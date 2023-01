Citroëny C4 X a ë-C4 X dostaly české ceny. První za půl milionu, druhý téměř za dvojnásobek

Modely C4 X a Citroën ë-C4 X jsou v České republice již k objednání se spalovacím motorem s akční cenou od 544.900 Kč a elektromotorem s akční cenou od 939.900 Kč. V ceně vozu je i prodloužená značková záruka EssentialDrive na 5 let nebo 60.000 km. V nabídce jsou dva benzinové motory Citroën PureTech, jeden dieselový motor a také 100% elektrický motor o výkonu 100 kW s dojezdem až 360 km a rychlým dobíjením 100 km/10 min při 100 kW DC.





Citroën představuje vozy C4 X a ë-C4 X s jedinečným elegantním designem a nadčasovým charakterem prostorného čtyřdveřového vozu, určené pro zákazníky, kteří hledají atraktivní alternativu k hatchbackům a SUV na trhu vozů střední třídy. Oba vozy vynikají komfortem na palubě díky exkluzivnímu programu Citroën Advanced Comfort, který zahrnuje sedadla Advanced Comfort a odpružení Citroën Advanced Comfort®.





C4 X a ë-C4 X jsou k dispozici se čtyřmi stupni výbav Feel, Feel Pack, Shine a Shine Pack. Již v základní výbavě se o maximální pohodlí starají tlumiče pérování s progresivními hydraulickými dorazy® vytvářející tak pro Citroën typický efekt létajícího koberce.

Vozy kladou důraz na prostornost a celkově klidný zážitek, k čemuž přispívá velkorysý prostor pro kolena ve 2. řadě, velký zavazadlový prostor o objemu 510 litrů a elektrický pohon, který umožnuje nepřetržitý přístup do městských zón v tichosti a bez vibrací.

C4 X a ë-C4 X nabízejí díky intuitivnímu rozhraní infotainmentu MyCitroën Drive Plus, které se poprvé objevilo v novém Citroënu C5 X, nejnovější úroveň konektivity využívající centrální 10“ HD dotykový display. Ten je navržen jako tablet, jehož obrazovka je přizpůsobitelná pomocí widgetů. Toto rozhraní je také vybaveno rozpoznáváním přirozené řeči, které se velmi snadno obsluhuje. Funguje jako dokonalý osobní asistent, který rozumí tomu, co říkáte, odpovídá na otázky a plní příkazy. Pro aktivaci systému My Citroen Drive Plus stačí říct „Hello Citroën“. Tímto způsobem získáte přístup k informacím o počasí, navigaci, hudbě i svému chytrému telefonu.





