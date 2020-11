Volvo ničí svá auta, pouští je z třicetimetrové výšky na zem

Jedná se o vůbec nejextrémnější nárazový test realizovaný společností Volvo Cars, který se současně řadí mezi ty nejzásadnější. Dosud bylo zvykem, aby specialisté na vyprošťování osob v centru bezpečnosti automobilky Volvo využívali havarované vozy značky k procvičování svých dovedností, které v praxi vedou k záchraně lidských životů.





Aby se záchranné složky mohly připravit na jakýkoli možný scénář havárie, je třeba simulovat situace, při nichž působí obdobné síly jako při těch nejextrémnějších autohaváriích, což překračuje rámec běžného nárazového testování. Z toho důvodu se společnost Volvo Cars rozhodla pro stejně extrémní řešení a vůbec poprvé nechala prostřednictvím jeřábu shodit z výšky 30 metrů hned několik nových vozů Volvo.





Díky tomu se jí podařilo u vozů dosáhnout poškození, jejichž rozsah byl dostatečný na to, aby bylo možné simulovat poškození vzniklá v důsledku těch nejextrémnějších dopravních nehod. Sem patří například kolize jednoho vozu jedoucího ve velmi vysoké rychlosti, dopravní nehody, kdy automobil narazí ve vysoké rychlosti do nákladního vozu, nebo situace, kdy dojde k velmi silnému bočnímu nárazu.

V takových situacích budou lidé uvnitř vozu s největší pravděpodobností v kritickém stavu. Z toho důvodu je prioritou číslo jedna dostat posádku s pomocí hydraulických vyprošťovacích nástrojů – známých pod názvem „čelisti života“ (Jaws of Life) – z vozu a co nejrychleji ji dopravit do nemocnice. Specialisté na vyprošťování často hovoří o tzv. zlaté hodině: znamená to, že potřebují pacienta vyprostit a dostat do nemocnice do hodiny od momentu, kdy došlo k dopravní nehodě.

„Se švédskými záchrannými složkami úzce spolupracujeme již mnoho let,“ uvádí Håkan Gustafson, senior vyšetřovatel týmu automobilky Volvo Cars pro výzkum dopravních nehod. „Máme totiž stejný cíl: zajistit všem lidem na silnici vyšší bezpečnost.

Přáli bychom si, aby k nejzávažnějším nehodám nedocházelo, ale ne všem autohaváriím je možné se vyhnout. Je tedy nesmírně důležité, aby existovaly metody, které v rámci těch nejzávažnějších nehod pomohou zachránit lidské životy.“

Veškerá zjištění získaná ze simulací těchto autohavárií budou včetně informací o následných vyprošťovacích pracích uvedena v rozsáhlé zprávě o provedeném výzkumu. Tato zpráva bude zdarma k dispozici všem záchranným složkám z celého světa, aby mohly na základě výsledných zjištění dále rozvíjet své schopnosti v oblasti záchrany lidských životů.

Záchranáři obvykle získávají cvičná vozidla na vrakovištích. Nicméně se jedná o vozidla, která jsou často stará i dvacet let. Pokud jde o pevnost oceli, konstrukci bezpečnostní klece a celkovou životnost vozu, mezi moderními auty a těmi, která byla vyrobena před 15 či 20 lety, existuje obrovský rozdíl. Nové vozy Volvo jsou navíc vyrobeny z nejtvrdší oceli, která se u moderních vozů používá.

Vzhledem k tomuto vývoji je zcela zásadní, aby záchranáři průběžně aktualizovali své znalosti o nových modelech automobilů, upravovali své postupy a vyvíjeli stále nové techniky vyprošťování. Jinými slovy, tyto tréninky mohou v reálném životě znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Proto se automobilka Volvo Cars rozhodla na základě podnětu ze strany záchranných složek celý proces urychlit.

„Normálně provádíme simulace autohavárií pouze v laboratorních podmínkách a nyní jsme poprvé shodili naše auta z jeřábu,“ komentuje událost Håkan Gustafson. „Věděli jsme, že na základě tohoto testu vzniknou extrémní deformace, a šli jsme do toho, abychom týmu záchranářů poskytli při práci skutečnou výzvu.“

Z jeřábu bylo několikrát shozeno celkem deset vozů Volvo různých modelů. Před každým z pádů provedli odborníci společnosti Volvo Cars na bezpečnost přesné výpočty, aby věděli, jak velký tlak a jak velké síly je nutné vyvinout pro dosažení požadované úrovně poškození.





