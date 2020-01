Majitelé Citroënů budou moci dát svůj vůz do servisu třeba o půlnoci

Vzhledem k tomu, že se dnes všichni snažíme optimalizovat svůj čas, spouští Citroën službu CITROËN SERVICE 24/7. Díky této službě může zákazník odevzdat auto do servisu kdykoliv a stejně tak si ho převzít zpět.





Umožní mu to zcela bezpečný samoobslužný systém, který byl již úspěšně odzkoušen ve francouzských městech Massy a Marseille a v prvním pololetí 2020 se rozšíří do 50 míst v Evropě.





V digitalizovaném světě, kde se všechno stále rychleji mění, se proměňují i spotřební způsoby. Důkazem je rostoucí úspěch nových služeb, jako je služba „Drive“ v supermarketech. Značka Citroën je k těmto novinkám velmi vnímavá, a i s ohledem na svůj slogan Inspired by You přichází s novou službou CITROËN SERVICE 24/7.

Hlavním úkolem služby CITROËN SERVICE 24/7 je umožnit zákazníkovi předávat a přebírat auto v případě běžného servisu kdykoliv, a to díky zcela bezpečnému automatickému samoobslužnému systému. V terminálu odevzdá klíč a technický průkaz, platba probíhá online. Po ukončení zásahu je zákazník informován prostřednictvím SMS a může si kdykoli prostřednictvím stejného terminálu vyzvednout klíč a doklady a odjet svým vozem, který je zaparkovaný na vyhrazeném parkovišti. Výsledkem je nová možnost komunikace - jednoduchá a bez dodatečných nákladů - díky níž není zákazník nijak limitovaný časem a usnadní se mu tak život, přitom je však zajištěna stejná kvalita služeb jako při tradičním postupu.

Princip tohoto samoobslužného terminálu umožňuje také další využití, například:

možnost kdykoliv převzít/odevzdat náhradní vůz, jako eventualitu při odevzdání/převzetí vlastního vozu

možnost kdykoliv převzít/odevzdat vůz z půjčovny, v rámci krátkodobého pronájmu Citroën Rent&Smile

Zákazníci tuto službu CITROËN SERVICE 24/7, která se již rok úspěšně testuje v prodejnách/servisech PSA Retail v Massy a Marseille, hodnotí průměrnou známkou 4,8 z 5. Služba, která je v téměř 70 % případů využívaná v době mimo otevírací dobu prodejny, ukazuje, jak je taková možnost opodstatněná a slouží dokonce jako nástroj k získání nových zákazníků.

Služba CITROËN SERVICE 24/7 se v průběhu první poloviny roku 2020 rozšíří do 50 prodejen Citroën po celé Evropě a do konce roku 2020 by mělo v zahraničí fungovat více než 100 terminálů.

Generální ředitelka značky Linda Jackson to okomentovala: „V době, kdy máme stále nabitější program a všichni se snažíme ušetřit čas, je tato inovativní služba dokonalým příkladem snahy značky Citroën nabízet svým zákazníkům bezproblémovou a stále pohodlnější zkušenost. Je to další důkaz toho, že ‚Inspired by You‘ je pro Citroën víc než jen slogan!"





