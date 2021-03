Huyndai Bayon půjde proti Škodě Kamiq

Hyundai Motor odhaluje nový model Bayon velikosti Škody Kamiq nebo Renaultu Captur. Stylový městský crossover totiž kromě ostrého vzhledu vsází na praktický interiér převzatý z modelu i20 a v základním provedení na čtyřválcový motor.





Včetně modelu BAYON představil Hyundai během pouhých 12 měsíců sedm nových, případně modernizovaných modelů – nebo dokonce 20 novinek, pokud započítáme všechny karosářské verze a varianty pohonů. Rok 2020 byl tak z hlediska omlazování a rozšiřování produktové řady rekordní.





BAYON přináší svým tvarovým řešením nejnovější designové pojetí v rámci rodiny SUV značky Hyundai. Osobitost vzhledu je dána originálními atraktivními proporcemi i výraznými grafickými prvky. Navíc jasně zohledňuje designovou identitu značky Hyundai, vyjadřující „smyslnou sportovnost“, definovanou harmonií mezi proporcemi, architekturou, stylem a technologiemi. Tato nová interpretace „smyslné sportovnosti“ kombinuje emocionální hodnoty s inovativními řešeními.

Vnější design

BAYON je charakterizován osobitým vnějším designem, jímž se zřetelně odlišuje od konkurence. Z davu vyčnívá díky jedinečným designovým řešením, technickému pojetí detailů a čistému vzhledu.

Široká maska chladiče na přídi se směrem dolů otvírá, čímž přispívá k dojmu stability. Jedinečný vzhled a architekturu vytvářejí třídílné hlavní světlomety v kombinaci s otvory pro přívod vzduchu. Horizontální pruh přívodů vzduchu umocňuje ve spojení se světly pro denní svícení šířku vozu, zatímco spodní ochranný panel potvrzuje identitu SUV.

Klínovitý tvar karoserie zvýrazňuje dynamická ramenní partie. Šípovitý střešní sloupek C přispívá k dynamické a neočekávané architektuře. Toto řešení, v kombinaci s ochrannými prvky na blatnících a bočních plochách, definuje celkově jedinečný charakter modelu.

Dynamiku střešních sloupků zvýrazňují zadní svítilny ve tvaru bumerangu, které jsou umístěny na samém okraji karoserie, čímž vzniká dojem mimořádné šířky. Stejnou funkci plní tenká horizontální linie spojující zadní svítilny. Tím také vzniká ladné propojení zádě a boků karoserie. Hranaté linie nad zadními podběhy dodávají této části karoserie na atraktivitě a intenzitě. Výrazná zadní partie a vizuálně prodloužené zadní okno patří mezi hlavní prvky jedinečného a expresivního designu zádě. Moderní vzhled završují koncové svítilny a ukazatele směru LED.

BAYON se dodává s 15“ ocelovými koly nebo s 16“ či 17“ koly z lehké slitiny.

Na výběr je celkem devět barev karoserie včetně nové barvy pro uvedení na trh, Mangrove Green. Několik barev karoserie může být na přání kombinováno s barevně odlišenou střechou v odstínu Phantom Black.

Phantom Black

Polar White s volitelnou střechou v odstínu Phantom Black

Sleek Silver s volitelnou střechou v odstínu Phantom Black

Elemental Brass s volitelnou střechou v odstínu Phantom Black

Dragon Red Pearl s volitelnou střechou v odstínu Phantom Black

Aqua Turquoise s volitelnou střechou v odstínu Phantom Black

Aurora Grey

Intense Blue s volitelnou střechou v odstínu Phantom Black

Moderní, digitální interiér

BAYON má čistý, prostorný a světlý interiér se silným zaměřením na maximální komfort pro cestující vpředu i vzadu a co největší objem zavazadlového prostoru. Interiér je charakterizován nejmodernějšími informačními a zábavními systémy včetně konektivity. Mezi ně patří 10,25“ digitální panel přístrojů a 10,25“ multimediální a navigační systém nebo 8“ systém Display Audio. Příjemnou atmosféru uvnitř vytváří cestujícím ambientní osvětlení LED v prostorech pro nohy vpředu, na výplních dveří a madlech předních dveří a v odkládací zóně pod středovou konzolou.

Pečlivě zvolená škála neutrálních barev interiéru a materiálů skvěle ladí s paletou barev karoserie. Koncept decentních barev a materiálů s jemnými ozdobnými prvky vytváří klidnou atmosféru, v níž se řidič může ještě pozorněji soustředit na řízení. BAYON je standardně vybaven zcela černým interiérem a čalouněním sedadel tkaninou. Na přání jsou k dispozici další dvě kombinace barev.

Barvy interiéru:

Černá

Tmavě šedá + světle šedá

Tmavě šedá + prošívání a ozdobné prvky v odstínu Safari Green

Nejlepší konektivita a technologie ve třídě

Stejně jako ostatní modely Hyundai disponuje i BAYON vyspělými technologiemi pro konektivitu, které jsou v jeho segmentu vzácností. BAYON nabízí digitální panel sdružených přístrojů a informační a zábavní systémy nejvyšší úrovně.

Zákazníci si mohou vybrat mezi multimediálním a navigačním systémem s 10,25“ displejem a systémem Display Audio s 8“ displejem. Druhý uvedený informační a zábavní systém nabízí uživatelská rozhraní Apple CarPlay a Android Auto s bezdrátovým připojením.

Dva vstupy USB pro cestující vpředu a jeden vstup USB pro cestující vzadu umožňují současné nabíjení až tří zařízení. Jeden z předních vstupů slouží také k přenosu dat. Cestující si tak mohou připojit svůj telefon k informačnímu a zábavnímu systému vozidla. Nabídku završuje prémiový audiosystém Bose se zárukou velmi kvalitního poslechu.

Výbava v oblasti konektivity:

Multimediální a navigační systém s 10,25“ displejem

Informační a zábavní systém Display Audio s 8“ displejem

10,25“ digitální panel sdružených přístrojů

Apple CarPlay a Android Auto (nabídka bezdrátové verze pro audiosystém Display Audio s 8“ displejem)

Prémiový audiosystém Bose

Podložka pro bezdrátové nabíjení

Tři vstupy USB

Služby Hyundai Bluelink pro síťově propojené automobily

BAYON je navíc vybaven nejnovější verzí systému Hyundai Bluelink. To znamená, že zákazníci mohou využívat nejmodernější služby pro síťově propojené automobily. Aktuální verze systému Bluelink zahrnuje služby, jakými jsou například online vedení trasy nebo nová funkce uživatelských profilu. Novinkou této generace systému Bluelink je integrace kalendáře. To znamená, že si řidič může přenést svůj kalendář Google nebo Apple do informačního a zábavního systému vozidla. Pokud je u schůzky, poznamenané v kalendáři, uvedena také adresa, může ji přímo převzít navigační systém vozu.

Zákazníci si navíc mohou pomocí aplikace Bluelink vyhledat na dálku polohu zaparkovaného vozu, zamknout nebo odemknout jeho dveře, zkontrolovat jeho stav nebo zjistit rozsah požadované údržby či stav paliva v nádrži.

Funkce a služby Bluelink a LIVE Services:

Online vedení trasy: Navigační systém s připojením ke cloudu nabízí ještě preciznější varianty tras pro každodenní cestování

Aktuální informace o parkování: Tato služba zahrnuje nyní kromě dostupnosti parkovacích míst v okolí také informace o cenách za parkování na ulicích

Integrace kalendáře: Řidiči si mohou přenést svůj kalendář Google nebo Apple do informačního a zábavního systému a nechat se navigovat přímo na místa zaznamenaných schůzek

Služby dálkového přístupu: Řidiči si mohou na dálku uzamknout/odemknout svůj vůz a zjistit jeho stav pomocí aplikace Bluelink

Hlasové ovládání online: Výkonný systém pro rozpoznávání hlasových povelů používá připojení k internetu (cloudu) a rozumí hovorové řeči. Umožňuje ovládat různé funkce vozidla, například topení a klimatizaci

Vyhledat můj vůz: Řidiči si mohou snadno vyhledat svůj vůz v neznámém prostředí

Odeslat do vozu (POI): Tato funkce zprostředkuje vyhledání zajímavých cílů v okolí a odeslání výsledků do navigačního systému vozu

Zabezpečení: Upozornění na spuštění alarmu vozidla

Údržba: Diagnostika s přehledy o stavu vozidla (např. o tlaku v pneumatikách nebo stavu airbagů), provozní informace

Prostornost a praktičnost

Hyundai BAYON poskytuje komfort a prostor pro přepravu zavazadel na vysoké úrovni, typické pro vozy kategorie SUV, avšak ve spojení s agilitou a hospodárností vozidla segmentu B. Zákazníci si díky kompaktním vnějším rozměrům a interiéru, který splňuje požadavky na rodinný automobil, mohou užívat to nejlepší z obou světů. Kompaktní rozměry a vynikající výhled z vozu všemi směry umožňují komfortní nastupování a snadné ovládání. Robustní konstrukce ve spojení s vyšší polohou sedadel poskytuje zákazníkům pocit bezpečí, jaký očekávají od SUV značky Hyundai.

BAYON vyniká navzdory svým kompaktním rozměrům také velkým objemem zavazadlového prostoru, který je 411 litrů při vzpřímených zadních sedadlech. Mezi výjimečné vlastnosti modelu BAYON tak patří i překvapivá prostornost a praktická využitelnost. Další zákaznickou výhodou je inteligentní kryt zavazadlového prostoru, který lze posunout podle polohy zadních opěradel tak, aby vždy zakrýval náklad.

Hyundai BAYON má vnější délku 4180 mm, vnější šířku 1775 mm a vnější výšku 1490 mm (nebo 1500 mm se 17“ koly). Jeho vnější rozměry představují tedy perfektní rovnováhu mezi požadavky na kompaktnost a praktičnost. Rozvor náprav je 2580 mm. Vynikající prostor pro nohy zaručuje mimořádný jízdní komfort všem cestujícím, ať sedí na předních sedadlech nebo vzadu. Cestující vpředu mají k dispozici prostor pro nohy 1072 mm, zatímco pro cestující vzadu je to 882 mm. BAYON standardně nabízí světlou výšku 165 mm.

Nejlepší bezpečnostní výbava ve své třídě

BAYON sdílí svou bezpečnou a robustní DNA s ostatními členy rodiny SUV Hyundai a jeho bezpečnostní výbava nemá konkurenci. BAYON ve svém segmentu vyniká také tím, že nabízí rozsáhlý soubor bezpečnostních systémů Hyundai SmartSense, z nichž mnohé jsou již součástí standardní výbavy.

BAYON se odlišuje od svých konkurentů rovněž řadou funkcí pro částečně autonomní jízdu. Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LFA (Lane Following Assist) udržuje vozidlo uprostřed jízdního pruhu. Autonomní nouzové brzdění FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) nejprve řidiče zvukově upozorní a v případě potřeby poté aktivuje brzdy, aby zabránil nehodě. Tato funkce zahrnuje kromě rozpoznávání vozidel, chodců a cyklistů také asistenta pro odbočování, který brzděním zabrání kolizi s protijedoucím vozidlem při odbočování vlevo na křižovatce. Další vyspělou funkcí je Chytrý tempomat NSCC (Navigation-based Smart Cruise Control) propojený s navigačním systémem, který využívá data navigačního systému vozidla k autonomnímu přizpůsobování rychlosti jízdy na dálnicích a rychlostních silnicích.

BAYON je vybaven také několika systémy, které decentně upozorní řidiče na jeho klesající pozornost. Asistent pro rozpoznávání únavy řidiče DAW (Driver Attention Warning) analyzuje jeho způsob řízení a na základě toho usuzuje na únavu nebo nepozornost. Tento asistent spolupracuje s funkcí Upozornění na rozjezd vozidla vpředu LVDA (Leading Vehicle Departure Alert), která upozorňuje řidiče, že se vozidlo vpředu rozjelo, například při čekání na semaforech, pokud včas nereaguje. Systém upozorňování na obsazená sedadla vzadu ROA (Rear Occupant Alert) navíc upozorní řidiče při vystupování z vozidla, že jeho senzory detekují pohyb na sedadlech vzadu. BAYON je díky tomu skvělým automobilem pro rodiny, protože poskytuje ještě vyšší úroveň bezpečnosti cestujícím na zadních sedadlech včetně dětí nebo domácích mazlíčků.

Nad bezpečnou jízdou v nízkých rychlostech nebo při parkování bdí další systémy. Asistent pro předcházení kolizím při couvání během parkování PCA-R (Parking Collision-Avoidance Assist - Reverse) upozorňuje řidiče a v případě potřeby brzdí, pokud při pomalém couvání detekuje za vozem překážku. Podobným způsobem pomáhá řidiči Aktivní upozornění na provoz za vozidlem RCCA (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist), pokud couvá z parkovacího místa na vozovku s projíždějícími vozidly. A parkovací asistent PA (Parking Assist) umožňuje poloautomatické parkování díky vzájemné spolupráci rozmanitých senzorů a softwaru. Vůz tak pomůže řidiči snadno zaparkovat i do těsné mezery.

Systém eCall v případě nehody, která vyvolá aktivaci airbagů, automaticky přivolá záchranné služby. Cestující mohou tuto funkci využít také stisknutím příslušného tlačítka.

Nabízené bezpečnostní systémy SmartSense:

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu LKA (Lane Keep Assist)

Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LFA (Lane Following Assist)

Chytrý tempomat NSCC (Navigation-based Smart Cruise Control) propojený s navigačním systémem

Inteligentní asistent pro rozpoznávání rychlostních limitů ISLA (Intelligent Speed Limit Assist)

Asistent dálkových světel HBA (High Beam Assist)

Autonomní nouzové brzdění FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) s detekcí chodců a cyklistů a asistentem pro odbočování na křižovatce

Asistent pro rozpoznávání únavy řidiče DAW (Driver Attention Warning)

Upozorňování na rozjezd vozidla vpředu LVDA (Leading Vehicle Departure Alert)

Upozorňování na obsazená sedadla vzadu ROA (Rear Occupant Alert)

Upozorňování na vozidla v mrtvém úhlu BCW (Blind-Spot Collision Warning)

Aktivní sledování mrtvého úhlu BCA (Blind-spot Collision-Avoidance Assist)

Asistent pro předcházení kolizím při couvání během parkování PCA-R (Parking Collision-Avoidance Assist - Reverse)

Upozornění na provoz za vozidlem RCCW (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Warning)

Aktivní upozornění na provoz za vozidlem RCCA (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist)

Parkovací asistent PA (Parking Assist)

Pohon

BAYON se může pochlubit vynikající hospodárností a velmi konkurenceschopnými emisemi CO2 díky modernizované rodině motorů Kappa. Příkladem je přeplňovaná jednotka T-GDi s malým zdvihovým objemem a menším počtem válců, jejíž hospodárnost optimalizuje také využití přímého vstřikování paliva. V kombinaci s jedinečnou 48V technologií mild hybridního pohonu Hyundai a inteligentní mechanickou převodovkou iMT (intelligent Manual Transmission) se mohou zákazníci těšit na ještě vyšší úspory paliva a hospodárnější provoz.

Převodovka iMT odpojuje motor od převodovky, pokud řidič uvolní pedál plynu. Vůz tím přejde do režimu setrvačné jízdy se sníženou spotřebou paliva a minimalizovanými emisemi. U převodovky iMT jsou k dispozici dvě úrovně setrvačné jízdy: s motorem běžícím na volnoběh, nebo s vypnutým motorem. Motor se znovu spustí, jakmile řidič sešlápne pedál brzdy nebo plynu. Jízda pokračuje na stejný převodový stupeň, který byl zařazen před vypnutím motoru. Výsledkem je nižší spotřeba paliva bez kompromisů z hlediska provozních vlastností a výkonových parametrů.

Některé motory pro model BAYON jsou vybaveny jedinečnou technologií Hyundai CVVD (Continuously Variable Valve Duration). Systém CVVD mění okamžiky otevření a uzavření ventilů v závislosti na provozních podmínkách, čímž dochází ke zvýšení výkonových parametrů motoru a současně ke snížení spotřeby paliva i emisí.

Na vrcholu modelové řady stojí jednotka 1.0 T-GDi s 48V technologií, jež je k dispozici ve dvou výkonových verzích – 120 k nebo 100 k. Tento motor se dodává s šestistupňovou inteligentní manuální převodovkou (6iMT) nebo se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou (7DCT).

Motor 1.0 T-GDi ve verzi o výkonu 100 k je k dispozici také bez 48V mild hybridního systému a může být kombinován s převodovkou 7DCT nebo s šestistupňovou manuální převodovkou (6MT).

Motory 1.0 T-GDi s 48V technologií i bez ní disponují navíc třemi jízdními režimy Eco, Normal a Sport, které optimalizují reakce motoru a charakteristiku řízení v závislosti na jízdních podmínkách.

Nabídka zahrnuje rovněž čtyřválec MPi 1,2 litru s nejvyšším výkonem 84 k a pětistupňovou manuální převodovkou (5MT).

BAYON je prvním SUV značky Hyundai, vybaveným funkcí vyrovnávání otáček při řazení, která byla dosud vyhrazena vysokovýkonným modelům Hyundai. Otáčky motoru jsou synchronizovány s otáčkami výstupního hřídele. Výsledkem je hladší nebo sportovnější řazení. Tato funkce se bude dodávat pro motor 1.0 T-GDi ve spojení se převodovkou 7DCT (v tomto případě bude dostupná ve všech jízdních režimech) a také pro motor 1.0 T-GDi s 48V technologií a převodovkou 6iMT (zde ji lze využívat v režimu Sport).





redakce

Fotografie k článku

