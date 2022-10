Mazda prodlužuje záruku na všechny modely na šest let

Automobilka Mazda prodlužuje záruku u celé modelové řady na dvojnásobek, tedy na šest let nebo 150 000 km. Prodloužení platí od 1. září 2022, cílem je další vylepšení zákaznických služeb. Japonská automobilka má ve svých prioritách jasno: Hlavní je spokojenost a pohoda každého zákazníka a řidiče. Všechny programy nabízené ve značkových autorizovaných servisech jsou zaměřené právě na tento cíl. Jasně se to pozná podle vysoké míry spokojenosti mezi firemními zákazníky a především v jejich loajalitě při využívání servisních služeb.





Loajální zákazníci k Mazdě nedílně patří. Opakovaně kupují vozy této značky a vozí je na kontrolu do autorizovaných servisů. Loajalita při servisu během prvních tří let dosahuje v Česku téměř 90 %. Bezmála 90 % zákazníků Mazdy tedy během prvních tří let po nákupu vozu jezdí na servisní prohlídky do autorizovaných značkových středisek.





Šestiletá záruka není jedinou výhodnou službou, kterou Mazda zákazníkům poskytuje. Dalším dobrým příkladem je program Mazda Fair Service (MFS). Nabízí speciální podmínky a slevy na náhradní díly pro vozy Mazda starší než tři roky. Program MFS platí pro originální servisní a údržbové náhradní díly Mazda v případě, že se o servis stará autorizované značkové středisko.

V časech relativní nejistoty nejen v automobilovém průmyslu je důležitá každá služba pro zákazníky, která vylepšuje stabilitu a důvěru ve značku. Jednou z nich je Mazda Assistance – servisní asistenční program fungující v celé Evropě. Ten se s každoroční návštěvou autorizovaného servisu a zápisem předepsané prohlídky do elektronické servisní knížky o další rok prodlužuje, dokud věk vozu nedosáhne deseti let. Zákazník tím pádem může po celé Evropě cestovat bez starostí, systém Mazda Assistance mu v případě nečekaného problému spolehlivě pomůže.

„Chceme zákazníkům dělat radost nejen při samotném nákupu vozu – to by bylo příliš jednoduché. Naším hlavním cílem je, aby byli spokojení při následném servisu,“ říká Alexej Kiriakovský, generální ředitel společnosti Mazda pro Česko a Slovensko. „V této oblasti si klademe dlouhodobé strategické cíle. V roce 2006, když jsme zaváděli Elektronickou servisní knížku, jsme byli první automobilkou s takovou službou na trhu. Jde o výraznou výhodu pro ty, kteří nakupují naše ojetá auta – pokud i předchozí majitel navštěvoval značkové servisy, je celá historie vozu jasně zmapovaná,“ dodává A.Kiriakovský.





redakce

