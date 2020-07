Test: Peugeot 3008 Hybrid 225 - klidné ekologické lvíče

Populární 3008 francouzská automobilka nabízí hned z dvojicí hybridních pohonů. Základ tvoří verze s poháněnými předními koly, kterou doplňuje elektrická čtyřkolka. A my vyzkoušeli první levnější variantu.





Model 3008 Hybrid 225 pořídíte v základu do milionu korun, přesněji řečeno už za 945 000 Kč. Testovaný kousek díky příplatkové výbavě přišel na 1 042 000 Kč.





Koncern PSA to už jednou s hybridními pohony zkoušel, ale moc neuspěl. Teď to zkouší znovu. Omlazená a hybridní soustavou vybavená 3008 je toho jen důkazem. Přítomnost zabudovaných baterií poznáte snad jen podle víčka nádrže na obou stranách vozu. Ke změnám nedošlo ani uvnitř vozu. Prostornost nebyla narušena a posádka není nikterak omezená. Jediné co přibylo je tlačítko se symbolem blesku zakomponované do klavírní lišty pod středovým displejem. Dalším vodítkem k rozeznání plug-in hybridu zobrazování průtoku energie v přístrojové kapličce za volantem. Ta zůstala přehledná a jednoduchá. Středový displej pak dokáže vykazovat spotřebu v různých grafech včetně funkce energetické rezervy.

Po startu zůstane 3008 v elektrickém režimu. Hybrid 225 se chlubí výkonem 165 kW (225 koní), což vypadá lépe na papíře, než ve skutečnosti při jízdě. Spalovací motor totiž dává 133 kW, elektromotor pak 81 kW. V nižších rychlostech se o pohon peugeotu stará jen elektromotor, který svým výkonem zaručuje dostatečný výkon pro pohyb zejména po městě. Až při razantnějším sešlápnutí plynového pedálu přichází ke slovu benzínová šestnáctistovka PureTech.

Hybridu nejvíce vyhovuje klidná jízda, kdy lze dosahovat brutálně nízké spotřeby paliva. Pokud dojde šťáva z baterek, což bývá zpravidla po prvních padesáti kilometrech, chová se 3008 stále jako klasický hybrid. Soustava si drží stále trochu energie a díky rekuperaci dochází k dobíjení baterií. Elektromotor tak pomáhá při akceleraci a výsledkem je i zajímavá spotřeba paliva. My bez dobíjení najeli čtyři stovky kilometrů s průměrnou spotřebou 5,1 l/100 km, což není vůbec špatné.

Reálný dojezd s 43litrovou nádrží tak může přesáhnout sedm stovek kilometrů. Pokud ale budete vůz využívat na jízdu do padesáti kilometrů a vždy baterii dobijete, můžete dosáhnout litrové spotřeby paliva. Vůz lze dobíjet použitím klasické 230V zásuvky, což lze stihnout, než skončíte v práci.

Plusy:

úsporný provoz (i po vybití baterií)

zachovaný povedený design

nezměněná prostornost

Mínusy:

pomalejší reakce benzínového motoru

menší palivová nádrž

absence rezervního kola (nezbylo místo)

dynamika = vytáčení benzínového motoru = nepříjemný zvuk

Technické parametry:

Typ motoru: zážehový přeplňovaný čtyřválec 1 598 ccm + elektromotor

Nejvyšší výkon: 133 kW / 6 000 ot./min. + 81 kW

Nejvyšší toč. moment: 300 Nm /3 000 ot./min. + 337 Nm

Maximální rychlost: 225 km/h

Zrychlení 0 - 100 km/h: neudává se

Spotřeba kombinovaná / naměřená: 1,5 l/100 km

Zavazadelník - sedadla/sklopená: 520 / 1 482 l

Objem nádrže: 43 l

Provozní hmotnost/nosnost: 1835 / 435 kg

Rozměr pneu: 225 / 55 R18

Délka: 4447 mm

Šířka: 19068 mm

Výška: 1624 mm

Rozvor: 2675 mm

Cena od: 945 000 Kč

Cena test. verze: 1 042 000 Kč





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Peugeot

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek