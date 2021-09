Automobilka Škoda vyrobila již 100 000 elektrifikovaných vozů iV

Z výrobní linky automobilky Škoda sjel již 100 000. vůz s označením iV: plně elektrický model Enyaq iV. Označení iV používá český výrobce pro vozidla vybavená částečným nebo plně elektrickým pohonem. ŠKODA AUTO v současnosti vyrábí tři modely iV: plug-in hybridy ŠKODA SUPERB iV a ŠKODA OCTAVIA iV a také čistě elektrický vůz ŠKODA ENYAQ iV. Do roku 2030 uvede na trh ještě nejméně tři další elektromobily.





ŠKODA AUTO plánuje do roku 2030 rozšířit svou nabídku o nejméně tři další plně elektrické modely, které budou cenou a velikostí pod úrovní vozu ENYAQ iV. Společnost ŠKODA AUTO se zaměří na to, aby podíl čistě elektrických modelů na prodejích značky ŠKODA v Evropě činil 50 až 70 % v závislosti na vývoji trhu.





Jubilejním vozem se stal plně elektrický vůz ENYAQ iV z továrny v Mladé Boleslavi

Sériová výroba elektrifikovaných vozů iV byla zahájena v září 2019 v závodě Kvasiny

V roce 2020 bylo zákazníkům dodáno celkem 35 000 elektrifikovaných vozů ŠKODA

Stávající portfolio modelů iV se do roku 2030 rozšíří o nejméně tři další čistě elektrické automobily

Podíl elektrifikovaných vozidel ŠKODA v Evropě se má do konce dekády zvýšit na 50 až 70 %

Do éry elektromobily vstoupila automobilka ŠKODA AUTO v září 2019, kdy zahájila výrobu plug-in hybridního modelu SUPERB iV a plně elektrického vozu CITIGOe iV. V září 2020 učinil český výrobce další zásadní krok v zavádění elektrického pohonu: ve světové premiéře představil v Praze model ENYAQ iV, první čistě elektrický sériový vůz značky ŠKODA postavený na koncernové platformě MEB pro elektromobily.

Model ENYAQ iV disponuje pohonem zadních nebo všech kol a zákazníci mohou vybírat z pěti úrovní výkonu a tří kapacit trakčních akumulátorů. Podle provedení nabízí v režimu WLTP jízdní dosah více než 520 km. Při každodenním používání zaujme toto praktické SUV velkorysým vnitřním prostorem, který je typický pro všechny vozy značky ŠKODA. Nová elektrická vlajková loď přináší rovněž zcela nová pojetí interiéru, která nahrazují klasické výbavové stupně. Jednotlivé pečlivě sladěné podoby vnitřku vozu usnadňují konfiguraci a vytvářejí přehledně strukturovanou nabídku jednotlivých verzí.

Vedle elektricky poháněných automobilů vyrábí ŠKODA AUTO v České republice také vysokonapěťové trakční akumulátory, a to jak pro vlastní plug-in hybridní modely SUPERB iV a OCTAVIA iV, tak pro vozy dalších značek koncernu Volkswagen. Na začátku příštího roku se v Mladé Boleslavi spustí výroba baterií platformy MEB, kterou využívá i model ENYAQ iV. Český výrobce navíc spolupracuje se svými partnery na vytvoření stabilního dodavatelského řetězce pro další rozvoj elektromobility.

Společnost ŠKODA AUTO přijala pro tuto dekádu novou strategii dalšího rozvoje nazvanou NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2020. Ta stanovuje ambiciózní cíle v oblastech udržitelného rozvoje, prodeje v nových regionech a elektrifikace pohonů. Automobilka se do roku 2030 hodlá stát jednou z pěti nejprodávanějších značek v Evropě. Toho chce dosáhnout posílením pozice v segmentu cenově dostupných vozů a obsáhlou nabídkou elektrifikovaných modelů. Podíl elektrifikovaných vozidel ŠKODA v Evropě se má do konce dekády zvýšit na 50 až 70 % v závislosti na vývoji trhu. Všechny tyto kroky podle předpokladů sníží flotilové emise CO2 do roku 2030 o více než 50 procent.

ŠKODA AUTO se bude také ve spolupráci s koncernem Volkswagen a partnery z oblasti obchodu i veřejné správy podílet na tom, aby se Česká republika stala jedním z center elektromobility. Součástí nové firemní strategie jsou rovněž konkrétní cíle pro udržitelný rozvoj a zajištění diverzity.





