Riziko na zimních silnicích roste s rychlostí a nesprávným stylem jízdy

Zimní měsíce již tradičně vybízejí k cestování za relaxací v přírodě a sportováním spojeným se sněhovou nadílkou. Bohužel cesta za tímto vyžitím může skončit vlivem následku dopravní nehody i tragicky. Přitom z pohledu řidiče stačí zohlednit sníh či led na silnici v chování za volantem vozu.





Statistiky nehodovosti zveřejněné Policií ČR hovoří jasnou řečí. Za leden a únor, tedy první dva zimní měsíce minulého roku, došlo v ČR k 2 320 dopravním nehodám z titulu nepřiměřené rychlosti řidiče motorového vozidla. Takto vysoké číslo doplnila navíc tragická bilance 30 vyhaslých lidských životů.





Ještě častějším důvodem dopravní nehody byl ve stejném statistickém období nesprávný způsob jízdy řidiče motorového vozidla. Za 8 268 nehodami na zimních silnicích stálo ze zmíněného důvodu bohužel dalších 27 obětí. Nesprávný způsob jízdy měl navíc 65,7 % podíl na celkovém počtu nehod v lednu a únoru 2020.

„Sníh a led totiž zcela mění pravidla hry. Tam, kde v devadesátikilometrové rychlosti zastavíte na sedmdesáti metrech, potřebujete na ledu skoro čtvrt kilometru. Ve stotřicítce dokonce dvakrát tolik, takže ani jindy bezpečný odstup dvou vteřin nemusí v zimě stačit. Pokud tedy nedáte včas nohu z plynu a nezachováte klid, snadno zjistíte, že sněhová peřina není zdaleka tak měkká, jak její název slibuje,“ vysvětluje Lukáš Hutta, výkonný manažér Asociace Záchranný kruh, která stojí za realizací bezpečnostní kampaně Ty to zvládneš – Setkání s realitou.

Jízda s motorovým vozidlem na zledovatělém nebo sněhem pokrytém povrchu vozovky vyžaduje více řidičských zkušeností, protože dochází k častější ztrátě adheze pneumatik a následnému smyku. „V tomto případě je zcela zásadní rychlost – jet tak rychle, abyste byli v případě problémů schopní zachovat klid a zvolili správné řešení situace. Pokud se vůz dostane do smyku, je potřeba volantem kola lehce srovnat a korigovat plynule směr vozidla bez zbytečného zrychlování či brždění,“ doporučuje plk. Mgr. Pavel Žíha, vedoucí Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Mezi hlavní zásady řízení vozidla v zimních měsících patří kromě dodržení rychlosti odpovídající stavu vozovky také posouzení povětrnostních podmínek, které mnohdy přináší na silnici výrazně zhoršenou viditelnost a tím podstatně vyšší riziko dopravní nehody. Pozornost byl měl řidič věnovat také citlivějšímu ovládání akceleračního a brzdového pedálu. Správné předvídání dopravní situace provázené dostatečným odstupem od vozidla vpředu je rovněž předpokladem dalšímu výraznému snížení rizika dopravní nehody, často s fatálními následky.

Zcela samostatnou kapitolou bezpečného provozu motorového vozidla v zimním období je jeho odpovídající příprava. Samozřejmostí by mělo být použití pneumatik se zimním vzorkem s vědomím, že pneumatika sjetá na hraniční čtyři milimetry prodlužuje brzdnou dráhu vozidla v kritické situaci o celou polovinu. Pozornost je potřeba věnovat také kapalině do ostřikovačů pro použití v teplotách pod bodem mrazu. Řidiči však často opomíjejí ryze zimní povinnost odstranit sníh či led z karoserie vozu, aby nedošlo k jeho nežádoucímu uvolnění během jízdy a ohrožení ostatních účastníků silničního provozu. Praktickou výbavou každého vozu by proto měla být v zimních měsících také škrabka, smetáček, lopatka a sněhové řetězy pro případy zasněžené silnice či zapadnutí.





redakce

Fotografie k článku

