Test: Elektrický Peugeot e-2008 umí být plnohodnotným vozem, tedy kromě jedné maličkosti

Kompaktní elektrické SUV od francouzské automobilky s cenovkou začínající na 875 000 Kč je jedním z cenově nejdostupnějších a nejpraktičtějších elektromobilů na trhu. Peugeot slibuje dojezd 310 kilometrů, rychlé dobíjení a žádné omezování. Jaká je realita? Lze s e-2008 jet na hory a jak za kolik jezdí?





Peugeot e-2008 má baterii o celkové kapacitě 50 kWh, z čehož podle údajů výrobce je využitelná kapacita 45 kWh. Ta zajišťuje teoretický dojezd 310 kilometrů (podle WLTP) a udávaná kombinovaná spotřeba činí 18,3 kWh/100 km.





Po stránce vzhledu karoserie se elektrická e-2008 příliš neliší od běžného provedení, které se designově povedlo. Líbí se nám maska chladiče, která bílou barvou odkazuje na použitý lak karoserie. Umístěné znak písmene E je pak na několika místech karoserie jasným symbolem elektromobility. To, že se jedná o elektromobil, zjistíte hlavně po otevření víčka palivové nádrže. Kde místo hrdla naleznete zásuvku typu 2 (Mennekes) s rozšířením na CCS Combo 2, což zaručuje, že prakticky u žádného stojanu v Česku nebudete mít problém.

Uvnitř vozu se toho příliš neměnilo. Od výbavy e-GT získáte 3D kokpit, který sází zejména na efekt. Dobrou zprávou je fakt, že posádka není v kabině nikterak prostorově omezována zástavbou baterií. Ty Peugeot umístil pod zadní a přední sedadla. V praxi tak může vadit nanejvýš to, že řidič nepřisune úplně levou nohu k přednímu sedadlu (resp. částečně pod sedadlo), kde je umístěna část baterií. Zavazadlový prostor je v Peugeotu e-2008 totožný jako u standardního modelu, což nebývá u elektromobilů vždy zvykem. Těšit se tak můžete na slušných 434 litrů a po sklopení zadních sedadel dokonce na 1 467 litrů. Do mezipodlahy kufru lze schovat kabely.

Pod kapotou nalezneme elektrický motor o výkonu 100 kW (136 koní) s točivým momentem 260 Nm, který je doplněn o baterii s kapacitou 50 kWh (využitelných 45 kWh). Systém pohání přední kola a je spojen s automatickou převodovkou, která se ovládá pulzním voličem. K dispozici je kromě klasické polohy "D" také poloha "B" (Brake), která funguje jako motorová brzda u autobusu a zajišťuje silnější rekuperaci. V redakci jsme si ji oblíbili a používali při dojíždění k semaforu popř. pro sjíždění kopců. Jako skvělý pomocník se ukázala na namrzlé vozovce. Polohou B nejenže se baterie v daný okamžik více dobíjí, šetříte také brzdové destičky.

Automobilka udává dojezd 310 km. Při plné baterii ale auto při teplotě těsně pod bodem mrazu ukázalo dojezd jen 264 km, přičemž hodně záleží, zda nabíjíte vůz s teplou baterií nebo studený. Při opakovaném nabíjení se nám podařilo dosáhnout z klasické 220 voltové zásuvky dojezdu 276 km a při dobití u 50 kW rychlonabíječky přes Combo kabel dokonce dojezdu 282 km. Je pravdou, že vždy se venkovní teplota pohybovalo kolem 0°C.

Ve městě či mimo něj, kde často sundaváte nohu z plynu nebo brzdíte lze jezdit za udávanou spotřebu výrobcem či dokonce levněji. Ve městě je možné se pohybovat za nějakých 14 kWh/100 km, což by znamenalo dojezd lehce přes 320 km. To samé platí o cestách mimo město. Spotřeba rapidně roste už na rychlostních silnicích kolem stokilometrové rychlosti. Tam už začíná být problém udržet spotřebu pod 20 kWh/100 km, což snižuje teoretický dojezd někam k necelým 220 km. A vůbec nejhorší situace panuje na dálnici, kde si elektrický peugeot žádá při dálniční stotřicítce 24-25 kWh/100 km, což sníží reálný dojezd hluboko po 200 km.

Pokud tedy plánujete využívat elektrický peugeot pro městské či příměstské cestování nebo poklidnější jízdy mimo město, můžeme ho zcela doporučit. Jeho dojezd bude činit v ideálních podmínkách klidně tři stovky kilometrů, tzn. že ho dobijete třeba jednou týdně doma ze zásuvky, popř. ho dobijete u nákupního centra, než si nakoupíte. Pokud ovšem budete chtít vyrazit například z Prahy do Krkonoš, připravte se na jedno velké dobrodružství. Na dálnici se musíte hodně krotit a ideálně udržovat rychlost kolem 110-115 km/h. Zejména v zimním období budete rádi, když z centra Prahy dojedete například do nějakého krkonošského skiareálu (cca 160 km) bez dobíjení. Cestu zpět už rozhodně nedáte. My chtěli zdola trasu Praha - Vrchlabí a zpět, což představuje vzdálenost 250 km. Bohužel se nám to nepodařilo a museli se na půl hodiny zastavit při zpáteční cestě v Poděbradech u rychlonabíječky, která byla naštěstí volná. I pak jsme raději dali přednost jízdě po staré silnici, než po dálnici, kde se vůz pohybuje pomaleji a také daleko častěji brzdí a tím se více rekuperuje.

Cesta ovšem byla tichá, maximálně komfortní a naprosto přirozená. Peugeotu se povedlo zvolit ideální kompromis mezi komfortem a tuhostí. Nebýt nutné zastávky kvůli dobíjení, bylo by soužití s peugeotem naprosto ideální. Elektrické 2008 by pomohla vyšší kapacita baterií, pak by se teprve jednalo o plně a každodenně využitelný vůz, který dojede bez dobíjení na dovolenou. Takto se jeho revír musí omezovat na městské či příměstské aglomerace, kde funguje naprosto ideálně. Věříme ale, že příznivcům elektromobilitu nebudou delší cesty vadit a dobíjení vždy dobře naplánují a spojí s něčím užitečným. Pro ty, co neustále spěchají, je lepší volbou diesel Blue-HDi.

Elektrická e-2008 patří mezi nejdostupnější praktické elektromobily na českém trhu. Aktuálně za ní zaplatíte 875 000 Kč ve výbavovém stupni e-Allure. Zkoušený vůz v provedení e-GT přijde na 940 000 Kč, což je stále méně, než u konkurence. Peugeot poskytuje na baterie záruku po dobu 8 let a 160 000 km při garanci 70 % kapacity baterie.

Peugeot e-2008 dokáže plně nahradit klasické SUV za předpokladu, že s ním nebude jezdit dlouhodobě po dálnici. Tam se jeho využitelnost snižuje každým kilometrem a dobíjení se stává otravnou záležitostí. Ve všech ostatních případech je e-2008 skvělým vozem, který dává jednoduše smysl. Možná i tak to automobilka se lvem ve znaku zamýšlela.





Petr Šikl (text+foto)

