Pamatujete na otevřený Citröen C3 Pluriel? Letos slaví dvacátiny

Citroën slaví 20. výročí modelu C3 Pluriel, který byl představen v květnu 2003 a do roku 2010 se ho vyrobilo ve španělském závodě Villaverde 115 097 kusů.





Citroën tímto novým vozem demonstroval svou zálibu v inovacích. Tato invence se vyplatila, neboť v roce 2003, kdy byl C3 Pluriel uveden na trh, byl zvolen kabrioletem roku. Toto ocenění ještě více ukázalo na originalitu vozu C3 Pluriel: kabriolet roku byl zároveň hatchback.





C3 Pluriel je jedinečný vůz, který se vyráběl v několika různých verzích a obsahoval celou řadu mechanických prvků modelu C3, aniž by to bylo na úkor komfortu nebo bezpečnosti. Vůz byl vyztužen speciálními díly zajišťujícími, že jeho cestující byli ve stejném bezpečí jako v uzavřeném voze. Byl také vybaven mnoha asistenčními systémy řízení, jako je ABS a nouzové brzdění. Uvnitř byl k dispozici veškerý komfort hatchbacku, čtyři sedadla a důmyslná akustická a tepelná izolace, to vše ve velmi originálním voze. Díky velkému čelnímu sklu a velkoryse dimenzovaným oknům nabízel C3 Pluriel ve všech konfiguracích panoramatický výhled. K němu napomáhaly i otevřené opěrky hlavy, které zároveň přispívaly k originálnímu designu vozu.

C3 Pluriel se inspiroval od demonstračního vozu Pluriel, který byl představen na frankfurtském autosalonu v roce 1999. Tímto novým vozem se Citroën rozhodl přejít od koncepčního k sériovému vozu. To vše bez ztráty původního charakteru konceptu a s co nejmenšími ústupky požadavkům sériové výroby.

Na přechodu od konceptu k výrobku pracovalo přibližně 150 lidí, kteří společně hledali technická řešení, jež by nabízela co nejvíce možností v jediném voze.

S vozem C3 Pluriel udělal Citroën nový krok vpřed a posunul hranice modularity automobilů. Vůz byl nabízen s nebývalou škálou konfigurací, celkem v 5 verzích. V původní konfiguraci se jednalo o hatchback s plynulými liniemi a velkorysými objemy. Otevřením střechy se mohl proměnit v panoramatický hatchback, který nabízel zážitek z jízdy pod širým nebem.

Díky elektricky ovládané plátěné střeše ho bylo možné rychle přeměnit na kabriolet. Tato verze zvýraznila oblouky a ukázala skutečnou osobnost modelu C3 Pluriel a dodala pocit volnosti. Odstraněním oblouků získal C3 Pluriel tvar spideru, což byla nečekaná konfigurace, která ukázala na čistotu linií tohoto modelu.

A konečně, po odstranění oblouků a sklopení zadních sedadel se z modelu C3 Pluriel stal pick-up typu spider s pouhými dvěma sedadly a otevřeným zavazadlovým prostorem. Tato široká škála možností dodávala vozu jedinečnou osobnost, kterou bylo možné přizpůsobit každé potřebě a touze. Byl to vůz pro celodenní dobrodružství.

Tento všestranný vůz využilo několik originálních kampaní značky Citroën. Především to byla akce pořádaná v červnu 2003, kdy C3 Pluriel zafungoval jako kino. Citroën uspořádal na volné ploše v pařížské čtvrti La Défense pětidenní festival krátkých filmů s názvem „Courts Singuliers, Courts Pluriels“. Akce měla podobu drive-in kina, kdy bylo ploše vystaveno 20 různých verzí vozu C3 Pluriel, do nichž se mohli návštěvníci posadit a sledovat krátkometrážní film.

Dalším pozoruhodným nápadem Citroënu byla akce „Mariez-vous en C3 Pluriel“ (Vezměte se ve voze C3 Pluriel). Od března do října 2004 nabízel Citroën budoucím ženichům a nevěstám možnost zapůjčit si zdarma na svatební víkend vůz C3 Pluriel. Tento koncept se opakoval několik let s novými modely, jako byly vozy Citroën C4 a C5.

C3 Pluriel vzdal rovněž hold svým předchůdcům. V roce 2008, u příležitosti 60. výročí modelu 2CV, Citroën uvedl na trh limitovanou edici modelu C3 Pluriel s názvem Charleston jako poctu modelu 2CV Charleston z roku 1980.





