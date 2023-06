BMW řady 5 má schválenou autonomní jízdu do rychlosti v Německu do 130 km/h

BMW Group je první automobilkou v Německu, která může nabídnout systém pro částečně automatizovanou jízdu rychlostí až 130 km/h. Spolkový dopravní úřad Kraftfahrtbundesamt nyní BMW udělil příslušné výjimky. To znamená, že zákazníci budou moci již brzy v novém BMW řady 5 Sedan využívat nový BMW Dálniční asistent. Ten jim umožní sundat ruce z volantu a umístit je během jízdy do pohodlné polohy. Nejnovější verzi BMW Dálničního asistentu doplní také světová novinka: Aktivní asistent pro změnu jízdního pruhu s potvrzováním pohledem.





Svými rozhodnutími úřad KBA potvrzuje bezpečnou a spolehlivou funkčnost dálničního asistentu i aktivního asistentu pro změnu jízdního pruhu nového BMW řady 5 Sedan. BMW Dálniční asistent, který do rychlosti 130 km/h kromě kontroly rychlosti a vzdálenosti přebírá také úkoly spojené s řízením, je již nabídce v USA a Kanadě. Tam je již k dispozici mimo jiné v luxusním BMW řady 7 Sedan. V Německu tak bude nové BMW řady 5 Sedan prvním vozem, který nabídne mimořádně intenzivní zážitek z poloautomatické jízdy.





Nový BMW Dálniční asistent umožňuje na vhodných silnicích (jeho dostupnost se zobrazuje na přístrojovém panelu) v rychlostech do 130 km/h řidiči na delší dobu sundat ruce z volantu. Musí přitom pozorně sledovat provoz a být neustále schopen opět převzít řízení. Pozornost řidiče je průběžné sledována inteligentní kamerou.

Během poloautomatické jízdy dokáže nové BMW řady 5 Sedan také měnit jízdní pruhy, aniž by řidič musel znovu dávat ruce na volant. Umožňuje to aktivní asistent pro změnu jízdního pruhu fungující v rychlostech od 60 do 180 km/h. Systém automaticky navrhne změnu jízdního pruhu a řidič ji může potvrdit cíleným pohledem do příslušného vnějšího zpětného zrcátka.

Kombinace nového dálničního asistentu a aktivního asistentu pro změnu jízdního pruhu nabízí v novém BMW řady 5 Sedan světově unikátní úroveň interakce mezi člověkem a automobilem. Jde o výsledek kombinace nového softwaru, výkonné výpočetní platformy a vysokorychlostního spojení standardem 5G s cloudem BMW. Do celku je třeba přičíst také kamery, stejně jako ultrazvukové a radarové senzory nejnovější generace. „Živá“ HD mapa s přesnými trajektoriemi tras, která je trvale synchronizována s přesnou lokalizací pomocí GPS, a technologie 360° senzorů zajistí přesné určení polohy a monitorování okolního prostředí. Pravidelné dálkové aktualizace softwaru zajišťují, že funkční software i HD mapa jsou vždy aktuální.





redakce

