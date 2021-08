Test: BMW 530d xDrive je ještě lepší, modernizace mu prospěla

Mnichovská automobilka postupně elektrifikuje všechny své motorizace a brzy bude minimem mild-hybridní technologie, stejně jako u testovaného modelu 530d. Hned první kilometry v modernizovaném voze naznačily, že provedené změny z něj dělají ještě lepší vobu. Ale hezky popořadě.





Móda vozů kategorie SUV nezná mezí a tak trochu se zapomíná na modely klasické koncepce. A je to podle nás škoda, protože například aktuální BMW řady 5 je naprosto výborné, který strčí svými dovednostmi do kapsy kdejaké SUV, dokonce i z vlastní stáje.





Novinářské vozy bývají vždy slušně vybavené. Konečný účet za testovaný vůz se díky bohaté příplatkové výbavě vyšplhal až na částku 2 650 548 Kč. Pokud se obejdete bez vyjmenovaných příplatků, postačí Vám o milion méně (přesně 1 678 300 Kč). My se ale mohli těšit z povedeného metalického laku Bernina Grey Amber Effect, za který ovšem zaplatíte necelých třicet tisíc korun. Osobně bychom tuto položku v ceníku určitě zaškrtli, pětka v téhle šedé vypadá naprosto fantasticky. Uvnitř jsme byli rozmazlováni kůží Dakota s kontrastním prošitím za 42 tisíc korun nebo audiosoustavou Harman Kardon za 30 tisíc. M-Sportovní paket přijde na 160 tisíc korun, adaptivní podvozek na 84 tisíc, nezávislé topení za 46 tisíc, laserové světlomety na 54 tisíc, elektricky ovládané tažné zařízení na 32 tisíc, paket Business Class na 60 tisíc a paket Innovation na 72 tisíc korun. Pak tu máme pár věcí z Individual programu, kromě dvacetipalcových aerodynamických kol za 65 tisíc korun např. čalounění stropu Alcantarou v barvě antracitu, světlomety Shadow Line, přístrojovou desku v kůži, galvanickou povrchovou úpravu ovládacích prvků, černé vysoce lesklé okenní lišty dohromady bratru za nějakých 90 tisíc korun.

V kabině je vše v pořádku. V Německu si tradičně dali záležet na dílenském zpracování a použitých materiálech. Vše je při ruce a řidič je hýčkán celou řadou pomocníků. Za multifunkčním volantem se schovává místo klasických budíků dobře čitelný displej. Stejně tomu je u desetipalcové obrazovky umístněné uprostřed palubní desky. Ovládat ji lze nejen dotykově ale hlavně pomocí ovladače ovladačem iDrive umístěným na středovém tunelu, který neodvádí řidičovu pozornost.

Vzhledem k celkovým rozměrům karoserie jsme očekávali prostornější kabinu, uvnitř se centimetry jednoduše ztrácejí. Vpředu si nelze na nic stěžovat a vzadu to není vyloženě špatné. Mačkat se rozhodně nebudete, ale bonusový prostor navíc chybí. Hlavové opěrky předních sedadel šlo nastavovat elektricky, což bylo příjemné. Za tmy jsou k nedocenění laserové světlomety, ty umějí osvítit vozovku až do vzdálenosti 600 metrů.

Mild-hybridní provedení 530d je kombinuje vznětový šestiválec se 48V startér-generátorem, který má za úkol pomáhá s rozjezdy (poskytuje vozu dalších 8 kW/11 koní), startuje motor a mnoho dalšího. V rámci běžné jízdy jeho činnost prakticky nezaznamenáte, jen s výjimkou toho, že nelze deaktivovat systém Start/stop. To vůz umí pouze v jízdním režimu Sport.

Tah vznětového třílitru o výkonu 210 kW (286 koní) a točivém momentu 650 Nm je hutný a zároveň lineární. Nabírání rychlosti i opětovné brzdění je nenucené a naprosto přirozené. Změny posádka jen těžko registruje, jediným vodítkem může být zatlačení těla do sedadel. I to probíhá konstantně. Vše v Mnichově podřídili fantastickému cestovnímu komfortu. Přitlačte plynový pedál k zemi a ručička rychloměru okamžitě letí za jemného hučení rychle nahoru, přičemž je jedno, jakou rychlostí se zrovna pohybujete. Šestiválec má síly dostatek a dech mu nedochází ani po překročení dvoustovky. Právě tuto rychlost je možné označit stále ještě za "cestovní", jelikož stále můžete v kabině hovořit nezvýšeným hlasem. To žádné SUV neumí, za vším totiž stojí nízká stavba karoserie s minimálními jízdními odpory.

Motor je spojen vždy s automatickou převodovkou a v našem případě i pohonem všech kol xDrive. Díky tomu 530d zrychlí z 0 na 100 km/h za pouhých 5,4 sekundy a maximální rychlost je obligátně elektronicky omezena na 250 km/h. Při jízdě šestiválec běží sametově a kultivovaně. Vibrace nezná, stejně tak mu jsou cizí dieselové neřesti v podobě chrochtání či nýtování. V praxi o něm podstatě nevíte, zásluhu na tom má fantastické odhlučnění a spojení s ideálně odladěným osmistupňovým automatem ZF. A nejlepší na všem je spotřeba paliva, když můžete dlouhodobě jezdit mezi šesti a sedmi litry nafty. Po týdnu nám ukázal palubní počítač hodnoty 6,9 l/100 km a to jsme rozhodně neměli lehkou nohu. Na stokilometrové trati jsme dosáhli průměrné spotřeby 5,2 l/100 km, což nám přijde vzhledem k pětimetrové délce a téměř dvoutunové hmotnosti naprosto fantastické. Samozřejmě, že pokud budete stát na plynu, spotřeba může být klidně daleko vyšší.

Jen stěží naleznete lepšího polykače kilometrů než šestiválcové sedany. A pětkové BMW je toho důkazem. Z kabiny nemáte o nic horší výhled než z SUVéčka a pohon všech kol se postará, že dojedete stejně daleko. Jedinou překážkou může být nižší světlá výška nebo o něco méně komfortní nastupování. Výhody ale jednoznačně převažují. Sedan je lehčí, má nižší odpory, nižší spotřebu, lepší odhlučnění atd.

Podvozek pětky je za běžných okolností díky nízké a lehké stavbě nastaven na měkčí notu, z čehož pramení komfortní svezení. Naše pětka ovšem stála na dvacetipalcových kolech a byla vybavena příplatkovým M sportovním paketem, který trochu zhoršoval akustický komfort na českých nerovnostech. Zkoušený vůz fungoval na hladkém asfaltu fantasticky, s přenosem výkonu nebyl sebemenší problém (také aby ne, vpředu vůz obouvá pneumatiky o rozměru 245/35 R20, vzadu pak 275/30 R20). Přesto doporučujeme se při konfiguraci držet zkrátka, rozhodně se nenechte zlákat krásnými jedenadvacítkami. Takové osmnáctky jsou podle nás optimální volbou. Velkou pochvalu zaslouží brzdová soustava, s tou se nám žilo naprosto výtečně. Potěšil nás okamžitý brzdný účinek a jeho přesné dávkování.

Pětkové BMW můžete mít v základní verzi 518d za 1 350 700 Kč milionu korun, což je model, který ocení zejména fleetový zákazníci. Na druhém konci nabídky pak stojí vrchol nabídky v podobě M5 CS za téměř pět milionu korun, což je skvělá volba hrstky motoristů. Pokud o pětce uvažujete, jako rozumná motorizace se nám jeví zkoušené provedení 530d xDrive v podobě přeplňovaného vznětového třílitrové šestiválce. Ten se nemá za co stydět a pro běžný provoz je poskytovaný výkon plně dostačující. Silnější provedení 540d xDrive s 250 kW (340 k) jede ještě o něco lépe, ale vyloženě zásadní rozdíl při cenovém rozdílu téměř 130 tisíc korun není.

Typ vozu: BMW 540d xDrive 8AT (2021) Motor: přeplňovaný řadový vznětový šestiválec Objem válců: 2993 ccm Pohon: 4×4 (xDrive) Výkon: 210 kW (286 koní) / 4000 ot./min Točivý moment: 650 Nm / 1500 – 2500 ot./min Zrychlení 0-100 km/h: 5.4 s Maximální rychlost: 250 km/h Převodovka: osmistupňová automatická Udávaná/naměřená spotřeba paliva: 5.4 l/100 km Objem nádrže: 66 litrů Délka: 4963 mm Šířka: 1868 mm Výška: 1497 mm Rozvor: 2975 mm Pohotovostní hmotnost: 1895 kg Objem zavazadlového prostoru: 530 litrů





