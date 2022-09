Test: Citroën C5 Aircross Shine Hybrid - znáte snad komfortnější SUV?

Najít v dnešní době hodně pohodlné auto není jednoduché. Nafouklá stále populární SUVéčka většinou nejezdí tak, jak by si člověk představoval. Zvýšený posez je vykoupen boucháním velkých kol na nerovnostech, aerodynamickým svistem, hlukem od motoru nebo přitaženými tlumiči poskytující lehce sportovní zážitky, jen ne komfort. Existují ovšem vyjímky.





Citroën C5 Aircross je toho po dnešním testu důkazem. Možná trochu předbíháme, ale tohle auto naprosto splnilo naše požadavky na maximálně komfortní přesuny. Můžeme tak potvrdit, že francouzská automobilka se vrátila k tomu, co vždy uměla skvěle – cestovní komfort.





Model C5 Aircross je celkem úspěšný a ani u nás v malém Česku si nevede úplně špatně. Od uvedení na trh v roce 2018 si jej našlo celosvětově více než 260 000 zákazníků, což je v konkurenčním segmentu kompaktních SUV celkem slušný výsledek. Ještě se sluší připomenout, že testovanou plug-in hybridní verzi volí v Evropě zhruba 30 % zájemců. A nás zajímalo, jak se s touto verzí žije na českých silnicích? Rovnou upozorňujeme, že bytostně nesnášíme manipulaci s kabely, tahání prodlužovaček nebo dobíjení u stojanů a s tím spojené čekání.

Po modernizaci už tento Citroën nepůsobí tak originálně a výstředně. Pryč jsou dvojité přední světlomety a celkově komplikovaná příď. Novým charakteristickým rysem je štíhlý světelný podpis LED ve tvaru písmene V, který vytváří díky „klavírním klávesám“ 3D efekt. Kromě toho působí světlomety LED Vision decentněji a mají tmavou úpravu, která umocňuje vizuální návaznost na leskle černou masku chladiče. Pod mřížkou chladiče se přední maska opticky rozšiřuje. Otevřené a funkční boční mřížky sání působí, jako by byly tvarované vzduchem a pomáhají zlepšovat aerodynamiku. Barva vnitřních částí bočních mřížek přispívá k luxusnímu vzhledu vozu, a to díky lesklým nebo perleťovým odstínům, jako je leskle černá nebo tmavě chromovaná. Nový nájezdový chránič ve spodní části předního nárazníku zvyšuje dynamiku přední části vozu. V závislosti na stupni výbavy je k dispozici ve dvou velmi atraktivních materiálech: u výbav Live, Live Pack a Feel je leskle černý a u výbav Feel Pack, C-Series, Shine a Shine Pack leskle hliníkový.

Stejně tak po otevření dveří je vše řádně zmodernizováno. Je tu nová digitální přístrojovka, nový dotykový displej infotainmentu a hlavně nové uspořádání palubní desky. Výdechy klimatizace po stranách původně utopeného středového displeje načisto zmizeli a jsou nyní umístěny pod ním. Palubka působí díky displeji svěžím dojmem. Nový 10" dotykový displej působí, jako by se vznášel na palubní desce. Větší displej zlepšuje ergonomii, neboť nabízí přímý přístup k ovládacím prvkům klimatizace a je umístěn ve vyšší poloze, takže řidič nemusí spouštět oči z vozovky. Výdechy ventilace jsou nyní umístěny pod displejem a mají modernější vzhled s novým ostrým horizontálním designem. Nový 10" dotykový displej bude v případě spalovacích motorů montován do verzí s navigací a v případě hybridů od verze výbavy Feel.

Řidič má dále k dispozici přístrojovou desku s nastavitelným digitálním displejem o úhlopříčce 12,3", na němž se mu přímo v zorném poli zobrazují všechny důležité informace, které potřebuje, a to podle vlastního výběru: navigaci, informace o aktivních asistenčních systémech, informace o průtoku energie hybridního pohonu atd., takže řidič nemusí spustit oči z vozovky a může řídit zcela bezpečně.

C5 Aircross je vybavena novou generací sedadel Citroën Advanced Comfort®, která jsou již součástí modelů C4 a C5 X. Sedadla Citroën Advanced Comfort® kombinují pěnu s vysokou hustotou uprostřed sedadel se silnou pěnu o tloušťce 15 mm na povrchu. Sedadla nabízejí jedinečný vizuální komfort díky specifickému čalounění, komfort při dosednutí a stálý dynamický komfort díky typu použitých materiálů, u nichž nedochází k postupnému prosezení. Pro ještě větší komfort řidiče a spolujezdce jsou přední sedadla rovněž vyhřívaná a vybavená masážní funkcí.

SUV C5 Aircross nabízí jako jediné SUV v segmentu tři samostatná zadní sedadla, jež jsou sklopná a podélně posuvná s nastavením sklonu opěradla. Objem zavazadlového prostoru je v tomto segmentu slušná – 580 litrů nabídne verze se spalovacím motorem, zkoušený plug-in hybrid jen 460 litrů.

O pohon C5 Aircross se starají přední kola, které pohání elektromotor nebo v případě potřeby benzínový čtyřválec o výkonu 133 kW (181 koní) s maximálním točivým moment 300 Nm. Hybridní ústrojí umí vyvinout až 165 kW (225 koní) a okamžitě dostupný točivý moment 360 Nm, což zaručuje slušnou dynamiku (stovka za 8,9 sekundy a maximálka 225 km/h). Baterie s kapacitou 13,2 kWh (reálně využitelných je 11,8 kWh) má stačit podle automobilky na zdolání 56 kilometrů v čistě elektrickém režimu. Realita je ale o něco horší a v teplých dnech nám uložená kapacita vystačila jen na 44 km. Dobíjení ze standardní zásuvky trvá 7 až 8 hodin, z výkonnější dobíječky zhruba za dvě hodiny. K vozu dostanete palubní dobíječku 3,7 kW, za výkonnější (7,4 kWh) se připlácí 17.000 Kč. Nabíjecí kabel pro připojení do domácí zásuvky je součástí standardní výbavy, ten pro zesílenou stojí navíc 6.000 Kč. Na baterii se vztahuje záruka na 70 % kapacity nabíjení po dobu 8 let nebo do najetí 160 000 km.

Vůz je postaven na sdílené platformě koncernu Stellantis (PSA+FCA), podobně jako modely Peugeot 3008 nebo Opel Grandland. Přestože vůz prošel rozsáhlou evolucí, jeho rozměry se nijak nezměnily. Citroën C5 Aircross tak má na délku 4,5 metru, na šířku bezmála dva metry (se sklopenými zrcátky) a na výšku 1,7 metru. Odpružení s tlumiči s progresivními hydraulickými dorazy zlepšuje kvalitu filtrování nerovností vozovky a nabízí cestujícím absolutní pohodlí navozující pocit jízdy jako na létajícím koberci. Do zatáček C5 Aircross vyžaduje svoje tempo, pokud nájezdovou rychlost přepísknete, necítí se komfortně a dá vám to najevo náklonem karoserie. Podvozek drží zvolenou stopu statečně, karoserie umí zakleknout a dá vám najevo, že máte zpomalit na pohodovější tempo. A právě v tom tohle SUV vyniká. I přes velká kola po českých silnicích tiše létá, polyká kilometry a posádce dopřává maximálně možnou pohodu. Pokud dodržujete naše rychlostní limity, budete spokojeni. Chcete-li lítat po německých dálnicích v česku zakázaných rychlostech, není C5 Aircross to pravé ořechové. Rychlost umí nabrat i udržet, spotřeba a všechna ta cestovní pohoda se vytratí.

Vůz dokáže jet tiše a bez vibrací rychlostí až 135 km/h v čistě elektrickém režimu. Kromě toho nabízí okamžitou dostupnost točivého momentu 360 Nm, který zajišťuje pohodlnou jízdu za všech okolností a zaručuje vždy dynamickou akceleraci. S nulovými emisemi CO2 v elektrickém režimu nabízí volný přístup do městských zón, kam je vjezd vozů se spalovacími motory zakázán.

My s vozem najeli něco málo přes tisíc kilometrů a spotřeba paliva se ustálila na rovných šesti litrech (rychlostní průměr za celou dobu činil 62 km/h). Jezdili jsme nejen po Praze, ale také po celém Česku – jeli jsme od Aše až po Jeseník, takže kilometry zahrnují i přesuny po dálnicích a rychlostních silnicích. Ani jednou jsme vůz nedobíjeli, jen si udržovali 20 km energetickou rezervu. Využívali jsme pouze rekuperační schopnosti vozu a klasické čerpací stanice s Naturalem 95.

Zkoušený modernizovaný plug-in hybrid nás mile potěšil. Dokázal poskytnout komfortní svezení a slušný akční rádium. Přestože je benzínová nádrž menší (pojme jen 43 litrů benzínu), dojezd 700 km je v českých podmínkách naprosto reálný. A pokud jezdíte každý den do práce necelých čtyřicet kilometrů a jste ochotni C5 Aircross přes noc dobíjet, užijete si pokaždé tichoučké jízdy na elektřinu a ještě se k tomu můžete těšit z nulových emisí.

Plusy:

Originální vzhled

Vysoký cestovní komfort

Dostatek prostoru

Tlačítka s rychlým přístupem

Samostatná posuvná zadní sedadla

Bohatá výbava

Úsporný provoz

Mínusy:

Menší zavazadelník a palivová nádrž oproti běžným verzím

Nehodí se pro svižnou jízdu





redakce

Fotografie k článku

