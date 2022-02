Škoda Enyaq iV vylepšena, má nový software a dojede dál

Nová verze softwaru ME3 je nyní dostupná ve všech nových vozech ENYAQ iV a ENYAQ COUPÉ iV. Bezplatná aktualizace softwaru pro již vyrobené vozy bude následovat v druhé polovině roku 2022. Vyšší účinnost a životnost baterie díky její vylepšené správě. Optimalizace virtuálního kokpitu, head-up displeje, infotainment systému a online služeb ŠKODA Connect.





Nový software prodlužuje maximální reálný dojezd čistě elektrické řady vozů ŠKODA ENYAQ iV, zkracuje dobu nabíjení, zvyšuje komfort a optimalizuje provoz. V modelech ENYAQ COUPÉ iV vyráběných od února 2022 používá ŠKODA novou verzi softwaru ME3, která bude nainstalována i ve všech nových vozech ŠKODA ENYAQ iV. Modely ENYAQ iV, které již byly dodány zákazníkům, budou na novou verzi softwaru bezplatně aktualizovány při návštěvě servisu v druhé polovině roku 2022. Další informace o aktualizaci na novou verzi softwaru budou zákazníkům zpřístupněny v nejbližší době.





Spolu s uvedením nového modelu ENYAQ COUPÉ iV optimalizuje ŠKODA AUTO pro vozy modelové řady ENYAQ iV s čistě bateriovým pohonem také jejich software. Verze softwaru ME3 nabízí rozsáhlé aktualizace v oblasti funkcí, ovládání a designu infotainmentu, virtuálního kokpitu a head-up displeje. Kromě toho se ve vylepšené podobě představují i online služby ŠKODA Connect. Inovace v oblasti správy baterie zajišťují vyšší nabíjecí výkon, kratší dobu nabíjení a delší dojezd. Stejně jako nový ENYAQ COUPÉ iV dostane vylepšený a optimalizovaný software i SUV varianta modelu ENYAQ iV. V druhé polovině roku 2022 budou moci nový software využívat i vozy ENYAQ iV, které jsou již v rukou zákazníků. Při návštěvě servisu budou totiž bezplatně aktualizovány na nejnovější verzi softwaru.

Nový systém ochrany baterie ji chrání a prodlužuje její životnost

Díky novému softwaru ME3 může řidič pomocí tlačítka na centrálním displeji infotainmentu aktivovat nový systém ochrany baterie. To znamená, že při dalším nabíjení se baterie nabije maximálně na 80 %. Systém také snižuje rychlost nabíjení stejnosměrným proudem (DC) a maximální nabíjecí výkon, aby se zabránilo výkonovým špičkám. Pomocí těchto opatření, podobným úspornému režimu ve smartphonu, lze baterii šetřit a prodloužit její životnost. V případě potřeby je však samozřejmě vždy k dispozici plná kapacita akumulátoru a maximální rychlost nabíjení. Současně byla upravena nabídka „Nabíjení” v infotainmentu. Grafika nabíjení a dojezdu nyní zahrnuje také zobrazení cíle jízdy a potřebných zastávek pro nabíjení.



Nový jízdní režim pro verze s pohonem všech kol, ještě snazší plánování zastávek pro nabíjení

Verze vozů ENYAQ iV s pohonem všech kol nyní nabízejí nový jízdní mód. Režim „Traction“ je určen pro jízdu na nezpevněných komunikacích nebo na kluzkém povrchu a nabízí stálý pohon všech kol při rychlosti do 20 km/h. Mimo jiné upravuje systém regulace prokluzu kol (ASR) tak, aby ASR méně zasahovalo při rozjezdu. Usnadněno je také ovládání nabíjení. V navigačním systému lze například jednoduše pomocí tlačítka „Přidat“ do aktuální trasy integrovat alternativní nabíjecí stanici. U všech plánovaných zastávek na nabíjení je podrobně uvedena zbývající kapacita baterie a plánovaná doba nabíjení.

Vylepšené zobrazení virtuálního kokpitu a head-up displeje

Nový software zahrnuje také vylepšené zobrazení údajů na virtuálním kokpitu a head-up displeji. Zobrazení objektů v okolí vozu je intuitivnější a úroveň nabití baterie se nyní kromě příslušného symbolu stavu nabité baterie ukazuje i v procentech. Head-up displej nyní zobrazuje také aktuální úroveň nabití baterie a kromě jiného i trojrozměrné zobrazení vzdálenosti do cíle. Jízdní data lze zobrazit samostatně na pravé straně virtuálního kokpitu.

Delší dojezd díky vylepšenému tepelnému managementu

Regulace teploty akumulátoru začíná již při nižších teplotách než doposud a neustále se upravuje. Tím se trakční baterie rychleji dostane do ideálního teplotního rozmezí a déle v něm setrvá. To zajišťuje delší životnost, optimalizovaný výkon a účinnější rekuperaci, a tím i vyšší maximální reálný dojezd. ENYAQ COUPÉ iV 80 dokáže ujet v cyklu WLTP až 536 km a ENYAQ COUPÉ iV 80x se dvěma elektromotory zvládne 516 km.

Vyšší nabíjecí výkon a kratší doba nabíjení

Modelová řada ENYAQ iV nabízí širokou škálu možností nabíjení. Například pomocí střídavého proudu a kombinované zásuvky pro nabíjení (CCS) z domácích wallboxů ŠKODA iV Charger proudí do baterie elektrický proud o výkonu až 11 kW, který 62 kWh baterii nabije z 10 na 80 % kapacity za 6 hodin a 15 minut a 82 kWh baterii za 7 a půl hodiny. Maximální flexibilitu nabízí univerzální nabíječka iV, což je přenosné nabíjecí zařízení s vyměnitelnými konektory. S adaptérem CEE lze nabíjet také v zásuvkách 400 V s výkonem až 11 kW, zatímco adaptér Schuko umožňuje nabíjení z domácích 230 V zásuvek. Při nabíjení stejnosměrným proudem mají nyní vozy s 62 kWh baterií díky novému softwaru nabíjecí výkon až 120 kW, modely ENYAQ iV s větší 82 kWh baterií až 135 kW. To znamená, že na veřejné nabíjecí stanici o výkonu 50 kW trvá proces nabíjení z 10 na 80 % kapacity 55 minut (pro 62 kWh baterii) nebo 70 minut (pro 82 kWh baterii). Na rychlonabíjecí stanici potřebují modely ENYAQ iV 60 s nabíjecím výkonem 120 kW a ENYAQ iV 80x s větší baterií a nabíjecím výkonem 135 kW na takové nabíjení 35 minut.

Další zvýšení komfortu díky novému softwaru

Nový software nabízí také vylepšenou podporu při parkování díky zvýšenému jasu a kontrastu displeje zadní parkovací kamery. Ovládací tlačítko Travel Assist na pravém rameni multifunkčního volantu nyní reaguje i na opakované stisknutí. Slouží k přepínání mezi dvěma úrovněmi asistenčních systémů, například mezi adaptivním tempomatem (ACC) a Travel Asist, když vůz nejede po dálnici, a mezi ACC a Travel Asist s asistentem pro změnu jízdního pruhu, když ENYAQ iV jede po dálnici.





