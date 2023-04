Test: Mazda CX-60 PHEV nadchne ale i trochu zklame

Na test Mazdy CX-60 jsme se v redakci dlouho těšili, ale bohužel nám stále unikala. Její krása nás uhranula a výkon 327 koní v plug-in hybridní verzi nás nenechával v klidu. A koncem března jsme se konečně dočkali.





Stejně jako na fotkách, i v reálu vypadá tohle velké SUV od japonské automobilky fantasticky. Sexy dlouhé přední kapotě sekunduje značná šířka vozu. Zepředu působí mazda majestátně a obrovsky.





Kvůli uložení motoru a převodovky (v podstatě pod palubní deskou) je středový tunel abnormálně široký a vysoký. Sedadla jsou rozměrná a díky venkovním rozměrům je uvnitř vpředu i přes široký tunel dostatek prostoru. Volant skvěle padne do rukou a veškeré ovladače jsou v dobrém dosahu. Zvyk zaslouží akorát volič automatické převodovky, kdy parkovací poloha "P" se řadí pohybem nejen dopředu, ale také doleva. Interiér působí vzdušně.

Kaplička přístrojů za volantem disponuje plně digitálním displejem s velmi příjemnou grafikou, dvanáctipalcový displej palubního infotainmentu je pak v rámci palubní desky lehce upozaděn. Jeho ovládání probíhá výhradně přes rozhraní HMI tvořené kruhovým ovladačem na středovém tunelu. Jen těžko vymyslíte něco intuitivnějšího.

Zavazadlový prostor má objem 570 litrů, což není vzhledem k velikosti vozu nikterak závratná hodnota. Mezi podlahou a roletkou jsme naměřili 54 cm, mezi podběhy pak 113 cm a sklopením zadní lavice vykouzlíte téměř rovnou ložnou plochu s délkou 177 cm. Škoda, že v japonské automobilce nemysleli na uložení kabelů. Ty nám v kufru překážely.

A teď se pojďme podívat pod tu krásnou dlouhou kapotu. Pod tu se vejde dokonce vznětový šestiválec, který je už v nabídce. Ale zpět ke zkoušené plug-in hybridní variantě. Ta kombinuje atmosférický zážehový čtyřválec o objemu 2,5 litru s osmistupňovým automatem a elektromotorem. Čtyřválec naladěný na 143 kW (194 koní) výkonu s maximální hodnotou točivého momentu 258 Nm doplňuje elektromotor disponující výkonem 129 kW (175 koní) a 270 Nm. Celkový kombinovaný výkon tohoto pohonného ústrojí činí 241 kW (327 koní) a hodnota maximálního točivého momentu dosahuje velmi zajímavé hodnoty 500 Nm.

Hybridní SUV dokáže při plně nabitých bateriích zrychlit z 0-100 km/h za 5,8 sekund. Akcelerace je doprovázená jadrným zvukem a maximální rychlost činí 200 km/h. Dynamika této mazdy je impozantní, tedy za předpokladu že máte dostatek energie v akumulátoru. Pak jsou naměřené hodnoty o něco horší a už tolik neoslní. CX-60 je vyváženým automobilem, který krásně zatáčí. Ve volantu máte dostatek citu a jízda s touto krasavicí by byla velká radost. Nebýt tedy jedné drobnosti. Automatická převodovka zde není tvořena klasickým hydroměničem točivého momentu známým z ostatních modelů, nýbrž vícelamelovou vstupní spojkou. Ta vznikla z vlastního vývoje a v podstatě se jedná o planetovou převovodku. Při svižné jízdě vůz funguje znamenitě, řazení probíhá hladce a plynule. Pokud ovšem s CX-60 jezdíte po městě, plynulost při nižších rychlostech mizí. Každé přeřazení znamená malé škubnutí, ještě výraznější než u dvouspojek. Navíc celý hybridní systém doprovází nepříliš příjemný hučící zvuk.

Odhlučnění vozu je příkladné, CX-60 skvěle maskuje rychlost. Komfortní nastavení podvozku společně se schopností filtrovat nerovnosti je ideální kombinací a lékem na rozbité české silnice. Mazda se přes díry, asfaltové záplaty či jiné neduhy přenáší s gracií vlastní. Hybrid nabízí padesátilitrovou palivovou nádrž (diesel má o osm litrů více). Vzhledem k reálné spotřebě paliva to stačí. Baterie o hmotnosti 175 kg má kapacitu 17,8 kWh a podle výrobce by měla vystačit na 63 km jízdy. V praxi za chladného počasí jsme byli rádi za zdolaných 50 kilometrů. To by mohlo teoreticky stačit na dojíždění do práce a při pravidelném dobíjení ze zásuvky budete potřebovat minimálně benzínu. Pokud ovšem baterii vyždímete, počítejte s reálnou spotřebou mezi 7-10 l/100 km v závislosti na rychlostním tempu. My týden s jedním dobíjením jezdili za 7,8 l/100 km benzínu a 11,6 kWh energie z baterie.

Mazda CX-60 je pořádné SUV, které vypadá ještě robustněji, než rozměry napovídají. Bohužel svou velikost nedokáže uvnitř využívat na maximum. Nejlevněji ji aktuálně koupíte paradoxně se vznětový šestiválcem o objemu 3,3 litru a výkonem 147 kW (200 koní) ve spojení s osmistupňovým automatem a pohonem zadních kol (RWD). Tato kombinace přijde na 1 257.590 Kč. Čtyřkolka je pak dostupná se silnějším šestiválcem o výkonu 187 kW (254 koní). Za ni zaplatíte 1 390.990 Kč. Námi zkoušený plug-in hybrid tvořený zážehovým čtyřválcem o objemu 2,5 litru přijde na 1 343.090 Kč. Vzhledem k těmto skutečnostem bychom sáhli po dieselu, který nemá problémy s plynulou jízdou v nízkých rychlostech.

Plusy:

vzhled

cena

výkon

dovednosti při ostrém tempu

tuhost karoserie

jízdní komfort

Mínusy:

nejezdí hladce a plynule při nízkých rychlostech

velikost palivové nádrže

nemá mlhovky

Mazda CX-60 PHEV Homura 4x4 Objem a typ motoru: 2.488 ccm, řadový zážehový čtyřválec Max. výkon a točivý moment: 141 kW (192 k) / 241 k Max. výkon a točivý moment elektromotoru: 129 kW (175 k) / 270 Nm. Max. kombinovaný výkon/točivý moment: 241 kW (327 k) / 500 Nm. Převodovka: osmistupňová automatická Zrychlení 0-100 km/h: 5,8 s Nejvyšší rychlost (na elektřinu / omezovač): 140 / 200 km/h Průměrná spotřeba dle WLTP: 1,6 l/100 km + 23 kWh/100 km Naměřená spotřeba v testu (nedobíjeli jsme): 7,8 l/100 km + 11,6kWh/100 km Kapacita a typ baterie: 17,8 kWh, Li-Ion Hmotnost baterie: 175,1 kg Udávaný dojezd na elektřinu výrobcem: 63 km Naměřený dojezd na elektřinu: 53 km Provozní/maximální hmotnost: 2070 / 2667 kg Délka × šířka × výška: 4745 × 1890 × 1680-1686 mm Základní / max. objem zavazadelníku: 570 / 1726 l Základní cena: 1 257 590 Kč

(CX-60 e-Skyactiv D200 RWD Prime-line) Základní cena testované motorizace: 1 487 490 Kč Cena testovaného vozu: 1 670 133 Kč





