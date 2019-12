Test: Hyundai Kona Electric nezkresluje dojezd a v silnějším provedení Power je zábavná

Plně elektrický vůz většinou nedává v českých podmínkách smysl, hlavním problémem bývá nedostatečný dojezd. Kona je ale jiná než většina elektroaut a s dojezdem nelže. Čím se liší, jak funguje a jak jezdí?





Populární malé SUV Kona můžete mít v čistě elektrické verzi, kterou je nabízena ve dvou výbavových stupních. My k testu zvolily vyšší Ultimate, která posádku rozmazluje mimo jiné ventilovanými předními sedadly, aktivním asistentem vedení vozu v pruzích LFA nebo autonomním nouzovým brzděním.





Takto vybavený vůz vás vyjde na 1 259 990 Kč. To ale pouze v základní šedé barvě, pokud chcete jinou, připlatíte si 16 900 Kč, plus dalších dvacet tisíc za tmavě provedenou střechu.

Elektrická Kona svou rozdílnost nedává jako konkurenti BMW i3 nebo Nissan Leaf příliš znát. Konu jezdící na baterie poznáte podle chybějící masky chladiče, která není potřeba. Masku nahradila bílá plocha, kterou zdobí křížový vzor.

Hlavní změnou v kabině je odlišný středový tunel, který zaujme především absencí řadící páky či jiného běžného voliče. Místo toho zde naleznete čtyři tlačítka pro zvolení jízdního režimu. Na ty si řidič zvykne poměrně rychle. Klimatizace si zachovala klasické fyzické ovladač, což chválíme.

Stříbrně středový tunel provedený z lesklého tvrdého plastu nepůsobí příliš vznešeně. Je posazen poměrně vysoko a díky absenci klasické páky ruční brzdy a řadící páky je spoustu místa i pod ním. Mezi tunelem a podlahou našla své místo schránka třeba pro telefon a také USB nebo 12v zásuvka. S výbavou Ultimate se pojí skvěle hrající audiosystém Krell, s osmi reproduktory a externím zesilovačem.

Digitální přístrojový štít před řidičem se skládá z několika menších displejů, přičemž obsah zobrazení lze měnit pouze na jednom z nich. Důležité jízdní údaje si můžete zobrazit na heads-up displeji, který promítá údaje na malý výsuvný projekční štít.

Přední sedadla jsou pohodlné i na delších cestách a nabízejí elektrické seřízení. Kufr pojme 332 litrů zavazadel, což je ve srovnání s konkurenčními SUV málo. Pod podlahou kufru se nenachází baterie a ani rezervní kolo, místo té jsou k dispozici menší přihrádky pro drobnosti. Sklopením zadních sedaček dělených 60:40 lze objem zvýšit na 1 114 litrů, čímž vznikne rovná ložná plocha.

V zimním období je lepší využívat vyhřívání sedadel ve třech úrovních, než zapínat topení na plno. Chvíli totiž trvá, než se do kabiny dostane teplý vzduch. Co je ale horší, to je fakt, že se použitím topení snižuje dojezd (klidně o dvacet kilometrů).

Pod přední kapotou je umístěn elektrický motor s převodovkou a na první pohled se nijak výrazně neliší od spalovacího agregátu. Před motorem se nachází chladič, který zde slouží k chlazení 64 kWh akumulátorů, umístěných v podlaze vozu. Elektromotor poskytuje výkon 150 kW a maximum točivého momentu 395 Nm.

Konu oživíte pomocí tlačítka Start, přičemž po jeho stisku se v podstatě nic nestane. Pro tichý rozjezd musíte zařadit pomocí stlačení tlačítka „D“. Elektrický vůz se za jemného bzukotu připomínající tramvaj dá hbitě do pohybu. Pokud stlačíte plynový pedál k podlaze víc, než je zdrávo, dočkáte se mohutného zátahu a protočení předních kol. Budete-li s konou jezdit stylem „plyn-brzda“, pneumatiky dlouho nevydrží. Kona předními hrabe vždy, když chcete. Na mokré vozovce to umí dokonce při padesátce.

Elektrická Kona jezdí skvěle, ve městě je hbitá a neztratí se ani na dálnici, kde může letět skoro až 180 km/h. Díky bateriím umístěným v podlaze má nízko položené těžiště a díky tuhému odladění podvozku ji není cizí ani agresivní zacházení, které snáší fantasticky. Její chování nám připomínalo takovou těžší motokáru, která se vrhá ochotně do zatáček.

Pomocí tlačítka na středovém tunelu můžete volit z jízdních režimů Eco, Comfort, Sport a Eco+. A teď se dostáváme k tomu důležitému. Automobilka uvádí u zkoušené silnější verze Power dojezd až 449 km (dle novější a přísnější metodiky WLTP). V praxi je možné této hodnoty dosáhnout, což se řidičům většinou podaří až při delším soužití, kdy je potřeba si osvojit specifický jízdní styl. Dobrou zprávou je fakt, že i netrénovaní řidiči využívající elektrickou konu běžným způsobem, s ní pokoří hranici čtyř stovek ujetých kilometrů. Pokud budete mít těžkou nohu na plynovém pedálu, počítejte s dojezdem kolem 340 km na jedno nabití.

Dobíjet konu můžete pomocí konektorů umístěných na přídi, přičemž v kufru naleznete klasický kabel pro nabíjení z běžné 220 V zásuvky a také druhý kabel typu Mennekes, který využijete u dobíjecích stanic (u těch nejvýkonnějších za hodinu dobije přes 200 km dojezdu). Vzhledem k umístění nabíječky u parkovacích míst je mnohem snadnější kabel zapojit, bez potřeby tahat jej kolem boku vozidla.

Huyndai Kona nabízí několik možností, jak rekuperaci energie regulovat. Nejužitečnější jsou páčky pod volantem, kterými se nastavujete citlivost rekuperace. Při jízdě s kopce si můžete nastavit auto tak, že udržuje konstantní rychlost a dobíjí při tom akumulátor. Vůz ale takto můžete i úplně zastavit, pokud páčku přidržíte. Kona má automatický systém, nazvaný inteligentní rekuperační brzdění, který využívá informace z radarového snímače, sledujícího dopravní situaci před vozem a na základě nich automaticky řídí úroveň rekuperačního brzdění.

Elektrická Kona v ceně 1,3 milionu korun nám dokázala, že se její majitelé nemusí nijak zásadně omezovat. Na jedno nabití dojede klidně čtyři stovky kilometrů a dokonce umí být zábavná. Za jejím volantem nám bylo jedno, že pod kapotou nemáte spalovací motor. Elektromotor uměl vykouzlit úsměv na tváří na požádání. Otázkou zůstává stále vyšší cenovka.

Technické parametry:

Výkon elektromotoru: 150 kW (204 koní)

Točivý moment elektromotoru: 395 Nm

Typ pohonu: přední kola

Zrychlení z 0 na 100 km/h: 7,6 s

Maximální rychlost: 177 km/h

Spotřeba elektrické energie: 16,0 kWh/100 km

Homologovaný dojezd v kombinovaném režimu (WLTP): 449 km

Délka: 4 180 mm

Výška: 1 570 mm

Šířka: 1 800 mm

Hmotnost: 1 685 kg

Základní objem po kryt: 332 l

Základní objem se sklopenými sedačkami: 1 114 l





