Peugeot 2008 prošel omlazením, tři drápy všude

Peugeot 2008, který byl uveden na trh koncem roku 2019, a vyrobilo se ho již téměř 700 000 kusů, se vždy umisťoval na stupních vítězů, pokud jde o prodeje SUV segmentu B v Evropě. V roce 2021 dokonce obsadil první místo. Nyní prodělal modernizaci a vylepšil elektrifikaci, když dojezd čistě elektrické verze byl zvýšen na 406 km.





Na úspěchu tohoto modelu se podílí také elektrická verze e-2008, která byla od roku 2019 s více než 75 000 vyrobenými kusy průkopníkem elektromobility ve svém segmentu. V roce 2022 činil její podíl na prodejích modelu 17,4 %, což znamenalo umístění na stupních vítězů mezi prodeji elektrických SUV segmentu B v Evropě.





Zákazníky vozu Peugeot 2008 přitahuje především jeho výrazný design, který je obecně popisován jako elegantní, originální a robustní. Oceňovány jsou také jeho všestrannost a hbitost, díky nimž je model 2008 vhodný zejména pro aktivní rodiny.

Nový Peugeot 2008 se vyrábí ve španělském městě Vigo. Do prodeje se na evropském trhu dostane v létě 2023 a jeho nabídka bude zahrnovat tři úrovně výbavy – Active, Allure, GT – a čtyři motorizace, včetně nového 100% elektrického motoru o výkonu 115 kW/156 k s dojezdem až 406 km1. V roce 2024 bude nabídka rozšířena o zcela nový hybridní motor.

Od tržního uvedení vozu Peugeot 2008 je jedním z pilířů jeho úspěchu design. Úkolem designérského týmu Peugeot bylo ještě více posílit charakter vozu tím, že se umocní jeho příslušnost ke světu SUV a působivě se vyjádří jeho posun na vyšší úroveň produktů.

Jérôme Micheron, produktový ředitel Peugeot : „Nový Peugeot 2008 potvrzuje svůj posun do luxusnější kategorie a vstupuje do nové dimenze. Přispívá k tomu jeho design, který je více ve stylu SUV než kdykoli předtím, konektivita nové generace a stále větší dojezd jeho 100% elektrické verze. Nový model e-2008 je vybaven nejmodernější elektrickou technologií a nabízí dojezd až 406 km. Na velmi dynamickém trhu má nový Peugeot 2008 vše, co je třeba k tomu, aby zůstal na nejvyšším vrcholu stupňů vítězů mezi kompaktními SUV. I nadále bude oslovovat širokou škálu zákazníků, kteří hledají trvale udržitelný zážitek z jízdy odpovídající hodnotám značky Peugeot.“

Nový světelný podpis Peugeot vpředu

Peugeot 2008 je po vozech 508 fastback a 508 SW dalším modelem, který používá nový světelný podpis Peugeot. Tvoří jej tři svislé světelné drápy, které jsou u nového Peugeotu 2008 zabudovány do leskle černých lišt na nárazníku. Společně podtrhují silnou osobnost modelu 2008 a charakteristický design SUV. Tento nový světelný podpis je použitý u všech verzí. U nejvyšší úrovně výbavy GT se nápadný efekt tří drápů poprvé objevuje i u full LED světlometů využívajících tři světelné moduly. Tím se úroveň GT odlišuje od ostatních a její přední část získává exkluzivní podpis.

V zadní části se objevuje nová podoba světelného podpisu

Nová zadní LED světla modelu 2008 nabízejí nyní podobu symbolických tří drápů, podle nichž lze vozy Peugeot zezadu jednoznačně rozpoznat. Drápy jsou tvořeny třemi tenkými dvojitými horizontálními lamelami umístěnými nad sebou, které opticky vůz rozšiřují. Zpětná a směrová světla jsou rovněž opatřena LED technologií.

Přepracovaná přední část

Nový model 2008 dostal přední část, na níž je umístěno aktuální logo značky Peugeot. Přední část oproti předchozí podobě vozu působí širší. Její specifický boční vzor navazuje na světlomety a zdůrazňuje tak vertikalitu a současně evokuje sílu vozu. U verze Active zdobí přední část leskle černý horizontální motiv. U verzí Allure a GT je přední část opatřena svislým vzorem v barvě karoserie, který doplňují decentní tmavé výplně. Barva vzoru v odstínu karoserie také umožnila lepší začlenění mřížky chladiče do nárazníku.

Zcela nové odstíny

Jako uváděcí barva pro zahájení prodeje vozu byla zvolena moderní šedá Selenium. Další novou barvou v nabídce je bílá Okenite, která modrošedými odlesky podtrhuje sofistikovanost vozu. Verze GT se standardně dodává s černou střechou. Všechny nové vozy mají černá zpětná zrcátka bez ohledu na zvolenou barvu karoserie.

Nový model 2008 je k dispozici v šesti odstínech karoserie: šedá Selenium, šedá Artense, bílá Okenite, černá Perla Nera, červená Elixir a modrá Vertigo.

Inovativní design kol

Nový Peugeot 2008 je opatřen koly z lehkých slitin s výrazným designem, které se poprvé objevily u vozu Peugeot 408. K dispozici je několik typů ve velikosti 16 palců „Noma“ (verze Active), 17 palců „Karakoy“ (Allure a GT) nebo 18 palců „Evissa“ (za příplatek u GT). Všechna kola z lehkých slitin mají čtyřpaprskový střed s vyraženým znakem Peugeot, který elegantně skrývá matice.

Modernizované znaky Peugeot

Přední, boční a zadní znaky vozu 2008 mají novou typografii a jsou nově v odstínu Basalt Grey. Model e-2008 je opatřen dvoubarevným modrobílým odznakem „e“. Vzadu se podpis Peugeot táhne přes celou šířku lišty víka zavazadlového prostoru.

Nové elegantní látky

Všechny verze nového modelu 2008 získaly nové čalounění sedadel, které model rovněž posouvají do vyšší kategorie produktů. U verze GT je nyní za příplatek v nabídce Alcantara.

Peugeot i-Cockpit®, klíčový prvek kabiny, je jednou ze silných stránek modelů značky. Za posledních deset let se ho prodalo více než deset milionů. U nového Peugeotu 2008 byl i-Cockpit® vylepšen a modernizován, aby se optimalizovala jeho ergonomie a zvýšilo potěšení z jízdy.

Nový design digitálního přístrojového panelu

Přístrojový panel nového modelu 2008, který je umístěn v ideálně poloze ve výšce očí těsně nad volantem, je u verzí Allure a GT digitální. Jeho desetipalcový displej má nový design a u GT nabízí i 3D zobrazení. Barvu displeje, či prioritu a uspořádání informací lze plně přizpůsobit preferencím řidiče. Peugeot 2008 ve verzi Active si zachovává analogový přístrojový štít.

Desetipalcový centrální dotykový displej pro všechny nové 2008

Všechny verze 2008 jsou nyní standardně vybaveny destipalcovým centrálním dotykovým displejem (dříve 7 palců u prvních dvou výbavových stupňů). Umožňuje ovládat funkce rádia a telefonu (verze Active) nebo nejnovější generaci systémů infotainmentu Peugeot i-Connect® a Peugeot i-Connect® Advanced. U verzí Allure a GT je centrální displej vybaven technologií HD. Pod centrálním displejem jsou klávesy „toggles switches“, které umožňují rychlý přístup k nejdůležitějším funkcím.

Kompaktní volant v centru dění

Kompaktní volant, který je charakteristickým prvkem systému Peugeot i-Cockpit®, zvyšuje díky jedinečné hbitosti a přesnosti pohybu požitek z jízdy. Volant má ve svém středu aktuální logo a případně ve spodní části i znak GT. Na volantu jsou umístěny ovládací prvky multimediálního systému (audio zdroje, telefon) a také ovládání hlasitosti a hlasové ovládání.

Propracované ambientní osvětlení u verze GT

Interiér nového modelu 2008 GT nabízí ambientní osvětlení, které lze přizpůsobit. Na výběr je osm různých odstínů, z nichž některé jsou nové. Jsou nyní sladěny s odstíny centrálního dotykového displeje a zohledňují zvolený jízdní režim.

Nové ovládání manuální převodovky

Nový Peugeot 2008 se šestistupňovou manuální převodovkou má novou, více ergonomickou hlavici řadicí páky. Automatická převodovka si zachovává nový elegantní, praktický a nenápadný volič představený na jaře 2022.

Grip Control

Nový Peugeot 2008 je pro lepší trakci vybaven systémem Grip Control, který umožňuje přístup ke třem jízdním režimům: písek, bláto a sníh. V některých zemích je tato nabídka Grip Control kombinována s celoročními pneumatikami 3PMSF.

EXCELLENCE: nový standard z hlediska elektrifikace a konektivity

Nový Peugeot 2008 patří mezi nejmodernější vozy svého segmentu, což dává najevo zejména svými účinnými elektrifikovanými motory a nejnovější generací konektivity.

Stále účinnější model s dojezdem až 406 km

Peugeot e-2008, který je průkopníkem plně elektrických SUV segmentu B, je vybaven novými motory, které se již představily u modelů e-208 a E-308[2]. Maximální výkon se zvýšil o 15 % ze 100 kW/136 k na 115 kW/156 k, kapacita baterie se zvýšila z 50 kWh na 54 kWh. Díky vylepšení účinnosti se podařilo sladit nárůst výkonu s prodloužením dojezdu, který dosahuje až 406 km[3] oproti dřívějším 345 km.

Nový Peugeot e-2008 nabízí dva typy palubních nabíječek, které vyhovují všem způsobům použití a všem řešením nabíjení: standardně jednofázovou nabíječku o výkonu 7,4 kW a za příplatek třífázovou nabíječku o výkonu 11 kW.

Předpokládaná doba dobití z 20 % na 80 % je 30 minut přes veřejnou dobíjecí stanici (100 kW), 4 hodiny 40 minut přes Wall Box (7,4 kW) a 11 hodin 10 minut přes zesílenou zásuvku (3,2 kW).

Model 2008 se brzy představí s novým typem hybridního motoru

Na začátku roku 2024 dostane nový Peugeot 2008 nové pohonné ústrojí HYBRID 48V, které bude tvořit benzínový motor PureTech nové generace o výkonu 136 k, spojený s novou šestistupňovou dvouspojkovou elektrifikovanou převodovkou, jejíž součástí bude elektromotor. Díky baterii, která se dobíjí za jízdy, nabízí tato technologie vyšší točivý moment při nízkých otáčkách motoru a až o 15 % nižší spotřebu paliva. Při jízdě ve městě může nový Peugeot 2008 vybavený systémem HYBRID 48V více než 50 % času jezdit ve 100% elektrickém režimu s nulovými emisemi.

Nabídka motorů, která uspokojí všechny potřeby

Kromě výše popsaných elektrifikovaných motorů je nový Peugeot 2008 k dispozici s výběrem benzinových a naftových motorů, díky nimž si každý zákazník může vybrat model, který bude vyhovovat jeho potřebám:

PureTech 100: tříválcový benzinový motor o objemu 1,2 litru a výkonu 100 k, vybavený systémem Stop & Start, spojený se šestistupňovou manuální převodovkou.

PureTech 130: tříválcový benzinový motor o objemu 1,2 litru a výkonu 130 k, vybavený systémem Stop & Start, může být spojený s osmistupňovou automatickou převodovkou EAT8 nebo šestistupňovou manuální převodovkou.

BlueHDi 130 EAT8: dieselový čtyřválcový o objemu 1,5 litru a výkonu 130 k, vybavený systémem Stop & Start, spojený s osmistupňovou automatickou převodovkou EAT8.

Nejnovější generace konektivních informačních systémů Peugeot

Nový Peugeot 2008 ve verzi Allure je standardně vybaven systémem Peugeot i-Connect®, zatímco verze GT může být za příplatek vybavena systémem Peugeot i-Connect® Advanced.

Oba systémy se ovládají prostřednictvím centrálního desetipalcového dotykového displeje s vysokým rozlišením, který je snadno přizpůsobitelný. Lze u něj nastavit více oken s widgety, velmi snadno se používá a reaguje jako chytrý telefon. Jednotlivými nabídkami lze snadno procházet a tažením zleva doprava nebo nahoru a dolů přesouvat různé notifikace, případně klepnutím třemi prsty zobrazit seznam aplikací.

Kdykoli se lze přes tlačítko „Home“, umístěné pod displejem, snadno vrátit na hlavní stránku. V horní části obrazovky se na trvalém banneru zobrazují informace o venkovní teplotě a klimatizaci, pozice na stránkách widgetů, údaje o připojení, notifikace a čas.

Systém Peugeot i-Connect® nabízí plnou konektivitu díky bezdrátovému zrcadlení (Apple CarPlay/Android Auto). Se systémem Peugeot i-Connect® Advanced, který je vybaven vysoce výkonnou online navigací TomTom, je technologický zážitek dokonalý. Pro optimální čitelnost se mapa zobrazuje na celém desetipalcovém displeji. Systém se aktualizuje „over the air“.

Povel „OK Peugeot“ u systému Peugeot i-Connect Advanced, který využívá funkci rozpoznávání hlasu, zajišťuje přístup ke všem požadavkům souvisejícím s funkcemi infotainmentu. Pro pomoc uživatelům a zodpovězení jejich dotazů zahrnuje systém palubní dokumentaci i výukové programy.

Více zásuvek USB

Úrovně výbavy Allure a GT jsou standardně vybaveny třemi zásuvkami USB-C (dvě vpředu, jedna vzadu) a jednou zásuvkou USB-A (vzadu). Active si zachovává zásuvku USB-C vpředu, zatímco e-2008 má navíc jednu zásuvku USB-C a jednu zásuvku USB-A vzadu.

Výkonnější indukční nabíječka pro telefony

Nový Peugeot 2008 ve verzi Allure může být za příplatek vybaven 15W nabíječkou pro chytré telefony (dříve 5W), pro GT je tato nabíječka dodávána sériově. Je vždy umístěna za krytem středové konzoly a umožňuje rychlé dobití chytrého telefonu během používání funkce bezdrátového zrcadlení.

Parkovací kamery s vysokým rozlišením

Přední i zadní parkovací kamera nového Peugeotu 2008 nyní nabízejí obraz ve vysokém rozlišení. V závislosti na stupni výbavy je za příplatek k dispozici nová přední kamera s vysokým rozlišením (spojená se systémem sledování mrtvého úhlu), která umožňuje zobrazit 360° obraz bezprostředního okolí vozu, což je výrazně usnadňuje parkování.

Komplexní nabídka asistenčních systémů řízení

Kromě zmíněných nových parkovacích kamer s vysokým rozlišením nabízí model 2008 svému uživateli celou řadu zařízení, která usnadňují jízdu a zvyšují bezpečnost:

Adaptivní tempomat s funkcí Stop and Go umožňující nastavit vzdálenost mezi vozidly;

Systém automatického nouzového brzdění se systémem varování před srážkou, který rozpozná chodce a cyklisty, a to ve dne i v noci, v rychlosti od 7 do 140 km/hod;

Rozšířené rozpoznávání dopravních značek a jejich zobrazování na digitálním panelu: kromě obvyklých značek omezujících rychlost rozpozná také stop, zakázaný směr jízdy, zákaz předjíždění a konec zákazu předjíždění;

Aktivní systém varování při neúmyslném opuštění jízdního pruhu nebo neoznačeného okraje vozovky s úpravou dráhy vozu;

Sledování pozornosti řidiče – systém hlídající bdělost řidiče během dlouhé jízdy a při rychlostech nad 65 km/hod, a to pomocí analýzy mikropohybů volantu;

Sledování mrtvého úhlu;

Systém Grip Control, který umožňuje přístup ke třem jízdním režimům: písek, bláto a sníh. V některých zemích je tato nabídka Grip Control kombinována s celoročními pneumatikami „3PMSF“.

Nabídka služeb

Peugeot Easy-Charge usnadňuje přístup k různým řešením nabíjení elektromobilů:

Nabídka řešení nabíjení pro domácnost nebo firmy prostřednictvím široké nabídky zařízení (zesílená zásuvka, Wall Box, Smart Wall Box, ...), diagnostika pro posouzení potřebné elektrické instalace a nalezení nejlepšího řešení nabíjení, finální instalace díky doporučeným partnerům;

Nabídka nabíjení ve veřejných dobíjecích stanicích prostřednictvím programu Free2Move Solutions s přístupem k síti více než 350 000 dobíjecích stanic po celé Evropě: předvýběr stanic v závislosti na vzdálenosti, rychlosti a ceně dobíjení;

Certifikát o kapacitě baterie při revizi jako garance úrovně kapacity baterie usnadňující další prodej vozu;

Baterie nového Peugeotu E-2008 má záruku 8 let nebo 160 000 km.

Peugeot Easy-care má za cíl dodat zákazníkům jistotu při seznamování se s vozem a usnadnit jim jeho používání:

Nové digitální simulátory a trasy na webových stránkách Peugeot pro usnadnění seznámení se s elektrickou mobilitou;

Servisní a asistenční smlouvy na míru, které mohou být obsažené v jednom paušálu, aby si zákazníci mohli užívat svůj vůz s naprostým klidem.

A konečně v aplikaci MyPeugeot®, jsou tři nové funkce pro nový Peugeot 2008, díky nimž je možné:

Vytvořit virtuální knihu údržby, která umožňuje uchovávat všechny faktury a ukládat do elektronického souboru seznam zásahů provedených na vozidle v rámci servisní sítě. Kromě toho, že je tato funkce šetrná k životnímu prostředí, je velmi užitečná v případě, kdy zákazník svůj vůz prodává jako ojetý.

Odesílat trasy připravené předem v telefonu do palubního navigačního systému, což šetří čas. Stejně tak je možné rychlé nalezení parkovacího místa na veřejné komunikaci po skončení cesty.

Plánovat dobíjecí místa pro optimalizaci cest a zároveň předvídat úrovně nabití baterie po příjezdu do cíle. Díky naprogramování cest v aplikaci My Peugeot je možné vůz dobíjet v nejvhodnější dobu a podle dostupnosti dobíjecích stanic.

Připomeňme také možnost naprogramovat přednastavení teploty a zkontrolovat stav nabití baterie, naplánovat, spustit nebo odložit nabíjení baterie na dálku.

Jednoduchá a přehledná řada

Nabídka nového vozu Peugeot 2008 zahrnuje tři úrovně: Active, Allure a GT, jejichž hlavní standardní výbava zahrnuje:

Active: nový světelný podpis se 3 drápy vpředu a 3 dvojitými LED světly vzadu, zadní parkovací asistent, automatická klimatizace, elektrické ovládání předních a zadních oken, elektrické ovládání zpětných zrcátek, Peugeot i-Cockpit® s desetipalcovým centrálním dotykovým displejem, přední zásuvka USB-C.

Allure: k výbavě Active přidává 17palcová kola z lehkých slitin „Karakoy“, mřížku chladiče v barvě karoserie, přední a zadní parkovací asistent, Peugeot i-Cockpit® s desetipalcovým digitálním přístrojovým štítem a desetipalcovým centrálním dotykovým displejem s vysokým rozlišením, systém infotainmentu Peugeot i-Connect® s plnou konektivitou pro chytré telefony, 2 zásuvky UBS-C vpředu, 1 zásuvka USB-C a 1 zásuvka USB-A vzadu, aj.

GT: k výbavě Allure přidává přední Full LED světlomety, parkovací kameru s vysokým rozlišením, bezklíčový přístup a startování, elektricky sklopná zrcátka s uvítacím osvětlením, střecha Black Diamond, monogramy GT, aj.

Kompaktní rozměry

Nový Peugeot 2008 si zachovává stejné vnější rozměry: délka 430 cm, šířka 198,70 cm (včetně zrcátek), výška 155 cm. Objem zavazadlového prostoru se nezměnil a činí 434 litrů (pod krytem).





