Mazda CX-90 odhalena. Velké SUV pohání silný benzínový šestiválec

Ke konci roku 2023 hodlá Mazda uvést čtyři modely z kategorie Large Product Group na globální trh, kde je o SUV velký zájem. Po loňském modelu CX-60 je CX-90 druhou novinkou v této kategorii. Představuje výrazný krok k lepší bezpečnosti, menší ekologické stopě a větší radosti z jízdy. Novinka CX-90 vylepšuje nabídku SUV značky Mazda – firma díky ní lépe vyhoví potřebám různých zákazníků i jednotlivých trhů s jejich specifiky. Kromě toho znamená CX-90 výrazné posílení značky i obchodních aktivit Mazdy.





CX-90 je crossoverové SUV vyvinuté se zvláštním zřetelem na vlastnosti, které na severoamerickém trhu hrají velkou roli. Základem je koncepce „For the Voyage of Your Life“ (Na cestu vaším životem). Široké SUV s třemi řadami sedaček nabízí vylepšený komfort, funkce i bezpečnost a tak i příjemnější jízdu s rodinou či přáteli. Nová vlajková loď se na trhu ve Spojených státech představí na jaře.





Z designu CX-90 dýchá vitalita, která je základem koncepce Mazda KODO („Duše pohybu“). Tato koncepce stojí na zásadě „méně je více“, tedy na jednoduchých, ale zároveň dynamických a majestátních tvarech a proporcích. Vnitřek vozu je doslova prodchnutý japonskou estetikou, která klade důraz na dynamiku světla a přírodních materiálů v elegantně uspořádaném prostoru.

Co se pohonných jednotek týče, nabídne Mazda nový přeplňovaný řadový šestiválcový benzinový motor o objemu 3,3 litru doplněný 48voltovým mild-hybridním systémem a plug-in hybridní systém e-SKYACTIV PHEV s řadovým benzinovým čtyřválcem o objemu 2,5 litru. V kombinaci s novou architekturou pohonu všech čtyř kol nabízí CX-90 vynikající ekologické vlastnosti a zároveň se plně přizpůsobí představám řidiče.

Kromě toho klade Mazda velký důraz na pohodlí všech členů posádky. Kolem všech sedadel je proto více místa. Třetí řada sedaček je určená pro tři pasažéry, má vlastní výstupy klimatizace. Vylepšená konfigurace CX-90 navíc posiluje tažnou sílu, což spolu s dalšími prvky výbavy zvyšuje funkčnost vozu. Řidič i posádka si během cesty mohou zkoušet různé jízdní režimy a uspořádání, což vylepšuje zážitek z jízdy.

K dispozici je také kamerový systém See-Through View, díky němuž má řidič vždy po ruce potřebné informace k ideálnímu ovládání vozu, a také velký aktivní displej, který rovněž pomáhá pohodlnějšímu a klidnějšímu řízení.

Na cestě k roku 2030 hodlá Mazda i nadále pokračovat ve výzkumu založeném na firemní strategii orientované na řidiče a posádku. Chceme lidem vylepšovat zážitky z cestování, dělat jim v každodenním životě radost a dodávat jim energii.





