Zítra bude v Nošovicích spuštěna výroba nové modelové řady Hyundai i30

Vzadu je i30 vylepšen novým designem nárazníku, který optimalizuje aerodynamické vlastnosti. Zadní sdružené svítilny LED vytvářejí svým tvarem do V efekt symetrie mezi přídí a zádí.

Nový design modelu i30 je odvážný a elegantní, s ještě větším emocionálním nábojem. Příď je charakterizována moderním výrazem, který vůz vizuálně rozšiřuje. Širší masku chladiče zdobí výrazně trojrozměrná mřížka umocňující dynamický vzhled vozu. Nově navržený design přídě v moderním stylu završují nové, štíhlejší světlomety, na přání s technikou LED a víceohniskovými optickými vložkami a nová LED světla pro denní svícení v charakteristickém tvaru do V.

„Hyundai i30 je dlouhodobě jedním z našich nejoblíbenějších vozů v Evropě. Tento model pro Evropu má také ve všech ohledech evropský původ, od designu přes vývoj až po konečnou montáž. Jeho nejnovější verze přichází s řadou vylepšení, díky nimž můžeme našim zákazníkům, hledajícím stylový, bezpečný a spolehlivý vůz segmentu C, nabídnout ještě atraktivnější model,“ říká Andreas-Christoph Hofmann, viceprezident společnosti Hyundai Motor Europe, odpovědný za marketing a produkt.

Nový Hyundai i30 je nejnovější generací vozu, který značku zastupuje v segmentu C, a je dostupný jako Hatchback, Fastback a kombi. Přichází s modernizovaným designem a novými funkcemi v oblasti konektivity. Poprvé je na přání k dispozici 48V částečně hybridní pohon. Další novinkou je stupeň výbavy N Line se sportovním vzhledem i pro verzi i30 Kombi.

Od uvedení modelu i30 na trh v roce 2007 prodal Hyundai v Evropě více než milion kusů. Model i30 byl první vůz značky Hyundai, který nesl předponu „i“. Byl to také první vůz, který nošovický závod HMMC vyrobil, když v listopadu 2008 zahajoval sériovou výrobu.

