Test: Mazda 6 Wagon 2,5 Skyactiv-G 100 Edition vyzrála k dokonalosti

Šestkový model je na trhu od roku 2012, což je na asijské poměry velmi dlouhá doba. A nás zajímalo, jak se stáří projevilo na letošním výročním provedení oslavující 100 let založení japonské automobilky?





Mazda zákazníkům ke svému stoletému výročí z loňského roku nadělila šestku ověšenou emblémy ve vrcholné motorizaci. Verze 100th Anniversary Mazdy 6 je to nejlepší, co můžete v této modelové řadě koupit.





Hned první setkání s výroční šestkou vyšlo na jedničku. Bílý perleťový lak se ukázal být maximálně praktický. V současných parných dnech se kabina vozu tolik neohřívá a uvnitř se jednoduše neupečete. Po nasednutí do vozu na člověka dýchne příjemná domácí atmosféra. Uspořádání interiéru vyznává klasické linie, žádné revoluční věci tady nečekejte. Kabina působí honosně, kvalitně a hlavně přehledně. Za celou dobu se nám nikomu v redakci nestalo, že bychom při jízdě něco hledali. Vše bylo tam, kde řidič čeká.

Ovládání klimatizace probíhá dvěma otočnými knoflíky a pomocí klasických tlačítek. Nechybí zde ani středový displej, ten se jako někteří konkurenti nehodí za palcemi a nejlepší možnou grafikou. Sází na intuitivní ovládání, které můžete provádět při stání dotykově, při jízdě pak jen pomocí otočného ovladače umístěného na středovém tunelu mezi předními sedadly (podobně jako to má BMW). Kaplička za volantem se spoléhá na přehledné budíky. Stejně tak multifunkční volant je pravidelného tvaru a žádné experimentální zkosení věnce u něj nehrozí.

Slušně dimenzované sedačky vás můžou vpředu hřát nebo naopak ochlazovat svým odvětráváním. Stejně tak nechybí vyhřívání volantu. Zavazadlový prostor nabídne 522 litrů, což není kdovíjak velká hodnota, ale v praxi nám litry nechyběly. Díky pravidelnému tvarování a skvělému přístupu je kufr skvěle využitelný. Co u vozu s milionovou cenovkou nepotěší, je absence elektricky ovládaných pátých dveří. Otevírat i zavírat musíte ručně.

Mazda s novým modelovým rokem z nabídky vyškrtla diesely, s nimiž se mohl pojit pohon všech kol. To nejlepší tak představuje zkoušená specifikace s benzínovým čtyřválcem o objemu 2,5 litru pod kapotou spojeným s šestirychlostním automatem. Výkon 143 kW a maximum točivého momentu 258 Nm nevyrazí dech, ale v praxi je soužití s touto jednotkou naprosto bezproblémové. S ohledem na atmosférické plnění čtyřválec lineárně táhne a okamžitě reaguje na pokyn plynového pedálu. Dynamika není špatná a šestka umí v případě potřeby pořádně zabrat. Při dálniční 130 km/h je zrychlení velmi slušné, v rychlostech nad 160 km/h je to už vlažnější.

Pohonná jednotka plně dostačuje i za plného obsazení. Při malém zatížení umí čtyřválec vypnout polovinu válců, čímž snižuje spotřebu paliva. Naše výsledná spotřeba po sedmi stovkách ujetých kilometrů činila 8,1 l/100 km, v čemž je zahrnuto z jedné třetiny popojíždění po ucpaném hlavním městě a z druhé třetiny let po dálnici. Zbytek připadá na uvolněnou jízdu po okresních silnicích.

Spojení s klasickým automatem je příjemné, nastavené na pohodu. Přepnout ale můžete do režimu Sport, to pokud toužíte po svižnější jízdě. Převodovka pak s přeřazením počká a motor žene do otáček.

Už první soužití s Mazdou 6 navozuje pocit, že vůz znáte odjakživa. Ovládání vozu je přirození, řízení komunikativní, podvozek nezáludný a srdce tiché. Šestka se i přes přítomnost devatenáctipalcových kol pohybuje po silnice ladně a uvolněně. Passat možná bude rychlejší na rovince, ale v zatáčkách mu mazda ukážete záda, když nemusíte před zatáčkou téměř brzdit.

Za cenu lehce přes milion korun získáte v případě zkoušeného vozu plně vybavený automobil, který jezdí komfortně a hlavně řidiče ani posádku ničím neotravuje. Japonská automobilka v případě šestky neudělala nic vyloženě špatně. Abychom přece jen nechválili a našli nějaký ten nedostatek, museli jsme hodně dlouho přemýšlet. Ve srovnání s premianty ve střední třídě je horší například rozlišení obrazu couvací kamery nebo nešikovné umístění loketní opěrky příliš vzadu. Kromě toho může vadit již zmíněná nemožnost elektricky ovládaných pátých dveří. Oproti tomu dostanete plnou výbavu včetně ventilovaných předních sedadel, vyhřívání volantu, adaptivních diodových světlometů nebo hudebního systému Bose s 11 reproduktory. Konstruktérům se podařilo na první dobrou postavit pěkný a plně funkční vůz. A je úplně jedno, že už není nejmladší.





redakce

