Citroën C5 Aircross Hybrid je tady. Do milionu se vleze i v nejlepší výbavě

Po vozu ë-Jumpy – 100% ëlectric, jehož objednávky byly zahájeny začátkem září, je tak SUV C5 Aircross Hybrid dalším zástupcem elektrifikovaných modelů Citroën, který je dostupný v České republice. Značka tím zahajuje svoji elektrickou ofenzívu a naplňuje slogan „Inspirëd By You All“ určený pro elektrifikované vozy, když se svou technologickou vlajkovou lodí, novým SUV C5 Aircross Hybrid, hybridním plug-in SUV (Silent Urban Vehicle) ve třídě ë-Confort, přechází k bohatší modelové řadě, kde výkonné spalovací motory doplní 100% elektrické a hybridní plug-in verze.

V České republice se SUV C5 Aircross Hybrid nabízí ve 4 stupních výbavy - Feel, Feel Pack, Shine a Shine Pack. Ceny startují na 895 000 Kč a zahrnují i i záruku 5 let nebo 60 000 najetých kilometrů. Při využití značkového financování Citroën Privilege dostane zákazník další zvýhodnění 20 000 Kč z akční ceny vozu. Pro prvních 30 vozů navíc značka Citroën připravila atraktivní operativní leasing, který je určen jak pro podnikatele, tak pro fyzické osoby. Vztahuje se na dvě konkrétně definované verze včetně výbavy a je možné jej nastavit na 12/18 i 24 měsíců při nájezdu maximálně 20 00 km/ročně. Například pro verzi Citroen C5 Aircross FEEL PACK HYBRID 225 e-EAT8 je nejnižší cena operativního leasingu bez služeb 9 990 Kč včetně DPH anebo 13 155 Kč vč. DPH se službami (servis, pneu…).

SUV C5 Aircross, které se již stalo referencí z hlediska komfortu zejména díky tlumičům s progresivními hydraulickými dorazy®, sedadlům Advanced Comfort a 20 technologiím asistenčních systémů řízení, tak vstupuje do nové etapy programu Citroën Advanced Comfort® a nabízí účinnou a výkonnou hybridní plug-in verzi, jejíž motor kombinuje nejnovější technologie a konkurenceschopné provozní náklady.

Plug-in hybridní verzi je již možné objednat za akční cenu od 895 000 Kč. V ceně vozu je i prodloužená značková záruka EssentialDrive na 5 let nebo 60 000 najetých kilometrů. Nejlépe vybavené provedení se s cenovkou stále vleze do jednoho milionu korun.

