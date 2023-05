Verze Laurin & Klement rozšiřuje modelovou řadu Škody Enyaq

Nová verze Enyaq L&K nabízí vyšší výkon 210 kW, dojezd až 570 km v režimu WLTP, kratší nabíjecí časy, funkci předehřevu baterie, nejnovější software uživatelského rozhraní a modernizovanou grafiku.





Škoda Auto uvádí na trh nový Enyaq L&K a doplňuje tak své čistě elektrické SUV o vrcholný model. Tato varianta pojmenovaná po zakladatelích Václavu Laurinovi a Václavu Klementovi se vyznačuje specifickými designovými prvky karoserie i interiéru a přichází s mimořádně bohatou standardní výbavou. Nechybí ani rozsáhlá technická vylepšení. Modely Enyaq L&K 85 s pohonem zadních kol a Enyaq L&K 85x s pohonem všech kol poskytují maximální systémový výkon 210 kW. Nabízejí zvýšený dojezd až 570 km v režimu WLTP a dobu nabíjení z 10 % na 80 % kapacity baterie již za méně než 30 minut. Enyaq L&K je prvním modelem značky Škoda, který má nové uživatelské rozhraní pro snadnější ovládání a modernizovanou grafiku, která odráží novou firemní identitu značky Škoda. V nabídce bude jak Enyaq L&K, tak Enyaq Coupé L&K.





Ve voze Škoda Enyaq L&K má premiéru nová baterie a pohon. Vůz díky tomu nabízí vyšší maximální systémový výkon 210 kW, lepší zrychlení a delší dojezd. Enyaq L&K 85 s pohonem zadních kol zvládá zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,7 s, což je téměř o dvě sekundy méně než předchozí model Enyaq iV 80 s pohonem zadních kol. Nejvyšší rychlost nyní činí 180 km/h a maximální dojezd v režimu WLTP se dále zvýšil na 570 km. Enyaq L&K 85x s pohonem všech kol zrychluje z 0 na 100 km/h za pouhých 6,6 s a nabízí dojezd až 550 km. Nabíjecí křivka baterie byla optimalizována, a tak trvá vozu Enyaq L&K dobíjení akumulátoru z 10 % na 80 % kapacity méně než 30 minut.

Enyaq Laurin & Klement je vybaven nejnovějším softwarem ME 4, který bude součástí všech modelů řady Enyaq vyráběných ke konci tohoto roku. Nový software přináší řadu vylepšení a nových funkcí. Patří mezi ně i funkce předehřevu, která baterii před zahájením nabíjení uvede do optimální teploty. Na výběr jsou dva režimy – proces lze spustit jak ručně stisknutím tlačítka na centrálním displeji infotainmentu, tak automaticky bez zásahu řidiče během cesty k rychlonabíjecí stanici, a to na základě údajů z navigace.

Škoda Enyaq L&K je snadno rozpoznatelná díky exkluzivním detailům v barvě šedá Platinum na specifických náraznících, stejně jako na difuzoru a vnějších zpětných zrcátkách. Boční prahy jsou lakovány v barvě karoserie. Lišty kolem bočních oken a střešní ližiny jsou chromované. Chromovaný je také rámeček masky se standardně dodávanou osvětlenou přední maskou Crystal Face s 131 LED diodami. Součástí standardní výbavy jsou také Matrix-LED přední světlomety, které dokáží zabránit oslňování řidičů protijedoucích vozů a odstínit objekty s reflexními prvky, a Top LED zadní světla. Sklo pátých dveří a zadní boční okna jsou tónovaná (SunSet). Enyaq L&K je standardně vybaven specifickými 20" koly z lehké slitiny, na přání jsou k dispozici 21" kola z lehké slitiny. Přední blatníky nesou plaketu s nápisem L&K. Nový model má na pátých dveřích nápis Enyaq, nově bez přídomku „iV“, bez kterého se obejdou také všechny další varianty budoucích čistě elektrických vozů Škoda včetně rodiny Enyaq.

Škoda Auto nabízí pro model Enyaq L&K výběr ze dvou specifických designů interiéru. Součástí standardní výbavy je interiér L&K Shell s koženými potahy v béžové barvě. Na přání dodávaný interiér L&K Black je vybaven koženými potahy v černém provedení. Ventilovaná přední sedadla s masážní funkcí, která jsou exkluzivně nabízena ve verzi L&K, jsou součástí standardní výbavy obou interiérů. V menu infotainmentu si cestující mohou zvolit jednu ze tří funkcí "ventilace", "vyhřívání" a "vyhřívání s ventilací", aktivovat masážní funkci nebo ovládat nastavení sedadel. Pedály mají kryty v charakteristickém hliníkovém dekoru.

S příchodem nové verze softwaru bude mít Enyaq L&K i všechny budoucí modely vylepšené uživatelské rozhraní, které přinese snadnější ovládání a zlepší zákaznickou zkušenost ve voze. Uživatelské rozhraní odráží novou firemní identitu značky Škoda a nové barvy značky Škoda jsou použity také v menu infotainmentu, ve virtuálním kokpitu a head-up displeji. Nová je také celá struktura menu v infotainmentu. Obsahuje tři základní softwarová tlačítka zobrazená ve třech rozích obrazovky. Po stisknutí ikony v levém horním rohu získá řidič přístup k nastavení vozidla, v pravém dolním rohu jsou k dispozici aplikace. Klepnutím do levého dolního rohu se řidič dostane na přepracovanou domovskou obrazovku. Ta nabízí pět podoken se třemi přednastavenými rozloženími, jejichž obsah lze upravovat. Vylepšená byla také tlačítka „Oblíbené“ pro rychlý přístup k vybraným funkcím. Řidič si může nastavit až pět oblíbených funkcí pro jejich rychlé spuštění, kterými ovládá vybrané funkce vozu, například adaptivní vedení v jízdním pruhu (Lane Assist+), vyhřívání čelního skla nebo funkci recirkulace vzduchu. Ty jsou poté přístupné přímo v horní části displeje. Kromě toho lze prostřednictvím lišty ve spodní části displeje aktivovat až tři aplikace, například navigaci, menu mobilního telefonu nebo přehrávač médií.

Softwarová verze ME 4 přináší do rodiny Enyaq také nové mapy navigace s nově umístěnými podnabídkami navigace a větší mapovou částí. Ovládací menu klimatizace bylo zjednodušeno, přehledová stránka nyní umožňuje ještě intuitivnější ovládání. Nová grafika poskytuje ještě lepší přehled o stavu nabití baterie a možnostech nabíjení vozidla. Nový design virtuálního kokpitu a head-up displeje nyní rovněž odráží novou firemní identitu značky Škoda a nabízí rozšířené funkce.





