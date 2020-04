Test: Peugeot 2008 1.5 BlueHDi - nejžádanější SUV má víc plusů, než mínusů

Model 2008 je králem v kategorii SUV a nejprodávanějším modelem francouzské automobilky v Česku. A nás zajímalo, jak si vede nově příchozí druhá generace, která na první pohled má všechny předpoklady navázat na úspěchy předchůdce.





Nová generace 2008 stojí na podvozkové platformě EMP1, která se stala základním kamenem i pro menší hatchback 208.





Design karoserie se povedl. Je až k nevíře, jak na podvozku malého hatchbacku dokázali ve Francii postavit tak mohutně vypadající vůz. U výbavy GT Line nechybí světlomety Full LED s trojicí svislých diodových pásků odkazující na lví drápy (stejně je tomu samozřejmě i vzadu). Skvěle funguje i automatické přepínání na dálková světla. Výbavu GT Line poznáte podle černých vnějších zpětných zrcátek nebo černého lemu kolem masky. Designově se podle nás Peugeot 2008 hodně povedl.

A jinak tomu není ani uvnitř. Peugeot použil kvalitní materiály a vše zpracoval takovým způsobem, že 2008 by mohla kvalitou zpracování soupeřit s prémiovými modely. Uvnitř nalezneme extravagantní palubní desku, vystouplé displeje a pro francouzskou automobilku typický přístrojový štít. Ten je nově obdařen 3D grafikou. Nevíme k čemu je to dobré, ale působí to velmi zajímavě.

Palubní deska na jednu stranu roztříštěně, v praxi toto rozložení po čase ovšem oceníte. Kabinu oživuje barevné prošívání a také náladové podsvícení. Peugeot neopomenul detaily, které musíme pochválit. Tak například konektor USB tu naleznete v nejnovější verzi USB-C, ale také v původní USB-B. Kromě toho je tu výklopný držák na mobilní telefon a celá řada jiných vychytávek (např. přesazení dveří přes prahy, které zamezuje ušpinění nohavic).

Přední sedadla jsou pohodlná, před koupí rozhodně doporučujeme vyzkoušet, zda se za volantem 2008 budete cítit dobře. Může se totiž stát, že v ideální pozici neuvidíte přes věnec volantu velkou část přístrojů. Věnec je sice malý, nahoře i dole zploštělý, přesto někdo může mít problém. Ideální situace nepanuje ani v ovládání. Tak například nastavení teploty klimatizace se provádí pomocí dotykové obrazovky, což není zrovna úplně pohodlné. Stejně je tomu i u vypínání systému stop-start. Plusové body ovšem 2008 sbírá za klasický fyzický otočný ovladač hlasitosti multimediálního systému.

Z lvíčete pořádný lev

Mezigeneračně 2008 povyrostla o zhruba tři centimetry na šířku a čtrnáct centimetrů na délku. A v kabině je to znát. Sám za sebe si sedne i poměrně vysoký člověk. Vzadu se budou nejlépe cítit dva cestující, při obsazení třech osob se totiž krajní cestující dotýkají hlavami stropu. O něco delší by mohly být zadní sedáky a pozice by nemusela být tak vzpřímená.

V kufru nalezneme dvojitou podlahu. Základní objem 434 litrů patří ke špičce. Navíc kufr má pravidelný tvar i vstup do něj. Zadní opěradla lze dělit v poměru 60:40, na podélné posouvání zadní lavice či jinou variabilitu zapomeňte. Připlatit si lze za rezervní kolo.

Diesel s automatem

Vznětová patnáctistovka s výkonem 96 kW slibuje spotřebu pouhých 3,8 l/100 km, což je hodnota, které se nám během testu nedařilo dosahovat. Nejčastěji si diesel říkal o 5,5-6,0 l/100 km, což vzhledem k ostřejímu jízdnímu stylu, není stále špatný výsledek. Stovku tento model s nejsilnějším dieselem BlueHDi zvládne za 9,3 sekundy a rozjede se až na 195 km/h.

Samotný diesel dělá z 2008 mnohem dospělejší vůz, než benzínový tříválec. Navíc je jeho projev kultivovanější a stabilnější. Dieselová 2008 se díky tomu neztratí na dálnicích, kde jezdí jako daleko větší SUV. K dobrému pocitu z vozu přispívá hlavně automatická osmistupňová převodovka od Aisinu, která řadí velice jemně a funguje podle očekávání. Řidič má možnost zvolit jeden ze třech jízdních režimů (Eco, Normal nebo Sport). Nám nejvíce vyhovoval režim Normal.

99% řidičů vyhoví

Záměr postavit na malém základu velký vůz nemusí vždy dopadnout dobře. Ve Francii se tohoto nelehkého úkolu ovšem zhostili bravurně. Peugeot 2008 je stabilní, minimálně náchylný na boční vítr a na hladké vozovce můžeme hovořit dokonce o jisté plavnosti. Znamenitě funguje ve městě i při letu po dálnici. Dokonce mu nevadí ani zatáčky či silnice s horším povrchem. Na těch se drží asfaltu statečně. Vše je ale v pořádku do doby, než stlačíte plynový pedál k podlaze a vyrazíte na hodně rozbité komunikace. Okamžitě se nás zmocňují rozpačité pocity. Odhaluje slabinu udatného lvíčete. Přestože podvozek nerovnosti filtruje znamenitě (výsledkem jsou jen tlumené rázy od kol), dochází při agresivní jízdě po záplatované silnici plné ostrých zlomů a děr na odskakování zádě, nedržení zvolené stopy, zásahy stabilizace a k celkovému chvění a nervozitě. Tlumiče nezvládají odvádět svou práci, jednoduše neudržejí kola na vozovce. Ty létají ve vzduchu, volant se klepe v rukou, karoserie sebou šije a čistý průjezd zatáčkou se stává nesplněným snem. Abychom byly féroví, tak k popsanému chování zkoušeného peugeotu dochází až při doopravdy extrémní jízdě, při jízdě na kterou se tyto vozy jednoduše nekupují. Ostatně jinak se nebude chovat většina vozů kategorie SUV.

Peugeot 2008 můžete aktuálně pořídit v případě základní benzínové motorizace za 387 tisíc korun, za diesel se připlácí čtyřicet tisíc korun. V napěchované výbavě GT Line můžete mít benzínové provedení s manuálem za 512 000 Kč nebo testovaný kousek s nejsilnějším dieselem a automatem za 602 000 Kč.

Zase to bude bestseller

Peugeot 2008 má opět všechny předpoklady stát se lvem ve své kategorii kompaktních SUV. Pyšní se totiž atraktivním kabátem, kvalitním interiérem a k tomu za běžných okolností ještě dobře jezdí. A jako bonus poskytuje úsporný diesel spojený s fantastickou převodovkou. Peugeot 2008 je postaven pro normální ježdění a umí být příjemným parťákem i při dlouhých cestách. To, že má drobné chybky mu každý rád odpustí.

Plusy:

komfortní a jistá jízda při běžném používání

sladění motoru a automatické převodovky

originální vzhled

zpracování interiéru

velikost kufru

široký výběr motorizací a výbav

vhodný do města i na dálnice

Mínusy:

jízdní projev v extrému (špatný povrch, vysoká rychlost)

ergonomické přešlapy v interiéru

Technické údaje Peugeot 208 1.5 BlueHDi EAT8 GT Line:

Typ motoru: vznětový přepňovaný čtyřválec

Zdvihový objem: 1 499 ccm

Max. výkon: 96 kW (130 k) / 3 750 ot./min.

Max. točivý moment: 300 / 1 750 ot./min.

Pohon: předních kol

Převodovka: automatická 8°

Zrychlení z 0 na 100 km/h: 9,3 s

Maximální rychlost: 195 km/h

Spotřeba paliva (město/mimo/kombi): 4,2 / 3,5 / 3,8 l/100 km

Rozměry (d/š/v/r): 4300 / 1770 / 1530 / 2605 mm

Hmotnost (provozní/celková): 1344 / 1770 kg

Objem palivové nádrže: 41 litrů

Zavazadlový prostor: 434 / 1467 litrů





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Peugeot

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek