Sen se stal realitou. Mazda CX-60 má šestiválcový diesel a českou cenovku

Pro všechny, kdo nevěřili, že Mazda skutečně pro svou zbrusu novou vlajkovou loď mezi SUV vozy v Evropě představí nový dieselový motor, je tu poslední potřebný důkaz. Společnost Mazda dnes v Česku zveřejnila ceny verze modelu Mazda CX-60 se vznětovým agregátem. Ceny za SUV na nové velké platformě Mazda s 3,3litrovým dieselovým motorem e-Skyactiv D začínají na 1.257.590 Kč.





Mazda CX-60 PHEV se aktuálně představuje po celé Evropě a autorizované prodejny Mazda nabízejí testovací jízdy. Mysleli jste si, že nová automatická převodovka, plug-in hybrid a množství nových technologií jsou to jediné, co si Mazda pro novou vlajkovou loď mezi SUV vozy připravila? Mazda s potěšením oznamuje zahájení prodeje modelu Mazda CX-60 s řadovým dieselovým šestiválcem.





Motor se vyznačuje objemem zvýšeným z 2,2 na 3,3 litru i větším rozsahem rychlostí, při kterých je možné dosáhnout pomalejšího spalování (vysoce efektivní spalování s minimální spotřebou paliva). V nabídce jsou dvě výkonnostní provedení – 200 koní a 254 koní.

Zbrusu nový motor e-Skyactiv D je doplněn o novou osmirychlostní automatickou převodovku. Model s 200 koňmi nabízí pohon zadních kol a provedení s 254 koňmi se pyšní pohonem všech čtyř kol i-Activ společnosti Mazda. Funkce Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) nabízí výběr ze čtyř jízdních režimů pro optimální kontrolu a potěšení z jízdy za každých podmínek.

Motor e-Skyactiv D s nižším výkonem zajišťuje 200 k/147 kW při 3 000–4 200 ot/min a nejvyšší točivý moment 450 Nm při 1 400–3 000 ot/min. V kombinaci s momentem 153 Nm, který nabízí elektrický motor systému M Hybrid Boost, tak CX-60 zrychlí z 0 na 100 km/h za 8,4 sekundy až do nejvyšších 212 km/h. Navzdory výkonnosti dosahuje CX-60 s 200 koňmi průměrné spotřeby pouhých 4,9 l/100 km a generuje emise CO2 ve výši jen 127 g/km.

Výkonnější jednotka s 254 k/187 kW při 3 750 ot/min vyvíjí nejvyšší moment 550 Nm při 1 500–2 400 ot/min a s přispěním 153 Nm z elektrického motoru zrychlí CX-60 z 0 na 100 km/h za pouhých 7,4 sekundy a nabízí nejvyšší rychlost 219 km/h. Průměrná spotřeba paliva je 5,3 l/100 km a emise CO2 pouhých 139 g/km.

Na všechny nové vozy poskytuje Mazda standardní záruku 6 let nebo do ujetí 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) a záruku 12 let na neprorezavění karoserie.

První vozy s tímto motorem do Česka dorazí během prvního kvartálu roku 2023, ale objednávat je lze již od září.





