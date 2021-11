Marek Eben má nové auto, je to hybrid od značky, který je věrný víc než 20 let

Marek Eben vyměnil svůj SUV Citroën C5 Aircross za novější SUV C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID, první dobíjecí hybridní vůz značky Citroën. Bude tak řídit v pořadí již 12. Citroën v řadě. Užívat si bude ekologičtější verzi motoru HYBRID 225 ë-EAT8, která kombinuje přednosti 100% elektrického pohonu výhodného zejména při každodenních cestách po městě, s všestranností a nezávislostí, které na delších trasách poskytuje spalovací motor.





Prvním vozem značky Citroën, který si známý herec, moderátor a v neposlední řadě také hudebník, pořídil, byl před víc jak 20 lety Citroën BX a od té doby je této značce věrný.





Kromě designu je jedním z důvodů, proč má tyto vozy v oblibě, i potřeba měkkého podvozku a dostatečně velkého zavazadlového prostoru. SUV CITROËN C5 AIRCROSS PLUG-IN Hybrid je stejně jako modely se spalovacími motory vybaven systémem odpružení Progressive Hydraulic Cushions®, který tlumí veškeré nedokonalosti na cestách a navozuje dojem, že vůz se nad nerovnostmi vozovky vznáší. Zároveň zajišťuje vynikající dynamiku a stabilitu vozu. Nové SUV C5 AIRCROSS PLUG-IN Hybrid je vybaveno víceprvkovou zadní nápravou, díky níž je možné dosáhnout bezkonkurenčního jízdního komfortu.

„Když onemocněla moje žena, hledali jsme vůz, který by nebyl tvrdý a kam by se nám pohodlně vešel invalidní vozík. Zkusili jsme všechny možné značky, pak jsme sedli do Citroenu a nebylo co řešit. Nyní mám v garáži nainstalovaný wallbox a dobrý pocit z toho, že po Karlových Varech jezdím s nulovými emisemi“, uvedl známý moderátor.

Vozy Citroën SUV C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID jsou v nabídce od 920 000 Kč.





redakce

