejí velký a ničím nerušený životní prostor. Prostor vzadu vybízí k odpočinku a relaxaci, nabízí výjimečné místo pro nohy, pohodlnou šířku a velkorysý prostor nad hlavou.

Prostornost je umocněna světlem, které do vozu proniká díky 360° zaskleným plochám kolem vozu, včetně oken u zadních sloupků, a také díky velkému střešnímu oknu, které vpouští do interiéru světlo podle potřeb posádky.

Velká péče byla věnována akustice, aby byly cesty co nejpříjemnější. Přední a zadní akustická vrstvená okna zajišťují výjimečnou izolaci od vnějších rušivých vlivů.

Veškeré výhody vozu kombi: všestranný a praktický vůz

Praktické aspekty byly při navrhování C5 X promyšleny do nejmenších detailů. S ohledem na evropské zákazníky, pro které je důležitá všestrannost, byl zavazadlový prostor vozu C5 X navržen v duchu kombi, a to jak svými rozměry, tak svým exkluzivním zpracováním: velkorysý objem 545 l, rovná podlaha po sklopení zadního sedadla, kdy vznikne užitečný objem až 1640 l, široký a funkční vstup, nízký práh a rovné stěny. Kryt zavazadlového prostoru, připevněný k výklopné části, usnadňuje nakládku, zadní víko má nejen vlastní pohon, ale je vybavené také bezdotykovým otevíráním, aby vás jeho otevírání nebo zavírání s plnýma rukama nezaskočilo. Kabina vozu nabízí důmyslné úložné prostory, jimž byla věnována maximální péče. Slouží pro umístění, uložení nebo ukrytí veškerých předmětů každodenní potřeby.

ë-Confort plug-in hybridu: každý den elektrický, v případě potřeby spalovací

Vůz C5 X přichází rovněž s nabídkou vhodnou pro jakékoliv využití, pro každodenní provoz i nečekané cesty, bez omezení a v naprosté volnosti – plug-in hybrid. Tato verze s výkonem 225 k poskytuje radost z tichého startování i jízdy bez emisí sebemenšího množství CO2, s možností ujet více než 50 km v režimu ZEV, s dojezdem v elektrickém režimu vhodným pro většinu každodenních jízd, až do rychlosti 135 km/hod. Je tak možné celý týden absolvovat běžné cesty bez použití spalovacího motoru, dobíjet vůz podle potřeby doma nebo na veřejné dobíjecí stanici, a přitom mít možnost cestovat dál, odjet na víkend nebo dovolenou bez starostí o dobíjení, kdy pohon převezme úsporný a výkonný spalovací motor.

Plug-in hybrid C5 X znamená moderní technologickou elektrickou mobilitu zajišťující komfort a všestrannost použití: mobilitu ve třídě ë-Confort, v dokonalé izolaci od silnice a vnějšího světa, v naprostém klidu, jako v bavlnce, s odfiltrováním veškerých vnějších rušivých elementů. Tichý provoz, plynulé rozjíždění, klidné řízení, příjemné odpružení, měkká sedadla Advanced Comfort, absence vibrací na palubě, ergonomie a snadné používání rozhraní a služeb, to vše přispívá k pohodlí všech cestujících na palubě. C5 X představuje novou pozvánku k cestě, která je klidná, pohodová a bez stresu.

TECHNOLOGIE VE PROSPĚCH POHODY A KLIDU NA PALUBĚ

C5 X je vybaven nejnovějšími technologiemi, aby byly cesty klidnější, bezpečnější a zábavnější. Rozšířený head-up displej: všechny užitečné informace v zorném poli řidiče pro snížení jeho psychické zátěže

Vůz C5 X nabízí pozoruhodnou užitečnou inovaci, rozšířený head-up displej, systém, který promítá informace před čelní sklo, v barvě a ve velkých rozměrech. Jde o první krok k rozšířené realitě. Tato technologie, která byla poprvé představena v koncepčním voze 19_19, zajišťuje klidnější a uvolněnější jízdu: řidič již nemusí spouštět oči ze silnice, aby získal potřebné informace.

Celý soubor asistenčních systémů řízení pro bezpečnější a klidnější řízení

Špičkové technologie, kterými je vůz C5 X vybaven, se odrážejí i v asistenčních systémech řízení, které využívají různé komponenty instalované kolem vozidla: radary, kamery a senzory.

C5 X nabízí to nejlepší, co dnes využívá poloautonomní řízení 2. stupně v souladu s platnou legislativou: systém Highway Driver Assist, který kombinuje adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go a systém udržování vozu v jízdním pruhu: řidič již nemusí ovládat rychlost ani trajektorii, všechny tyto funkce přebírá vůz.

Každodenní život usnadňuje řada dalších prvků, jako je systém sledování mrtvého úhlu s dlouhým dosahem, Rear Cross Traffic Alert, systém, který detekuje nebezpečí za vozidlem při couvání, Top 360 Vision, systém umožňující zobrazit okolí vozu na dotykovém displeji a usnadnit tak manévry s vozem, nebo hands-free přístup a startování s funkcí Proximity, který automaticky odemkne a zamkne dveře, když se řidič přiblíží nebo vzdálí od vozu.





