Citroën Berlingo se zárukou 8 roků je realitou, jaké jsou podmínky a kolik stojí?

Bestseller od Citroënu je nově možné zakoupit s prodlouženou až osmiletou zárukou. Flexibilní značková záruka včetně asistenční služby umožňuje zákazníkovi vybrat si tu nejvhodnější variantu kombinace počtu roků a počtu ujetých kilometrů a to až do 8 let a do 200 000 km.





Každý tak může přizpůsobit záruku svým individuálním potřebám tak, aby to pro něj bylo co nejvýhodnější. Pro profesionály je pak nyní v nabídce i verze PROFI, homologovaná v kategorii N1.





Od 1. června nabízí společnost nabízí 8letou flexibilní značkovou záruku včetně asistenční služby pro svůj nejprodávanější vůz, kterým je Citroën Berlingo. Podle toho, jak často zákazník jezdí, si může vybrat tu nejvýhodnější kombinaci roků a počtu ujetých kilometrů až do 8 let a do 200 000 km. Pokud tedy například ví, že má nízké roční nájezdy, může si zvolit variantu 8leté záruky nebo 80 000 kilometrů. Pokud má naopak roční nájezdy vysoké, bude pro něj výhodnější zvolit varintu 3leté záruky resp. 200 000 km.

Citroën Berlingo je nově k dispozici i ve verzi PROFI s pevnou ocelovou prepážkou oddělující nákladní prostor. Toto vozidlo, homologované v kategorii N1, nabízí i vyšší užitečnou hmotnost, která činí 819 kg v případě varianty motoru 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN.

Třetí generace modelu Berlingo se od uvedení na trh v září 2018 prodalo již více než 200 000 kusů (Berlingo + Berlingo Van), z toho téměř 150 000 v roce 2019, takže je to po C3 druhý nejprodávanější model Citroën ve světě.

Nejprodávanějším modelem značky Citroën je i v České republice, kde v roce 2019 zaznamenal 2498 prodaných vozů a za první čtyři měsíce tohoto roku se jej prodalo 628 kusů.

Citroën Berlingo třetí generace je prostorný a praktický vůz, který nabízí vynikající komfort, inteligentní koncepci, vyspělé technologie podpůrných prvků řízení a nepřebernou škálu možností přepravy osob i zavazadel. Existuje ve 2 variantách: standardní velikost M je dlouhá 440 cm, zatímco nová velikost XL dosahuje délky 475 cm. Obě velikosti M a XL jsou k dispozici v pěti a sedmimístné verzi. Díky sklopitelným sedadlům poskytuje maximální prostornost a modularitu. Objem zavazadlového prostoru dosahuje 775 litrů ve velikosti M a až 1050 litrů ve velikosti XL, disponuje také 186 litry úložných přihrádek včetně Modutopu® s kapacitou 92 litrů. Prvotřídní přístup zabezpečují dvoje velké posuvné boční dveře a zadní dveře s otevíratelným oknem.

Berlingo přijde minimálně na 394 900 Kč, za verzi XL se připlácí 25 tisíc korun.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Citroen

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek