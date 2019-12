Test ojetiny: Peugeot 3008 2.0 HDi (video)

Segment rodinných vozů je celkem bohatý a tak se v pořadu Autocentral rozhodli otestovat první generaci Peugeotu 3008. Vůz disponuje naftovým dvoulitrem, výkonem 150 koní a pochází z roku 2011.





První generace francouzského crossoveru se vyráběla mezi lety 2009 až 2016, přičemž v roce 2013 se Peugeot rozhodl pro lehký facelift. Ten s sebou přinesl lepší prvky výbavy a drobné omlazení přední masky. Teprve v roce 2017 přišla druhá generace, která se vyrábí dodnes.





U první generace 3008ky se názor veřejnosti často dělil na dva tábory. Může za to jeho design, který někomu přišel roztomilý a jiný jej rovnou odsoudil. Co se týče motorizací, v nabídce jsou benzinové motory o objemu od 1.2 do 1.6 litru, a dále pak naftové čtyřválce HDi s objemem 1.6 a 2.0 litru.

A právě nejsilnější motor dostal testovaný kus. O přenos výkonu na přední kola se postarala manuální převodovka se šesti stupni. Pohon všech kol se pro tento model nikdy nedodával.

Vnitřní prostor je dostatečně bohatý, postačí pro čtveřici průměrně vzrostlých osob a snad jen tvrdší sedačky jsou trnem v oku. Naopak fantastický výhled z vozu je výhodou, za kterou může bohaté prosklení karoserie.

Palubní deska je přehledná, nabízí nespočet tlačítek a pod volantem lze nalézt hodně zastaralý ovladač pro nastavení hlasitosti autorádia. Peugeot zde zkrátka šetřil, což je vidět také na některých částech interiéru.

Pro delší cesty se hodí mnoho úložných prostor a například do kapsy u dveří se vejde až dvoulitrová PET lahev.

Mezi přednosti patří solidní tah naftového motoru a příjemná spotřeba do sedmi litrů na sto kilometrů. Negativem jsou předlouhé dráhy manuální převodovky. Podvozek je tvrdšího charakteru, což je na značku Peugeot poměrně nezvyklé.

Více informací o testovaném Peugeotu 3008 najdete ve videu Autocentral:

Aktuální nabídka vozidel na prodej od Autocentral Plzeň.

Autocentral / redakce





Vyhledat vozidla v inzerci: Peugeot

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek