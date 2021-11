Test: Hyundai Kona Electric Power - české elektrické SUV s výborným dojezdem

Za 789.990 Kč můžete mít čistě elektrickou Konu ECO 39,2 kWh ve výbavě Smart slibující dojezd 305 km. My ale raději sáhli po silnější variantě Power vybavené akumulátorem 64 kWh s udávaným dojezdem 484 km a cenovkou začínající na 1.039.990 Kč. A ze všeho nejvíce nás zajímalo, kolik kilometrů toto provedení zdolá na jedno dobití a jak se s ním žije v českých podmínkách?





Populární malé SUV Kona si můžete koupit v čistě elektrické verzi, která je nabízena ve dvou variantách (ECO 39,2 kWh nebo Power 64 kWh), přičemž na silnější verzi je potřeba mít něco lehce přes milion korun. Na testované provedení Style Premium včetněě příplatků potřebujete ale milion a čtvrt. Kromě toho je možné aktuálně pořídit Konu v limitované sériii "Czech Edition".





Zásadní novinkou modernizace Kony je provedení předních partií kde byl kryt chladiče s podivným vzorem nahrazen zcela uhlazenou a naprosto celistvou maskou, která je doplněna o skvěle svítící LED světlomety. Z prvního setkání jsme byli v redakci trochu rozpačitý, příď se nám ale po týdnu hodně zamlouvala. Má v sobě jednoduchost skloubenou s takovou rafinovaností. Zkoušené provedení Electric dostalo do vínku světle modrou barvu Dive in Jeju v kombinaci s černou střechou, kterou korejská automobilka označuje Phantom Black.

Zásadní odlišností v kabině je středový tunel, který zaujme absencí řadící páky či jiného běžného voliče. Místo toho zde jsou čtyři tlačítka pro zvolení jízdního režimu. Na ty si řidič zvykne poměrně rychle, jen je potřeba se je naučit řádně domačkovat. Klimatizace si zachovala klasické fyzické ovladače za co od nás Hyundai získává velkou pochvalu.

Středový tunel provedený z tvrdého plastu nepůsobí příliš honosně. Je posazen poměrně vysoko a díky absenci klasické ruční brzdy a řadící páky je spoustu místa i pod ním. Mezi tunelem a podlahou našla své místo schránka třeba pro telefon a také USB nebo 12V zásuvka. S výbavou Ultimate se pojí skvěle hrající audiosystém Krell s osmi reproduktory a externím zesilovačem s výkonem 360 W.

Digitální přístrojový štít před řidičem se už neskládá z několika menších displejů, ale z povedeného desetipalcového displeje. Ten vyniká jemnou grafikou, přehledností a příkladnou čitelností. Za volantem npak nalezneme pádla sloužící nastavení síly rekuperace. Konkrétně pomocí levého pádla aktivujete silnější rekuperaci vozu a dokážete nejen brzdit, ale také úplně zastavit.

Přední sedadla jsou pohodlná i na delších cestách a nabízejí elektrické seřízení. Sedadlům nechybí třístupňové vyhřívání, což oceníte v nadcházejících zimních měsících. Spokojeni budete i v létě - ventilovaná sedadla tělo dostatečně ochladí a zamezí pocení (opět v třístupňové škále). V obou případech ale počítejte se sníženým reálným dojezdem. Kufr pojme 332 litrů zavazadel, což může být pro řadu českých řidičů problém. Sklopením zadních sedaček dělených 60:40 lze objem zvýšit na 1 114 litrů, čímž vznikne rovná ložná plocha. V zimním období můžete využít vyhřívání sedadel ve třech úrovních, stejně tak v létě je možné využít.

Pod přední kapotou je umístěn elektrický motor s převodovkou a na první pohled se nijak výrazně neliší od spalovacího agregátu. Před motorem se nachází chladič, který zde slouží k chlazení 64 kWh akumulátorů, umístěných v podlaze vozu. Elektromotor poskytuje výkon 150 kW a maximum točivého momentu 395 Nm. Konu oživíte pomocí klasického tlačítka Start, přičemž po jeho stisku se v podstatě nic nestane. Pro tichý rozjezd musíte stlačit tlačítko "D" a elektromobil se za jemného bzukotu uvede do pohybu. Pokud stlačíte plynový pedál, dočkáte se mohutného zátahu a samozřejmě protočení předních kol. Jízdní režim ECO se vyznačuje o stupeň silnější rekuperací, což oceníte zejména ve městě. Skvělou funkcí je pak systém automatické rekuperace, který si hlídá vůz před vámi a brzdí sám dle potřeby.

A jak je to s uváděným dojezdem? Zkoušené silnější provedení Power se chlubí dojezdem až 484 km. V praxi je možné této hodnoty dosáhnout, nám se to podařilo dokonce opakovaně - a to vše při venkovních teplotách kolem 10°C. Kona vyžaduje specifický jízdní styl, pak v režimu ECO dojedete tak daleko, jak slibuje výrobce. Proklamovaného dojezdu dosáhnete jen za předpokladu, že nepoletíte po dálnici. To se reálný dojezd sníží klidně na polovinu. My se po dálnicích také pohybovali, ale vždy v pravém pruhu a jen v rychlostním rozmezí 100-120 km/h (to si pak kona vystačí s přídělem 15-17 kWh). Po městě či mimo něj lze po okresních silnicích jezdit za nějakých 12 kWh, což je daleko lepší.

Dobíjet konu můžete pomocí konektorů umístěných na přídi, přičemž v kufru naleznete klasický kabel pro nabíjení z běžné 220 V zásuvky a také druhý kabel typu Mennekes, který využijete u dobíjecích stanic (u těch nejvýkonnějších za hodinu dobije přes 200 km dojezdu). Vzhledem k umístění nabíječky u parkovacích míst je mnohem snadnější kabel zapojit, bez potřeby tahat jej kolem boku vozidla.

Elektrická Kona Power nám dokázala, že se její majitelé nemusí nijak zásadně omezovat. Na jedno nabití zdolá téměř vždy čtyři stovky kilometrů a v reálu s ní lze jezdit levněji, než udává výrobce. Za jejím volantem nám bylo jedno, že pod kapotou nemáte spalovací motor. Elektromotor uměl na požádání vykouzlit úsměv na tváři. Jedinou otázkou tak zůstává znatelně vyšší cenovka.

Technické parametry:

Výkon elektromotoru: 150 kW (204 koní)

Točivý moment elektromotoru: 395 Nm

Typ pohonu: přední kola

Zrychlení z 0 na 100 km/h: 7,6 s

Maximální rychlost: 177 km/h

Spotřeba elektrické energie: 16,0 kWh/100 km

Homologovaný dojezd v kombinovaném režimu (WLTP): 449 km

Délka: 4 180 mm

Výška: 1 570 mm

Šířka: 1 800 mm

Hmotnost: 1 685 kg

Základní objem po kryt: 332 l

Základní objem se sklopenými sedačkami: 1 114 l





