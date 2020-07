Škoda Octavia RS se znovu vrací, na výběr budou tři motorizace

Ani u čtvrté generace Octavie nesmí chybět sportovní provedení RS, které dostane pořádné pohonné jednotky. K mání bude zážehové TSI o výkonu 245 koní, vznětové TDI s 200 koníky a nově také plug-in hybridní provedení iV o celkovém výkonu 245 koní. To bude pouze o 175 kg těžší než dvoulitrové TSI.





Nabídku čtvrté generace modelu Octavia doplňují robustní verze Scout a nově dva sportovní vozy RS. Díky elektrifikovaným pohonům, mezi které patří nová mild-hybridní technologie a hned dva modely Octavia iV s plug-in hybridním pohonem, došlo u nového modelu opět ke snížení emisí CO₂. Verze iV nabízí lokálně bezemisní jízdu s dojezdem až 60 km v režimu WLTP.





Byly také vylepšeny spalovací motory, které jsou nyní úspornější. U naftových motorů nové generace Evo došlo díky procesu Twin Dosing ke snížení emisí oxidů dusíku až o 80 %. Díky dvěma karosářským verzím, pohonu předních i všech kol, manuální převodovce nebo převodovce DSG a pěti druhům pohonu – benzinovým a naftovým motorům, motoru na zemní plyn, mild-hybridnímu a plug-in hybridnímu pohonu – tak každý zákazník nalezne vhodný model Octavia. Srdcem pohonu všech kol vozu je elektronicky řízená lamelová spojka šesté generace, která prošla velkými změnami a také je výrazně lehčí než spojka předchozí generace.

Předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier říká: „Nová generace modelu Octavia je jednou z letošních největších modelových novinek značky Škoda. V současné době je také nedílnou součástí největší produktové ofenzívy v historii podniku. Zaměřili jsme se ještě více na hlavní přednosti ikonického modelu značky Škoda. V oblasti designu, konektivity a bezpečnosti jsme udělali velký pokrok. Jsem přesvědčen, že si tímto vozem opět získáme srdce našich zákazníků.“

Úspěšný příběh modelu se začal psát roku 1959, kdy byla Octavia představena jako osmý vůz značky po druhé světové válce. Latinský výraz „octavia“ znamená osmá a označoval také skutečnost, že se jednalo o osmý model Škoda s pokrokovým nezávislým zavěšením všech kol. V roce 1961 následoval první model Octavia Combi, který se vyráběl až do roku 1971. Celkem bylo vyrobeno 360 000 vozů, z nichž více než 54 000 bylo modelu Octavia Combi. Od představení první novodobé generace vozu Octavia v dubnu 1996 se tento model stal pro automobilku doslova synonymem. Po nezaměnitelném liftbacku s velkými výklopnými pátými dveřmi se v březnu 1998 představila také prostornější Octavia Combi, která byla především v Evropě obzvlášť úspěšná. Do listopadu 2010 se vyrobilo 970 000 liftbacků a více než 470 000 vozů v karosářském provedení kombi. V roce 2004 byla představena druhá generace. Mezi léty 2004 a 2013 bylo vyrobeno 1,7 milionu liftbacků a 870 000 vozů ve verzi kombi. Třetí generace modelu přišla v listopadu 2012. Pro tuto generaci vozu Octavia se rozhodlo do jara 2020 celkem více než 2,5 milionu zákazníků. Od roku 1959 bylo celkově prodáno více než 7 milionů vozů Škoda Octavia.

Bestseller na mnoha trzích, výroba v pěti zemích

V současnosti je ročně vyrobeno až 400 000 vozů Škoda Octavia. Na mnoha trzích také vede žebříčky nejprodávanějších vozů. Ikonický model značky Škoda již byl třicetkrát nejprodávanějším vozem na českém trhu a vedl také tabulku nejprodávanějších vozů v dalších sedmi zemích, například v Polsku, Rakousku, ve Švýcarsku nebo ve Finsku. Na druhém největším odbytovém trhu modelu Octavia, v Německu, je již několik let nejoblíbenějším importovaným vozem. Na tomto úspěchu má velký podíl zejména model Octavia Combi, který je v rámci Evropy vůbec nejprodávanějším vozem kategorie kombi. Škoda Octavia je jako jediný vůz značky vyráběn v pěti různých zemích. Vedle České republiky a Číny je dále vyráběn v Rusku, Kazachstánu a Indii.

Úspěšná modelová řada

Základem čtvrté generace modelu Škoda Octavia je opět verze liftback s velkými pátými dveřmi, která svou siluetou připomíná kupé, a verze kombi se zvětšeným zavazadlovým prostorem o objemu 640 l. Verze liftback vykazuje součinitel odporu vzduchu cx od 0,24, karoserie modelu Octavia Combi dosahuje součinitele odporu vzduchu cx od 0,26. Obě karosářské verze tak patří ve své třídě k vozům s nejlepší aerodynamikou na světě. Výhradně ve variantě kombi je dodáván model Octavia Scout s robustními prvky karoserie a standardně dodávaným paketem pro špatné cesty a zvýšenou světlou výškou. Zkratka iV označuje dvě varianty vozu s plug-in hybridním pohonem. Octavia iV nabízí celkový systémový výkon 150 kW (204 k), zatímco verze RS iV má celkový systémový výkon 180 kW (245 k). Společně s motory 2,0 TSI o výkonu 180 kW (245 k) a 2,0 TDI o výkonu 147 kW (200 k) tak čtvrtá generace sportovní vrcholné řady Octavia RS nabízí tři motorizace. Zkratka e-TEC označuje modely Octavia s mild-hybridní technikou. Varianta G-TEC je poháněna ekologickým zemním plynem.





redakce

