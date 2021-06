Stavby nových dálnic se konečně rozjely, aktuálně se jich buduje přes 150 km

Aktuálně probíhající výstavba nových dálnic na zelené louce překročila 150 kilometrů. Je mezi nimi jihočeská D3, pokračování hradecké D11, alternativní spojení Čech a Moravy po dálnici D35 nebo právě zahájená dostavba písecké D4 formou PPP projektu. Letos bude do konce roku v provozu 46,5 kilometrů zbrusu nových dálnic.





„Letošní ambici rozestavět historicky nejvíce dálničních staveb na zelené louce postupně plníme. V pondělí jsme zahájili dostavbu D4 formou PPP projektu, což je 32 kilometrů nové dálnice. Ve čtvrtek přibylo dalších 13,2 km D48 u Nového Jičína. Celkem je tedy na konci týdne rozestavěno rekordních 151,5 kilometrů zbrusu nových úseků dálnic, a to bez modernizace D1, která dělá dalších 41,9 km. K tomu ještě můžeme připočítat 67,3 kilometrů silnic I. tříd, což jsou většinou obchvaty měst,“ říká k probíhající výstavbě ministr dopravy Karel Havlíček. „Připomeňme si, že mezi lety 2011 – 2014 se průměrně začalo stavět pouhopouhých 0,2 kilometrů dálnic, zatímco jen za letošní rok se má přidat celkem k dálničním stavbám 90,7 kilometrů,“ dodává Havlíček.





Stavební sezóna 2021 tak už v současnosti dosahuje na dálničních a silničních stavbách svého rekordu. A to do konce roku plánuje ještě Ředitelství silnic a dálnic zahájit dalších 45,6 kilometrů nových dálničních úseků jako je pokračování D3 mezi Třebonínem a Kaplicí či další úsek na karlovarské D6 nebo chomutovské D7, jejichž zahájení nyní brání pouze komplikace ve výběrových řízeních na zhotovitele stavby kvůli prověřování převodu referencí spol. Metrostav Infrastructure a.s. Na Moravě je to potom ještě D49 Hulín – Fryšták (pokud zavčas doběhne odvolací řízení) nebo bezmála 9 km na D55 Staré Město – Moravský Písek. Zahájení každé stavby vždy předcházejí roky příprav.

D1 bude bez omezení, do konce roku pak v provozu dalších 46,5 km nových dálnic

Letos budou na přelomu září a října odstraněna všechna zúžení, provizorní svodidla a omezení na posledních 41,9 km modernizované dálnici D1 mezi Mirošovicemi a Ostrovačicemi. „Už nyní řidiči jezdí ve všech úsecích po novém povrchu, bohužel ještě následující čtyři měsíce v zúžených pruzích. Dokončovací práce pak už běžný provoz na dálnici výrazně neomezí,“ říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.



Ředitelství silnic a dálnic má také v plánu do konce roku otevřít ještě 46,5 kilometrů úplně nových úseků dálnic. Patří mezi ně obchvat Lubence na karlovarské D6, obchvat Panenského Týnce na chomutovské D7, pokračování D11 z Hradce Králové do Jaroměře, D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy a obchvat Otrokovic na D55.





redakce, MDČR

