Nákup vozidla ze zahraničí - jaký je postup

Nákup nového vozu bývá často otázkou nervů a předcházet mu musí jasné stanovení priorit. Zachovat si chladnou hlavu je ještě důležitější při nákupu ojetiny. Někdy jsou ale požadavky na vůz tak specifické, že v tuzemsku téměř není možné takový vůz sehnat. V tom případě je na místě se podívat za hranice.





O tom, že nejde o žádnou převratnou novinku, svědčí i fakt, že ojetá auta se k nám ze západu ve velkém vozí už od roku 1990. Vstup České republiky do Evropské unie leccos v tomto směru usnadnil. Dnes tak spousta firem podniká na poli dovozu automobilů. Stačí některou z nich oslovit s požadavky, jaký vůz si představujete, a solidní společnost vám jej sežene, doveze a zařídí všechny formality na obou stranách hranice. Vy tak dostanete auto se stejnými doklady, jako byste jej kupovali od českého majitele. Taková služba ale samozřejmě něco stojí a celý nákup se tak může významně prodražit.





Dovoz firmou nebo na vlastní pěst?

Kdo si troufá, může si zkusit dovézt takové vozidlo sám. Díky internetovým nabídkám není problém i z Čech najít zajímavé auto v autobazaru v Německu, Rakousku či jinde v Evropě. Jistě poblíž seženete i nějakého nezávislého odborníka, který zkontroluje technický stav vozu, ať nejedete naslepo. Pak už stačí jen sehnat vhodný přívěs, na kterém auto povezete, a vrhnout se do víru byrokracie. Málokdo ale dováží auta denně, a tak se právě úřední šiml může stát tím pověstným kamenem úrazu.

Základem k úspěchu je řádné odhlášení vozidla v zemi, kde bylo původně registrováno. Už tento první krok spoustu kupujících odradí od jednání na vlastní pěst. Pokud neznáte postup odhlášení vozu v konkrétní zemi a samozřejmě i jazyk, kterým se s místním úředníkem domluvíte, je vážně lepší nechat si auto dovézt specializovanou firmou, koupit jej jako odhlášené v zemi původu a pustit se do křížku pouze s českými úřady.

Povinné ručení je základ

Takové auto je opatřeno tzv. převozními značkami. Jako první je třeba sjednat k vozidlu povinné ručení. I když automobil zatím není přihlášený v České republice, nebude to problém. Místo registrační značky uvedete VIN kód. Bez uzavřené pojistky na silnice určitě nevyrážejte. Nehoda sice není náhoda, ale bez povinného ručení se může hodně prodražit.

Pak může být nutné s vozem postoupit tzv. dovozovou STK. Tu provedou na každé stanici státní technické kontroly a zaplatíte za ni obvykle dva až tři tisíce korun. Tato povinnost platila do roku 2017 pro všechna dovezená auta, dnes je ale situace jiná. U vozů zakoupených na území států Evropské unie nebo v partnerských zemích, jakými jsou například Švýcarsko, Island, Norsko nebo Lichtenštejnsko, stačí, pokud mají platnou STK ze země původu. STK totiž platí mezinárodně. Návštěvy stanice státní technické kontroly ale ušetřeni nebudete. Evidenční kontrola se udělat musí. Oproti dovozové STK ale ušetříte.

K přihlášení nezapomeňte mít s sebou všechny dokumenty

No a hurá k přihlášení vozidla. Od června roku 2017 nemusíte stát frontu na úřadě podle svého bydliště. Vůz můžete přihlásit na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností. Důležité je mít s sebou všechny potřebné dokumenty. A že jich není málo!

Nezapomeňte na to, co máte ze země původu. Mějte s sebou potvrzení o odhlášení vozidla z registru v zahraničí, převozní značky a technický průkaz vozidla. Další formuláře už máte z tuzemska: Protokol z dovozové technické prohlídky a z měření emisí nebo z evidenční kontroly vozu a potvrzení o sjednání povinného ručení, tzv. zelenou kartu. A důležité jsou i vaše osobní doklady, případně výpis z Obchodního rejstříku, pokud bylo vozidlo kupováno právnickou osobou. Tak hurá do toho!





