Test: Citroën C5 Aircross Shine 1.5 BlueHDi EAT8 - chcete hodně komfortní SUV?

Když z nabídky Citroënu zmizel pohodlný model C5, nejeden fanda francouzsky houpavých podvozků zaplakal. Netrvalo dlouho a na trhu se objevila náhrada, kterou řada motoristů odsoudila dříve, než ji mohli vůbec vyzkoušet. A je to velká škoda, což dokazuje náš dnešní test.





Doba francouzsky houpavého měkkého podvozku zatím nezmizí bez náhrady. V průběhu času se ale změnil přístup, jakým konstruktéři pomyslnou jízdní baladu servírují. Aktuálně je nutné sáhnout po modelu C5 Aircross, který patří do kategorie SUV.





Dnes testované SUV od francouzské automobilky Citroën je nutné brát vážně. Předně ovšem jedno malé upozornění. Označení C5 skutečně berte jen jako informativní prvek, co se velikosti vozu týče. Srovnání s minulostí, jakkoliv k tomu nový automobil vybízí, by bylo naprosto zcestné.

Nový C5 Aircross umí neuvětitelně klamat tělem, a jak je velký jsme si v redakci uvědomili až v momentě, kdy testovací vůz stál na čerpací stanici vedle první generace BMW X5. Ne že by Aircross dosahoval stejných rozměrů, rozhodně po boku mnichovského železa se neztrácel. A navíc nutno podotknout, že tohle auto, ačkoliv není prvoplánově nádherné, se člověku zkrátka zažere pod kůži.





C5 Aircross má totiž velmi okázalou, avšak subtilní příď, v níž hostí hned čtveřici projektorů svých fullLED světlometů. Čelní maska je ale zároveň rozdělena do dvou sekcí. Do té, v níž jsou světlomety a do horní části, v níž se vypíná masivní znak táhnoucí se až do rohů karoserie, kde svým chromovým rámečkem obkružuje LED svítilny denního svícení, které fungují zároveň také jako směrové ukazatele.

Boční část vozu je zase výrazně robustní a díky barevnému profilování jednotlivých částí a mohutným kolům s pěkně macatými pneumatikami, se člověku najednou dotvoří finální obraz o tom, jak mohutný stroj má vlastně před sebou.

Dvojice falešných chromových koncovek, coby moderní automobilový folklór, tu zkrátka nesmí chybět, díky líbivé grafice zadních světlometů a jeho záď naživo doopravdy krásná. Ne, vážně. Ačkoliv je auto v podstatě zaobleným kvádrem, dohromady ty jednotlivé tvary pospolu ladí skutečně znamenitě, nemluvě o chytrém řešení zadního C sloupku, ve kterém se nachází zadní okno.

V interiéru na vás okamžitě vybafne dvojice křesel, která dává jasně znát, že také v tomto Citroënu půjde především o pohodlí. Polstrování je až neobyčejně měkké, takže do nich příjemně zapadnete, a přesto člověka po delší době nebolí záda. Musím také pochválit tvarování i materiál středového tunelu, o který si řidič pohodlně opře pravou nohu, aniž by jej cokoliv omezovalo. Ergonomika interiéru je skutečně znamenitá, množství příplatkové výbavy srovnat tak a jediné, na co si člověk musí zvykat je sdružené ovládání klimatizace, rádia a všech ostatních funkcí skrz středový multimediální displej. Je ale konečně skutečně rychlý, a tudíž je to po chvilce zvyku poměrně snesitelné.

Líbí se mi rovněž velmi přehledná, ale zároveň jemná grafika displeje za volantem, který přehledně vyobrazuje všechny potřebné funkce a jeho čitelnost je znamenitá. Výtku si zaslouží pouze otáčkoměr, který zde lze zobrazit jen jako pět centimetrů dlouhé pravítko, což v testované verzi s automatem moc nevadí, ale u manuálu by to asi bylo k vzteku. Pochvalu zaslouží přítomnost otočného ovladače hlasitosti audiosoustavy, který ovšem není v noci podsvícený a jeho nalezení je dílem zvyku. Co naopak vypadá maličko levněji, jsou výplně dveří v horní části provedené z tvrdého plastu.

Na zadní lavici je na první pohled v oblasti nohou o něco méně místa, než byste čekali. Sedadla jsou však dělena v poměru na třetiny a každé lze posouvat a šoupat, čímž si sice v souvislosti s tím měníte také poměry v zavazadelníku, zároveň však víte, že i sem posadíte každého. No a pod pátými dveřmi? Ráj pro cokoliv, co vás napadne nakoupit. Citroën C5 Aircross totiž spolkne opravdu hodně zavazadel. Měřeno na litry se dostaneme na číslo 580, nicméně pocitově je to ještě daleko víc. Po sklopení zadních sedadel a umístění podlážky do horní polohy navíc vzniká rovina, takže tu na nějakém výletě můžete třeba i přespat.

Vyměklé Citroëny minulých let nikdy moc nemilovaly zatáčky. Hydraulický podvozek sice leccos měnil, při prudkých změnách směru jste ho však stejně nachytali. Jenomže model C5 Aircross na tlumičích v zásadě standardního principu, u nichž jsou hydraulické pouze dorazy je úplně jiný. Nechce se nám říci, že by byl zrovna nenachytatelný, ale to auto, přestože se naklání opravdu významně, se silnice ve výsledku drží jako smyslu zbavené. Můžete s ním proto nerušeně plout rozbitou českou okreskou třetí třídy, a namísto toho, abyste si při předpisové rychlosti vyrazili zuby o volant se vám spíš stane, že brzy přijedete o řidičák, protože nebýt displeje před vámi, tak ani netušíte, jak rychle s tímto autem vlastně cestujete.

Ono je totiž na volantu pocitově daleko menší, takže máte pocit, že nejedete ve větším voze než v hatchbacku nižší střední třídy. A podle toho s autem na silnici také nakládáte. Osmistupňová převodovka Aisin řadí brilantně a nelze ji načapat na švestkách. Příkladně doplňuje plynulý a plavný charakter auta.

A zmiňovaná velká kola? Když zvážíte poměr mezi hmotností vozu (1,5 tuny) a mezi mohutnými 18palcovými koly s tlustými pneumatikami, je vám jasné, že tlumiče mají skutečně hodně práce s tím, aby se celé auto na výtlukách nerozkymácelo. Jenomže víte co? Ono se to doopravdy nestane. Člověk těm kolům za jízdy snad ani nevěří. Je to jako kdybyste frčeli na klasických šestnáctipalcových kolech s tlustou pneumatikou, na nichž je jízda měkoučká a síla motoru si s nimi hravě poradí.

Dvoulitrové srdce BlueHDi s výkonem 130 kW je vyhrazeno pouze nejvyšší výbavě Shine, my se museli spokojit s 1.5 BlueHDi o výkonu 96 kW. Poskytovaný výkon většině řidičů orientovaných na komfortní cestování bude stačit, musíme ovšem upozornit, že 131 koní výkonu spolu s točivým momentem 300 Nm je pro středně velké SUV tak akorát. Na předjíždění při vyšších rychlostech a plném obsazení je lepší zapomenout a jednoduše si počkat na delší volný úsek. Udržet dálničních 130 km/h není problém a výraznější omezení přichází až o 30 km/h výše. To už do vozu začíná pronikat aerodynamický hluk a řidič začíná pociťovat nedostatek výkonu. Pro běžné ježdění ovšem patnáctistovka BlueHDi bohatě stačí, rozjezdy jsou plynulé a nabírání rychlosti díky přítomnosti osmistupňové automatické převodovce EAT8 naprosto plynulé.

Citroën C5 Aircross je pro nás velkým překvapením. Auto dobře vypadá, hodně do něj naložíte a má příjemná přední sedadla, na kterých vám strávený čas na palubě uteče jako voda. Relativně jednoduchou podvozkovou techniku šikovně maskují velmi schopné tlumiče a harmonická souhra motoru a převodovky vás vždy navnadí na každou další jízdu. Jen nesmíte pospíchat a plést si toto rodinné SUV se závodním vozem. A za kolik jsme v průběhu testování vlastně jezdili? Dlouhodobě na palubním počítači svítilo 6,1 litru na 100 kilometrů, ovšem dá se cestovat i za pět litrů. Citroën C5 Aircross je pohodový, ale především stylový automobil nového milénia. Přesně tak, jak si doba žádá. U prostřední výbavy Feel nám kromě vyhřívaných sedadel, nic nechybělo.

Plusy

Originální vzhled vozu

Velký zavazadelník

Dobrá ergonomie interiéru

Pohodlná sedadla

Posuvná zadní sedadla

Spojení dieselu a automatu

Hodí se na české silnice

Dobré odhlučnění

Mínusy

Absence pohonu 4x4

Audio nezvládající plynulé streamování hudby z mobilu

Technické parametry:

Motor: vznětový přeplňovaný čtyřválec 1499 ccm

Výkon: 96 kW (130 koní) / 3750 ot./min.

Točivý moment: 300 Nm / 1750 ot./min.

Převodovka: osmistupňová automatická

Maximální rychlost: 188 km/h

Zrychlení 0–100 km/h: 10,6 s

Provozní hmotnost: 1505 kg

Průměrná spotřeba dle výrobce: 3,8 l/100 km kombinovaná

Průměrná spotřeba v testu: 6,1 l/100 km kombinovaná

Cena od: 550 000 Kč (Live 1,2 PureTech MAN6)

Cena testované výbavy a motorizace: 700 000 Kč (Feel 1,5 BlueHDI EAT8)

Autor: redakce





Vyhledat vozidla v inzerci: Citroen

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek