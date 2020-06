Test: Peugeot 2008 GT Line 1.5 BlueHDI 130 udeřil hřebíček na hlavičku

Stejné jméno, zbrusu nové pojetí! Ačkoliv Peugeot 2008 zůstává věrný svému konceptu, podobnost mezi starou a současnou generací byste hledali těžko. A to je dobře, 2008 potřebovala oživit jako sůl!





Peugeot se vlny crossoverů chytil ještě v momentech, kdy se vyvýšená auta nazývala „MPVčky“. V současnosti se proto u modelových řad s dvojitou nulou uprostřed setkáváme již s několikátými generacemi, a francouzský lvíček tak může těžit z mnohaleté zpětné zákaznické vazby.





Jistě vás proto nepřekvapí, že dnes testovaná 2008 z ní mohutně těží. Zvýšené kompaktní auto se zákazníkům líbilo, předchůdce byl však pro potřeby mladší klientely málo „cool“. Konzervativní tvary tak nová 2008 hází za hlavu a vyrostlo z ní velice nápadité auto plné hran, zkosených tvarů a důmyslně pojatých řešení, kterého si na ulici zaručeně všimnete. Za vše pak hovoří přední drápy pro denní a parkovací svícení, které po vzoru dříve stvořených Peugeotu patří k nejrozměrnějšímu svícení na trhu. No zkrátka, nové 2008 sebevědomí rozhodně nechybí a to se o minulé generaci říct nedalo. Zda se vám takové pojetí líbí, nechám čistě jen na vás, rovnou však při utváření vlastních dojmů myslete na skutečnost, že na většině míst budete středem pozornosti. Ostré hrany zkrátka okolní pohledy přitahují.

Interiér je příjemný a kromě nevzhledných plastových ploch ve výplních zadních dveří vás překvapí jak kvalitou zpracování, ve které se Peugeot posledních let výrazně zlepšil, tak samozřejmě neobvyklým tvarem, kterému dominuje vysoko umístěná kaplička přístrojů i-Cockpit v čele s malým volantem. Podobnost s menší 208? Ne, tak docela. Interiéry si spíš z oka vypadly. Ovšem pokud bych si měl mezi oběma sourozenci z pohledu kabiny vybrat, zůstal bych u menšího z bratrů lvíčků. Výš umístěná podlaha a rovněž výš umístěná sedadla už tak relativně malou kabinu ještě pocitově změnšují a řidičově pravé noze zůstává vedle volantu pramálo prostoru. Ano, můžete si ho zvednout, pak ale zase přes horní polovinu věnce na displeji před sebou nevidíte, kolik jedete. Ideální polohu si proto budete hledat dlouho a já osobně, dříve než jsem ji našel, jsem si už odevzdaně zvykl. Z Peugeotu 2008 je tak mnohem hůř vidět. Může za to malá prosklená plocha, široké B sloupky i zkosené zadní okno. Ve městě při parkování se proto oproti 208 musíte mnohem víc soustředit, abyste měli okolo sebe přehled a po silnici se auto pocitově hůř umisťuje. Ono není široké, ale za volantem se vám prostě zdá, že ano.

Nová 2008 však umí velmi příjemně překvapit. Pokud totiž nejezdíte sami, ale jezdí vás vícero, na zadní sedadla si bezproblému sednou dva vzrostlí dospělí a ta přední v testované výbavě GT Line? Balzám. Příjemná opora celému tělu i po mnoha hodinách cesty. A to bych od kompaktního SUV nečekal.

Zavazadelník? Hodnotou 434 litrů nemůže urazit nikoho. Jen pozor například při přepravě delších předmětů. Následných 1467 litrů po sklopení zadních sedadel sice patří k průměru malých a středněvelkých hatchbacků, nicméně kvůli tvaru zavazadelníku můžete mít občas trochu problém (je spíš široký a hluboký, než-li dlouhý). Například při převozu jízdních kol jsem z nich musel sundat jak přední, tak zadní kolo, protože by se sem na délku opravdu nevešla.

Bude jezdit stejně osobitě, jak vypadá?

Jak jsme si řekli, za volantem 2008 to chce chvilku zvyku. Pokud se ale konečně uvelebíte, zjistíte, že s dieselovou patnáctkou pod kapotou je tohle auto velmi příjemné a do zhruba 120 km/h i překvapivě tiché. I přes vyšší náklony se podvozek asfaltu drží velmi srdnatě, takže s 2008 můžete cestovat hezky plynule a filtrování větších nerovností mu ani přes 17 palcové ráfky nedělá větší potíž. Je také cítit, jak auto s těžším dieselovým motorem maličko lépe pracuje na zvlněných cestách. V minulosti jsem totiž měl možnost jezdit i s tříválcovým srdíčkem PureTech spalujícím benzín a auto nebylo ani zdaleka tolik schopné příjemně držet stopu. Opravdu, s dieselem je to úplně jiná písnička!





A jízdní výkony? Nečekejte zázraky, i když …ono 96 kW na 1344 kg není málo. Na bláznivou éru z přelomu milénia, kdy mělo vrcholné koncernové 1.9 TDI stejný výkon si jistě většina z vás pamatuje, a tenkrát jsme z oněch 130 koní v mnohem těžších strojích byli všichni paf. A tady? Ano, přísnější emisní normy, menší točivý moment, menší objem, jenomže Peugeot má v kapse ještě jeden trumf v podobě osmistupňové samočinné převodovky. A její spolupráce s motorem je prostě boží. Francouzští inženýři umějí převodovou skříň od Aisinu skvěle naladit, díky čemuž umí z motoru jednak dolovat úplné maximum a na druhé straně vás absolutně nerušit při klidném plutí krajinou. Zde skutečně nemám výtky. Jen se mi nelíbí, že při dálničních 130 se okolo oken ozývá výrazný a vlastně docela zbytečný aerodynamický svist, který jinak příjemnou až skoro intimní atmosféru na palubě 2008 podpořenou černou stropnící verze GT Line trochu ruší. Při běžném a občas svižnějším tempu budete dlouhodobě jezdit do zhruba 6 litrů na 100 kilometrů. Bez problému se však dá jezdit i pod 5. Naprosto v pořádku…

Praktičnost nemusí být nudná!

S novou 2008 udeřili v Peugeotu hřebíček na hlavičku. Automobilka totiž dokázala, že vedle praktičtějšího kompaktního auta umí vytvořit i takové, za kterým se spousta z nás otočí! A to je, co si budeme…, při výběru vozu zcela zásadní. Osobně nevím, zda mají v Peugeoutu patent na vyrábění takto populárních aut, ale jedno je jisté - nový Peugeot 2008 má zaděláno na další velkolepý úspěch. Stejně tak jako jeho předchůdce. Přešlapů zde najdete po skrovnu, a i když mohlo být z vozu o trochu lépe vidět, jízdou vás v testované verzi BlueHDI 130 zaručeně nezklame.

Plusy

odhlučnění podvozku

spolupráce motoru s převodovkou

kvalita materiálů v interiéru

výkon Bi-LED čelních světlometů

líbivý design

jistější jízdní projev než u benzinu

Mínusy

ergonomie palubní desky

aerodynamický svist na dálnici

stísněnost pracovny řidiče

Technické údaje

Počet válců/ventilů na válec • rozvod: 4/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem: vznětový • 1 499 cm3

Nejvyšší výkon: 96 kW (130 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách: 3 750 ot/min

Nejvyšší krouticí moment: 300 Nm při 1 750 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h: 9,3 s

Nejvyšší rychlost:195 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů: automatická • 8 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru: 434 l • 1 467 l

Objem palivové nádrže: 41 l

Hmotnost: pohotovostní • celková: 1 344 kg • 1 770 kg

Prům. spotřeba: město • mimo • komb.: 3,8 • 4,2 • 3,5 l/100 km

Rozměry: délka × šířka × výška: 4 300 × 1 770 × 1 530 mm

Rozvor náprav: 2 605 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu: 1 540 mm • 1 540 mm





Martin Müller (text, foto)

