Hyundai Kona Electric stanovil rekord v dojezdu: na jediné nabití ujel 1026 kilometrů

Tři vozy Kona Electric stanovily rekord v dojezdu mezi elektromobily této společnosti. Výzva byla jasná: každý vůz měl ujet na jedno nabití sady akumulátorů více než 1000 kilometrů.





Výhradně elektricky poháněné malé SUV zvládlo test hospodárnosti na jedničku. Jednotlivým vozům došla elektrická energie po ujetí 1018,7 km, 1024,1 km a 1026,0 km. S ohledem na kapacitu sady akumulátorů 64 kWh vyšly u jednotlivých vozů další rekordní hodnoty. Spotřeba elektrické energie totiž byla 6,28, 6,25 a 6,24 kWh/100 km. Tyto výsledky jsou hluboko pod normovanou spotřebou 14,7 kWh/100 km podle metodiky WLTP.





Všechna vozidla Kona Electric, testovaná na Lausitzringu, pocházela ze sériové výroby a byla bez jakýchkoli dodatečných úprav. Podle metodiky WLTP je jejich dojezd 484 kilometrů. Za volantem tří městských SUV o výkonu 150 kW/204 k se navíc během třídenního testu střídali různí řidiči a asistenční systémy vozidel zůstaly nedotčené. Tyto dva aspekty jsou rovněž důležitými faktory, které umocňují význam mise značky Hyundai v oblasti dojezdu. Dekra, odborná zkušební společnost provozující Lausitzring od roku 2017, dohlížela na řádný a bezproblémový průběh úspěšného pokusu o rekordní hospodárnost. Inženýři společnosti Dekra monitorovali testovaná vozidla a zdokumentovali všech 36 střídání řidičů.

Hospodárná jízda jako výzva

Vzhledem k tomu, že dosud žádná mainstreamová značka nepodnikla takový praktický test, panovala ohledně předběžných odhadů a očekávání patřičná opatrnost. Technici značky Hyundai a Thilo Klemm, vedoucí školicího centra poprodejních služeb, vypočetli teoretický dojezd v rozsahu 984 až 1066 kilometrů při simulované jízdě průměrnou rychlostí dosahovanou v městské dopravě. To byla pro týmy výzva, protože hospodárná jízda vyžadovala v letním počasí soustředění a trpělivost.

Na Lausitzringu vzájemně soupeřily tři týmy: tým testovacích jezdců z renomovaného motoristického časopisu Auto Bild, tým techniků z oddělení poprodejních služeb společnosti Hyundai Motor Deutschland a tým tvořený členy jejího tiskového oddělení a oddělení produktového marketingu. Přestože nebylo používání klimatizace zakázáno, žádný tým nechtěl riskovat, že by klimatizovaná jízda při venkovních teplotách až 29 °C ubrala z dojezdu důležité kilometry. Ze stejného důvodu zůstal po celou dobu vypnutý i multimediální systém elektromobilu Kona Electric. Zásoba elektrické energie tak byla využívána výhradně k pohonu. Zapnutá byla pouze světla pro denní svícení v souladu s předpisy silničního provozu. Vozy jely na standardních pneumatikách Nexen Nfera SU1 rozměru 215/55 R 17 s nízkým valivým odporem.

Průměrná rychlost týmů na více než tisícikilometrové trase se pohybovala od 29 do 31 km/h. Přestože se to může na první pohled zdát jako pomalá jízda, těchto rychlostí je dosahováno v obvyklých podmínkách městské dopravy včetně dopravních špiček, čekání na semaforech a průjezdů rezidenčními oblastmi se zónovým omezením rychlosti jízdy na 30 km/h. „Kona Electric v tomto testu předvedla svůj potenciál úsporného a ekologického lifestylového SUV,“ říká Jürgen Keller, generální ředitel společnosti Hyundai Motor Deutschland GmbH. „Tyto výsledky potvrzují vhodnost tohoto elektromobilu pro každodenní provoz a také ukazují, že obavy z krátkého dojezdu elektromobilů by již měly patřit minulosti.“

Extrémně spolehlivý ukazatel stavu nabití

Inženýři společnosti Dekra zkontrolovali v předvečer rekordních jízd technický stav všech tří elektromobilů Kona Electric a zvážili je. Odborníci navíc porovnali ukazatele ujetých kilometrů a zapečetili rozhraní palubního diagnostického systému, táhlo otevírání kapoty pod přístrojovou deskou a víčko nabíjecí zásuvky na předním nárazníku, aby se vyloučila možnost manipulace s vozidlem, která by mohla ovlivnit výsledky. Poté byla odstartována téměř pětatřicetihodinová jízda. Flotila elektromobilů Hyundai tiše kroužila po závodním okruhu. Oživení přinášely výměny řidičů, během nichž se diskutovalo nastavení tempomatu, zobrazování aktuální spotřeby elektrické energie palubním počítačem a nejlepší, tzn. nejúspornější vjezd do klopených zatáček na trati ve tvaru trojúhelníku dlouhých 3,2 kilometru.

V brzkém odpoledni třetího dne se na displeji elektromobilů objevila první upozornění. Pokud stav nabití akumulátorů klesne pod osm procent, doporučí palubní počítač modelu Hyundai Kona Electric připojení vozidla k elektrické síti. Jakmile klesne zbývající množství elektrické energie pod tři procenta celkové kapacity, přejde elektromobil do nouzového režimu se sníženým výkonem elektromotoru. To však řidiče nijak nepostihlo a vozidla dokázala se zbývajícími třemi procenty původní zásoby elektrické energie překonat během své hospodárné jízdy ještě přibližně 20 kilometrů.

Zákazníci jsou o schopnostech modelu Kona Electric již přesvědčeni

„Pokus o nejdelší dojezd nám ukázal velmi harmonickou spolupráci mezi vysokonapěťovými akumulátory a výkonovou elektronikou modelu Kona Electric,“ říká Juan Carlos Quintana, vedoucí workshopu pro novináře pořádaného společností Hyundai Motor Deutschland. „Je také významné, že všechny tři testované vozy ujely téměř stejný počet kilometrů. To představuje extrémně malé výrobní odchylky.“

Dalším důležitým zjištěním během testu byla vysoká spolehlivost ukazatele stavu nabití. Ukazatel se navíc přizpůsobuje změnám jízdního stylu řidiče. Při stavu nabití nula procent pokračuje vůz v jízdě ještě několik set metrů, pak pokračuje setrvačností bez pohonu, a nakonec se zastaví s mírným cuknutím, protože se z bezpečnostních důvodů aktivuje parkovací brzda.

„Blahopřeji všem účastníkům tohoto úspěšného pokusu o rekordní dojezd, který potvrdil, že naše Kona Electric je cenově dosažitelná, okamžitě dostupná a velmi hospodárná,“ říká Michael Cole, prezident a CEO společnosti Hyundai Motor Europe. „Tento lifestylově orientovaný vůz kombinuje atraktivní design kompaktního SUV s výhodami ekologického elektromobilu. To znamená, že všichni zákazníci, kteří se rozhodnou pro model Kona Electric, si pořizují vozidlo s řadou sofistikovaných technologií, jež je současně vhodné pro každodenní provoz.“





