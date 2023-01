Ohřívat auto v zimě na volnoběh nebo raději hned jet?

Autu v zimě déle trvá, než se zahřeje na provozní teplotu. Teprve u dostatečně teplého motoru má motorový i převodový olej ty správné vlastnosti, které navíc zabraňují opotřebení. Například teplo v interiéru vozu neznamená, že je motor zahřátý. Jeho zahřátí nepomůže volnoběh, ale rovnou až jízda.





Olej se při chodu motoru na volnoběh v žádném případě nedokáže zahřát na provozní teplotu, nehledě na to, že samotný motor se na takto nízkých otáčkách taky moc neprohřeje.





“Jednoznačně je tedy lepší rovnou po nastartování vyjet. Motory dnešních aut jsou totiž stavěné na to, aby se s nimi po pár sekundách od nastartování vyjelo. Je to pro ně ideální, protože vyšší než volnoběhové otáčky vše rychleji a efektivněji prohřejí. Nicméně, než se olej adekvátně zahřeje, je potřeba auto šetřit a zbytečně motor nevytáčet do otáček,” říká ředitel vyhledávače autoservisů GetFix Stanislav Toman.

Rozhoduje teplota oleje

Indikátorem dostatečně zahřátého motoru, kdy už je možné od vozu požadovat plný výkon, přitom musí být stav teploměrů oleje a vody. Za bernou minci rozhodně nelze brát vyhřátý interiér, zejména u dieselů.

Ty se z principu déle ohřívají než benzínové motory. Aby tak výrobci neubírali na komfortu pasažérů, vybavili naftové vozy elektrickým přihřívačem, který funguje jako běžný přímotop. Díky tomu se tak interiér zahřeje i u naftového auta velice rychle, I když motor je ještě relativně studený.

Obecně se doporučuje auto šetřit zhruba prvních 10 km po vyjetí. Mnohem jistější je teplotu oleje a vody kontrolovat na displeji vozu. Nicméně je nutné neplést si teplotu vody a oleje. Oleji trvá mnohem déle, než se ohřeje, kdežto voda v chladiči je teplá za chvilku.

Teplotu vody tak lze brát jen jako pomocný ukazatel, že už teplota v motoru začala stoupat, nebo se podle ní řídit v případě, že teploměr oleje není k dispozici. Teploměry vody I oleje mají vlastní symboly, které by řidiči neměli zaměňovat. Některé vozy mají speciální kontrolku, která po zahřátí motoru zhasne.

Na kratší trasy raději benzín

Na to, jak vůz využíváme, a nejen v zimě, je potřeba brát ohled už při koupi výběrem vhodné motorizace. U naftového motoru je třeba myslet na to, že doba jeho zahřívání je výrazně delší než u benzínu a v zimním období vyžaduje více citu.

„To je důvodem, proč nejsou dieselové motory vhodné na krátké jízdy po městě. Auto do cíle dorazí často dříve, než se motor vůbec stihne zahřát a taková jízda mu ani trochu neprospívá. Na krátké trasy je proto vhodnější benzín. Co řidič ušetří na naftě, se mu nakonec může vymstít při placení v servisu,“ říká Stanislav Toman.

Auto je potřeba před vyjetím samozřejmě také očistit od případného sněhu nebo námrazy a je potřeba jej také častěji mýt kvůli všudypřítomné soli ze silnic.

Zásady použití auta v zimě:

Auto v zimě nenecháváme “ohřát na volnoběh”, ale sedneme a jedeme

Dieselové motory se zahřívají déle než benzínové

Teplý interiér neznamená teplý motor

Nejdůležitější je správná teplota oleje





redakce

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek