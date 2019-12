Prémiová paliva pro ojetý vůz: ano či ne? (1/2)

Vyplatí se u čerpacích stanic tankovat prémiová paliva, nebo je to u běžných ojetých vozů zbytečné? Jaké vlastně mají dražší paliva výhody? Nejen na tyto časté otázky motoristů se pokusíme odpovědět v našem dvoudílném miniseriálu. V prvním díle se zaměříme především na teorii kolem aditiv, která se do paliv přidávají.





Prakticky každá větší síť čerpacích stanic v České republice nabízí kromě základní škály paliv také prémiové produkty. Mezi průkopníky tohoto trendu patřila již v devadesátých letech nadnárodní společnost Shell, která mezi prvními představila českým motoristům prémiová paliva s nadstandardními vlastnostmi oproti daným normám.





Řada řidičů má za to, že jsou tyto pohonné hmoty určeny pouze pro drahé, silné a zejména nové vozy. Zdaleka to však není pravda, jelikož paliva se speciálními aditivy mohou být prospěšná i pro motory s dřívějším datem výroby.

Pokud chceme mít při výběru čerpací stanice jistotu, že do svého vozu nebo motocyklu natankujeme kvalitní benzín či naftu, je dobré zamířit tam, kde si jsou svými produkty jistí a nechávají je nezávisle testovat. Sem patří program Pečeť kvality, za nímž stojí renomovaná společnost SGS, specializující se mimo jiné na inspekci a certifikaci paliv.

Prémiová paliva a jejich tajemství

Tajemství prémiových produktů spočívá hlavně v přísadách (aditivech), tedy chemických sloučeninách, které se přimíchávají do standardního paliva za účelem zvýšení kvality. Tento proces významně ovlivní výrobcem zvolené vlastnosti.

Způsobů, jakými se přísady do paliv aplikují, existuje hned několik. Základní aditiva se do paliva přidávají už během výroby základního paliva tak, aby splnilo platné kvalitativní normy. Jednotliví dodavatelé pak do paliv před jejich transportem na čerpací stanici přidávají přímo v rafinerii nebo ve speciálních skladech vlastní přísady, které zlepšují zvolené kvalitativní vlastnosti pro řidiče. Obohatit si palivo se snaží i někteří řidiči, kteří tím však mohou paradoxně svému vozu také často uškodit. Pokud totiž neodborně přidají přísady nebo je smíchají s již aditivovaným palivem, může dojít k reakci mezi jednotlivými komponenty a výsledné palivo může mít vlastnosti horší.

Složení aditiv je velkou alchymií a každý výrobce paliv si svou recepturu pečlivě chrání. Někteří výrobci (např. Shell) si aditivační balíčky vyvíjejí a testují ve vlastních laboratořích a zohledňují při tom specifika konkrétního trhu.

U benzínu mezi základní příměsi u některých prémiových paliv patří „zvyšovače“ oktanového čísla. Oktanové číslo udává odolnost paliva proti neřízenému (předčasnému) zahoření paliva, které je negativním jevem, protože neblaze ovlivňuje činnost motoru, tzv. klepání, a dokonce ho může i poškozovat.

U nafty podobnou funkci zastávají „zvyšovače“ cetanového čísla, které udává její kvalitu z pohledu vznětové charakteristiky. Ne u všech prodejců paliv se však prémiová paliva pojí s vyšším cetanovým číslem.

Pokud zůstaneme u dieselu, můžeme zmínit také přísady pro zlepšení nízkoteplotních vlastností či mazivostní aditiva, jež zaručují lepší promazávání dílů ve vstřikovacím systému.

Velkou roli hrají také detergenty, tedy čističe, které nalezneme jak v benzínu, tak naftě. Jejich úlohou je likvidace karbonových usazenin, které se tvoří během spalování na vstřikovacích tryskách a ventilech.

Při výčtu základních aditiv nemůžeme opomenout ani antioxidanty, jejichž cílem je zabránit stárnutí paliva, nebo antikorozní přísady, které mají na starost chránit kovové součástky motoru před korozí.

Ocení však výhody prémiového benzínu či nafty s vysokým podílem aditiv i starší ojetý automobil? Pokud budeme tankovat u známých řetězců čerpacích stanic „standardní“ paliva, svému vozu určitě neuškodíme. Na druhou stranu – maximálního efektu, který speciální aditiva přináší především v oblasti čištění motoru (a s tím spojeným prodlužováním životnosti pohonné jednotky), dosáhneme viditelně pouze s prémiovými palivy. Ve druhém pokračování našeho miniseriálu se podíváme na konkrétní účinky prémiových paliv a výsledky testů z laboratoře i z českých silnic.

redakce





