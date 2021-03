Škoda uvádí na trh akční modely 120 LET MOTORSPORT v limitované sérii

Škoda Auto si připomíná 120. výročí od chvíle, kdy se začala angažovat v motoristickém sportu. Při té příležitosti uvádí na český trh speciální edice svých nejprodávanějších modelů, které na toto významné jubileum odkazují. Zákazníci dostanou nadstandardně vybavené vozy s atraktivní doplňkovou výbavou zdarma a řadou dalších zvýhodnění.





Akční modely SCALA 120 LET MOTORSPORT a KAMIQ 120 LET MOTORSPORT mohou objednávat již nyní, později přibude i akční model OCTAVIA 120 LET MOTORSPORT. Speciální nabídka je omezena počtem kusů, tuzemské zastoupení mladoboleslavské automobilky plánuje prodat 1 000 vozů.





Nadšení pro sport bylo vlastní už zakladatelům mladoboleslavské továrny – nadšeným cyklistům Václavu Laurinovi a Václavu Klementovi. Proto nepřekvapilo, když se záhy po založení společného podniku začali na sportovním poli angažovat se svými vlastními výrobky. Premiéru si odbyli 30. června 1901, kdy legendární Narcis Podsedníček na stroji L&K Slavia jako první motocyklista projel cílem 1200 kilometrů dlouhého mezinárodního závodu z Paříže do Berlína. Od tohoto památného dne se odvíjí dlouhá řada sportovních triumfů značky ŠKODA na různých tratích celého světa, která pokračuje současnými úspěchy soutěžního speciálu ŠKODA FABIA Rally2 evo.

Petr Janeba, vedoucí marketingu ŠKODA AUTO Česká republika říká: „Fanouškům motorsportu přinášíme k oslavám 120. výročí působení v motorsportu akční modely s nadstandardní výbavou a klademe u nich i vysoký důraz na bezpečnost. Limitovaná edice je omezena na 1 000 vozů.“

Na počest významného výročí tak automobilka ŠKODA na tuzemský trh uvádí vozy speciální edice 120 LET MOTORSPORT, které lze již nyní objednávat u všech autorizovaných prodejců značky. Akční modely SCALA a KAMIQ vycházejí z výbavového stupně Style, k němuž přidávají atraktivní položky ze seznamu doplňkové výbavy: sportovní sedadla, hliníkové pedály, černý strop, sportovní multifunkční volant, volbu jízdního režimu, černá leštěná kola Propus Aero, černé doplňky karoserie a bezklíčový přístup KESSY (SCALA), resp. Sunset (KAMIQ).

Jako tradičně je kladen i u akčních modelů 120 LET MOTORSPORT vysoký důraz na bezpečnost. Oba vozy nabízí ve standardní výbavě Bi-LED přední světlomety s přisvěcováním při odbočování a do zatáček, Top LED zadní světla s animovaným ukazatelem směru, parkovací senzory vzadu, světelný a dešťový senzor, Front Assist, asistent rozjezdu do kopce, asistent udržování jízdního pruhu nebo dva kotvící body ISOFIX a Top-Tether na zadních sedadlech. U kompaktního hatchbacku SCALA ochrání cestující 6 a městské SUV KAMIQ nabízí dokonce 9 standardně dodávaných airbagů.

Se základní motorizací 1,0 TSI o výkonu 70 kW (95 k) se dá ŠKODA SCALA 120 LET MOTORSPORT pořídit za 482 900 Kč a ŠKODA KAMIQ 120 LET MOTORSPORT za 495 900 Kč včetně DPH. Celkové zvýhodnění obou akčních modelů může dosáhnout až 83 200 Kč, při čemž zahrnuje produktové zvýhodnění téměř 13 000 Kč, balíček služeb Mobilita PLUS za zvýhodněnou cenu 5 010 Kč, 60% slevu na pojištění, slevu přes 37 000 Kč při využití značkového financování ŠKODA Financial Services a bonus při výkupu vozu v hodnotě 20 000 Kč. Od května bude možné objednávat také akční model OCTAVIA.

Mladoboleslavská automobilka nebude oslavovat 120 let působení v oblasti motorsportu pouze akčními modely. Již dříve oznámila podporu rekordních 8 posádek dealerských týmů v MČR v rallye. Spoustu aktivit a doprovodného programu má nachystala ŠKODA AUTO Česká republika i na jednotlivé rallye. V současné době už také vrcholí esportový on-line projekt OCTAVIA RS iV Trophy 2020/2021, který je součástí šampionátu ŠKODA eRally Cup. Na jeho další pokračováni v podobě dalších turnajů se mohou fanoušci v roce 2021 také těšit.





redakce

