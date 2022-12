Suzuki prodlužuje záruku u svých modelů na 5 roků

Vysokou kvalitu a vyhlášenou spolehlivost osobních vozů Suzuki nově podtrhuje prodloužená záruka Suzuki Premium, která pokrývá záruční případy nad rámec tovární záruky až do nájezdu 150 000 km nebo 5 let stáří vozidla. Dalším bonusem pro zákazníky Suzuki je prodloužení bezplatných asistenčních služeb ze 3 na 15 let.





Smluvní prodloužená záruka je zajišťována ve spolupráci s firmou Real Garant Versicherung AG formou pojištění a je poskytována zdarma ke všem osobním vozidlům SUZUKI zakoupeným prostřednictvím autorizované sítě Suzuki. Záruka Suzuki Premium se vztahuje na všechny zabudované mechanické, elektrické, elektronické a hydraulické části vozidla.





Dále Suzuki všem budoucím i stávajícím majitelům prodlužuje bezplatné asistenční služby na 15 let. Jedinou podmínkou pro bezplatné prodloužení asistence je dodržení servisního plánu i po uplynutí záruky, tedy návštěva autorizovaného servisu a provedení předepsané údržby alespoň jednou za rok. Tato novinka se vztahuje na nově pořízené i již provozované automobily značky Suzuki.

Prodloužená záruka Suzuki Premium a asistenční služby na 15 let zvyšují atraktivitu modelové řady Suzuki, kterou tvoří široká paleta cenově dostupných, přitom bezpečných a bohatě vybavených vozů s inteligentním pohonem všech kol. Suzuki, jako specialista na vozy 4x4, nabízí možnost pohonu všech kol pro všechny modely SUV i pro kompaktní hatchback Swift. Inteligentní pohon všech kol zlepšuje bezpečnost jízdy a propůjčuje vozu lepší ovladatelnost za všech povětrnostních podmínek. Zákazníci tyto výhody oceňují, neboť systémem 4x4 je vybaveno více než 50 % vozů Suzuki prodaných na českém trhu.





redakce

