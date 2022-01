Citroën C5 Aircross po modernizaci

Citroën C5 byl původně sedanem, místo kterého automobilka v roce 2018 stvořila SUV s dodatkem Aircross. Komfortně jezdící vůz prošel nyní modernizací, změny se odehrály na karoserii i v interiéru.





Chybět nebude plug-in hybridní verze s dojezdem až 55 kilometrů. První vozy se objeví již v létě.





SUV C5 Aircross, který je odjakživa měřítkem komfortu na palubě, nabízí odpružení Citroën Advanced Comfort®, nová sedadla Citroën Advanced Comfort®, bezkonkurenční prostor a modularitu a technologie asistenčních systémů řízení, jako je Highway Driver Assist, které z každé cesty udělají klidný a pozitivní zážitek.

„SUV C5 Aircross, které je od svého uvedení na trh považováno za nejpohodlnější a nejflexibilnější SUV ve své kategorii, nyní získalo nový styl, který mu propůjčuje prestižnější, modernější a dynamičtější tvář. Využívá svých předností, kterými jsou pohodlí, prostornost a modularita, a díky strukturovanějšímu vnějšímu stylu a modernějším, vysoce kvalitním barvám a materiálům v interiéru získává na vyzrálosti a charakteru,“ Pierre-Yves Couineau, vedoucí projektu SUV C5 Aircross.

SUV C5 Aircross registruje od svého uvedení na trh v roce 2018 více než 260 000 prodaných kusů a ve vysoce konkurenčním segmentu kompaktních SUV se prosadil díky svému prostoru na palubě, modularitě a především komfortu, který nemá v tomto segmentu konkurenci. Příjemný charakter kabiny, který se opírá o naše know-how a zkušenosti s vozy MPV, je typickým znakem vozů Citroënu, kterým se značka odlišuje od konkurence. I model SUV C5 Aircross je vzorem z hlediska praktičnosti a nabízí klidnější zážitek na palubě. Tento pocit je umocněn v plug-in hybridní verzi, která již v Evropě tvoří více než 30 % nabídky.

Pro nové SUV C5 Aircross je typická změna výrazu a snaha o zlepšení vnímané kvality a elegance. Nabývá na zralosti a obrací se na klientelu, která očekává výraznější a prestižnější charakter.

Již původní verze SUV C5 Aircross se vyznačovala jedinečným sebevědomým vzhledem. Změny se soustředí především na přední část vozu, která získala výraznější a dynamičtější styl. Vůz se mění a získává na atraktivitě a eleganci.

SUV C5 Aircross, který je na pohled větší a působivější, představuje nový designový styl, v němž křivky ustupují strukturovanějším liniím. Přední části vozu získala novou, vertikálnější tvář, která umocňuje jeho charakter. Protáhlé linie a vertikální stupňovitá konstrukce přispívají k vizuálnímu rozšíření přední části vozu SUV C5 Aircross. Na silnici působí širším a impozantnějším dojmem a nabízí velmi sebevědomý postoj.

SUV C5 Aircross získal nové pojetí loga ve tvaru dvojitých šípů, které se postupně osamostatňují a oddělují od světel pro denní svícení, což představuje změnu oproti ostatním modelům řady, kde k těmto světlům pokračovaly ve formě chromované lišty. Dvojité šípy jsou nyní černě lakované a zvýrazněné chromem. Vizuálně je protahuje řada chromovaných a černých klavírních kláves, které se postupně zužují a splývají s LED světly pro denní svícení. Logo má díky tomu uprostřed masky chladiče větší prostor.

Charakteristickým rysem nové identity značky Citroën je štíhlý světelný podpis LED ve tvaru písmene V, který vytváří díky „klavírním klávesám“ 3D efekt. Tato světla pro denní svícení dodávají vozu hluboký, technologický vzhled. Kromě toho působí světlomety LED Vision decentněji a mají tmavou úpravu, která umocňuje vizuální návaznost na leskle černou masku chladiče a posiluje tak dojem robustnosti vozu.

Logo a světelný podpis ve tvaru písmene V jsou ve spodní části mřížky zvýrazněny černě lakovanou lištou, která je pečlivě propracována do posledního detailu: dvojitá lišta, která začíná pod logem, přechází do svislé polohy a probíhá rovnoběžně s klavírními klávesami vytvářejícími podpis denního svícení.

Pod mřížkou chladiče se přední maska vozu SUV C5 Aircross díky novému stylu části pro přívod vzduchu opticky rozšiřuje a na silnici působí impozantnějším dojmem. Otevřené a funkční boční mřížky sání působí, jako by byly tvarované vzduchem a pomáhají zlepšovat aerodynamiku. Barva vnitřních částí bočních mřížek přispívá k luxusnímu vzhledu vozu, a to díky lesklým nebo perleťovým odstínům, jako je leskle černá nebo tmavě chromovaná. Také hlavní vstup vzduchu uprostřed je dynamičtější a elegantnější díky ostrým liniím v souladu se stylem centrálních přívodů vzduchu modelů C4 a C5 X.

Nový nájezdový chránič ve spodní části předního nárazníku zvyšuje dynamiku přední části vozu a dodává jí kvalitnější a prestižnější vzhled. V závislosti na stupni výbavy je k dispozici ve dvou velmi atraktivních materiálech: u výbav Live, Live Pack a Feel je leskle černý a u výbav Feel Pack, C-Series, Shine a Shine Pack leskle hliníkový.

DYNAMIČTĚJŠÍ PROFIL, NOVÝ VIZUÁLNÍ PODPIS NA ZÁDI

Nový vertikální a strukturovaný profil přídě posiluje na první pohled dojem síly a robustnosti. Toto vylepšení se projevilo také na zádi v nových strukturovaných čočkách světlometů. SUV C5 Aircross působí rozhodně, má velkorysé plné tvary, vysokou horizontální kapotu a 360° prosklenou plochu s typickou chromovanou lištou ve tvaru písmene C, která opticky ohraničuje obytný prostor a zároveň dává vyniknout střeše zdánlivě plovoucí v prostoru. Všechny tyto prvky vozu dodávají jedinečnou rovnováhu a osobitost. Atributy výkonného a sebevědomého SUV se projevují i ve propracovaných blatnících. Patří mezi ně světlá výška 23 cm, velká kola o průměru 72 cm, 360° ochrana včetně prvků Airbump® a podběhů kol, výrazné a funkční střešní lišty a dominantní pozice řidiče.

Kromě toho umocňuje eleganci a modernost vozu několik nových stylových prvků na bocích, jako jsou například nová 18" litá dvoubarevná kola PULSAR s diamantovým výbrusem, která díky svému aerodynamickému designu a jemné hře barev a materiálů mezi hliníkem a lesklou černou působí velmi graficky; nový leskle černý odstín krytů zpětných zrcátek, který je standardem pro celou modelovou řadu, je sladěný s odstínem sloupků čelního skla, což zvyšuje eleganci a ladnost celku; leskle černé funkční střešní lišty s novou matně černou vložkou ve spodní části; nový design barevných prvků Airbump®, který kopíruje odstín barvy prvků zabudovaných do přední masky.

V zadní části vozu SUV C5 Aircross se objevuje nový trojrozměrný světelný podpis LED, který ladí s přední částí. Aniž by optická jednotka změnila velikost, je opatřena strukturovaným tmavým sklem ve tvaru tří modulů LED, které vytvářejí trvalý podpis. Tento nový moderní design podtrhuje eleganci a soulad s předním světelným podpisem. Podobně jako na přední straně umocňuje jemný design klavírních kláves hluboký 3D efekt celého světelného podpisu.

ELEGANTNĚJŠÍ A DYNAMIČTĚJŠÍ INDIVIDUALIZACE

Aby nové SUV C5 Aircross lépe splnilo očekávání zákazníků v segmentu C-SUV, sází na elegantní prvky individualizace, které výrazně zvyšují atraktivitu vozu.

SUV C5 Aircross používá nový, velmi sytý a elegantní modrý odstín Eclipse Blue, který se v závislosti na venkovním světle mění z tmavě modrého na černý. Nabídka se zúžila na prestižní odstíny, které jsou u zákazníků oblíbené: bílá Banquise, bílá Nacré, černá Perla Nera, šedá Platinium, šedá Artense a nová modrá Eclipse.

Na vstupech vzduchu v přední části a na prvcích Airbump® se objevují nové odstíny balíčků Pack Color. Díky čtyřem novým balíčkům Pack Color potvrzuje Citroën SUV C5 Aircross svůj charakter a eleganci SUV – jde o odstíny Glossy Black, Dark Chrome, Anodized Bronze a Energetic Blue. Vůz je od úrovně výbavy Shine k dispozici ve dvoubarevné kombinaci s černou střechou Black, která je spojená také s novým balíčkem Black Pack, který zahrnuje černá 19" hliníková kola ART, a balíčkem Gloss Black Color Pack, což vůz povyšuje ještě na reprezentativnější úroveň.

NOVÝ DOTYKOVÝ 10" DISPLEJ

SUV C5 Aircross je vybaven novým 10" dotykovým displejem, který působí, jako by se vznášel na palubní desce a řidiče i cestující okamžitě vtáhne do modernějšího prostoru. Nový, větší displej zlepšuje ergonomii, neboť nabízí přímý přístup k ovládacím prvkům klimatizace a je umístěn ve vyšší poloze, takže řidič nemusí spouštět oči z vozovky. Výdechy ventilace jsou nyní umístěny pod displejem a mají modernější vzhled s novým ostrým horizontálním designem. Nový 10" dotykový displej bude v případě spalovacích motorů montován do verzí s navigací a v případě hybridů od verze výbavy Feel.

Řidič má dále k dispozici přístrojovou desku s nastavitelným digitálním displejem o úhlopříčce 12,3", na němž se mu přímo v zorném poli zobrazují všechny důležité informace, které potřebuje, a to podle vlastního výběru: navigaci, informace o aktivních asistenčních systémech, informace o průtoku energie hybridního pohonu atd., takže řidič nemusí spustit oči z vozovky a může řídit zcela bezpečně.

NOVÁ SEDADLA CITROËN ADVANCED COMFORT®

SUV C5 Aircross je vybaven novou generací sedadel Citroën Advanced Comfort®, která jsou již součástí modelů C4 a C5 X. Sedadla Citroën Advanced Comfort® kombinují pěnu s vysokou hustotou uprostřed sedadel se silnou pěnu o tloušťce 15 mm na povrchu. Sedadla Citroën Advanced Comfort® nabízejí jedinečný vizuální komfort díky specifickému čalounění, komfort při dosednutí a stálý dynamický komfort díky typu použitých materiálů, u nichž nedochází k postupnému prosezení. Pro ještě větší komfort řidiče a spolujezdce jsou přední sedadla rovněž vyhřívaná a vybavená masážní funkcí.

Práce specialistů na barvy a materiály navíc přinesla další zvýšení prémiového charakteru vozu díky výběru materiálů, které podtrhují pohodlí a vyšší kvalitu. V základní výbavě jsou sedadla potažena novou moderní strukturovanou látkou, u verze výbavy Shine nabízejí nový materiál Alcantara s měkkým povrchem a v nejvyšší výbavě perforovanou kůži. Loketní opěrky a středová konzola jsou potaženy novou černou látkou s efektem kůže a stejná strukturovaná látka se objevuje i na přístrojové desce, která je příjemná na pohled i na dotek.

Modernizované základní provedení interiéru a čtyři nové varianty Advanced Comfort vytvářejí elegantnější, dynamičtější a kvalitnější prostředí. U základní úrovně výbavy se změnilo prošívání na modrou barvu, které se objevuje u všech provedení, aby ladilo s ostatním prošíváním v kabině (loketní opěrky ve dveřích a ozdobný popruh na palubní desce). Interiér Wild Black, který nahrazuje Wild Grey, nabízí novou strukturovanou černou látku flamine kombinovanou s novou látkou s efektem šedé kůže a modrým prošíváním. Urban Black kombinuje novou černou Alcantaru a černou látku s efektem kůže. Provedení Metropolitan Black nahrazuje stávající Metropolitan Grey a používá novou černou zrnitou kůži a šedou látkou s efektem kůže. A konečně došlo k vylepšení interiéru Hype Black u luxusní verze výbavy, který tvoří decentní kombinace nové perforované kůže Paloma a modré kůže Nappa.

NOVÁ STŘEDOVÁ KONZOLA

Vysoká a široká středová konzola získala modernější vzhled. Její ozdobné prvky jsou potažené látkou s efektem černé kůže a chromovaným lemováním. U automatických převodovek nabízí ergonomičtější uspořádání ovládacích prvků: volič převodovky e-Toggle s chromovaným povrchem, který je ideálně umístěn pod rukou řidiče, volič jízdních režimů, který může u spalovacích motorů zahrnovat funkci Grip Control, a u plug-in hybridních motorů intuitivní volbu jízdního režimu (Electric, Hybrid nebo Sport). Konzola nabízí i velkou úložnou přihrádku, v níž se nachází dva porty USB a systém bezdrátového nabíjení telefonu, který funguje pomocí indukce.

Nové SUV C5 Aircross je důstojným představitelem komfortu, který je součástí samotné DNA značky Citroën, a zachovává si charakteristické prvky svého segmentu, které přispívají k celkovému zážitku zaměřenému na pohodu a snadné používání.

Odpružení s tlumiči s progresivními hydraulickými dorazy®, což je exkluzivní nabídka značky Citroën, zlepšuje kvalitu filtrování nerovností vozovky a nabízí cestujícím absolutní pohodlí navozující pocit jízdy jako na létajícím koberci.

SUV C5 Aircross, které nabízí jako jediné SUV v segmentu tři samostatná zadní sedadla, jež jsou sklopná a podélně posuvná s nastavením sklonu opěradla, poskytuje modularitu na úrovni segmentu MPV. Objem zavazadlového prostoru je v tomto segmentu rekordní: 580–720 l u verze se spalovacím motorem a 460–600 l u plug-in hybridní verze.

Zvláštní pozornost byla věnována i akustické úpravě s možností využít akustická vrstvená přední okna, díky nimž se posádka ve voze cítí jako v bavlnce.

PLUG-IN HYBRID: MAXIMÁLNÍ ZÁŽITEK Z KOMFORTU

Nabídka plug-in hybridního motoru umocňuje pohodu na palubě díky výhodám jízdy v elektrickém režimu při každodenních cestách do 55 km a neomezenému dojezdu při dlouhých cestách díky benzínovému motoru.

Vůz dokáže jet tiše a bez vibrací rychlostí až 135 km/h v elektrickém režimu, nabízí okamžitou dostupnost točivého momentu 320 Nm, který zajišťuje pohodlnou jízdu za všech okolností a zaručuje dynamickou akceleraci v každém okamžiku. S nulovými emisemi CO2 v elektrickém režimu nabízí volný přístup do městských zón, kam je vjezd vozů se spalovacími motory zakázán.

Zákazníci plug-in hybridního vozu SUV C5 Aircross mohou rovněž využívat řadu služeb, které jim usnadní dobíjení, s ovládáním buď přímo ve voze, nebo prostřednictvím telefonu, a možnost naprogramování doby dobíjení. Rychlé dobíjení prostřednictvím Wall boxu trvá méně než 2 hodiny.

BEZSTAROSTNÁ CESTA DÍKY PALUBNÍM TECHNOLOGIÍM

SUV C5 Aircross nabízí širokou škálu technologií nejnovější generace, které mají zlepšit každodenní pohodlí a bezpečnost cestujících. Řidič modelu SUV C5 Aircross může využívat 20 asistenčních systémů, které jsou v segmentu kompaktních SUV zcela příkladné. Patří mezi ně Highway Driver Assist, systém autonomního řízení 2. stupně, který kombinuje systémy adaptivního tempomatu s funkcí Stop & Go a aktivního systému varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu a díky trvalé pozornosti řidiče, který může řízení kdykoliv převzít, poskytuje větší pocit bezpečí.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Délka: 450 cm

Šířka: 184 cm

Výška: 167 cm (se střešním nosičem)

Rozvor: 273 cm

Světlá výška: 23 cm

Průměr kol: 720 mm

Objem zavazadlového prostoru (spalovací motor): 580–720 l a při sklopených sedadlech až 1630 l

Objem zavazadlového prostoru (hybridní motor): 460–600 l





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Citroen

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek