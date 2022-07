Jak vyměnit AdBlue a k čemu v autě vlastně slouží?

Aby naftové vozy vytvářely menší emise, potřebují AdBlue, tedy takzvanou močovinu. Tu je potřeba jednou za čas doplnit, a zpravidla se přihlásí o slovo v ten nejméně vhodný okamžik. Je proto dobré vědět, jak si ji můžete snadno a rychle sami doplnit.





AdBlue, nebo lidově řečeno močovina, je nehořlavá a netoxická kapalina, která se vstřikuje do výfukových plynů naftových motorů, kde eliminuje oxidy dusíku, a tím snižuje emise auta. Je ji však stejně jako palivo potřeba jednou za čas doplnit, přičemž zpravidla vydrží tři až deset tisíc kilometrů, samozřejmě podle typu auta, velikosti jeho nádrže na AdBlue i způsobu zacházení s vozem.





Nečekejte na nulu. Nenastartujete

„Jinou spotřebu má vůz ve městě a jinou třeba v terénu. Přímo úměrně ke spotřebě paliva pak klesá nebo roste i spotřeba AdBlue,“ vysvětluje produktový manažer českého zastoupení automobilky Toyota Antonín Polák.

Stejně jako u paliva, i močovina sama ohlásí, když dochází, respektive když se sníží dojezd nádrže pod 2500 kilometrů - rozsvítí se kontrolka na přístrojové desce. „Celkem velká rezerva trochu láká kontrolku ignorovat, ale chytré auto vás nenechá - její blikání se postupně zintenzivní. Zároveň je dobré vědět, že jakmile se dostanete na nulu, auto už není možné nastartovat a čeká vás odtah do servisu,“ popisuje Polák.

Pokud však před sebou máte dlouhé letní cestování, je lepší na kontrolku nespoléhat. „Před letní dovolenou raději v každém případě AdBlue doplňte. Vyhnete se tak nepříjemnostem při shánění AdBlue v zahraničí,“ radí Polák.

Zvládnete to sami

Samotné doplňování je celkem snadné. Rozhodně není nutné pro každé doplnění vyrazit do servisu, zvládnete to sami. A máte dvě možnosti. Tou jednodušší a pohodlnější je natankovat AdBlue přímo u stojanu na čerpací stanici. Někdy se nenachází úplně na všech stojanech, ale třeba jen na těch s naftou, nebo těch určených pro nákladní vozy. Nevýhodou je, že ne na každé benzince AdBlue ve stojanu mají.

Druhou možností je, že si koupíte láhev s močovinou a z ní ji sami doplníte. U těchto velkých lahví a kanystrů je vždy pod jednou z etiket schovaná praktická ohebná hadice, která vám přelévání tekutiny výrazně usnadní, a díky tomu nehrozí, že byste se potřísnili.

Přesto si dejte pozor, abyste močovinou nepolili okolí hrdla nádrže - mohla by poškodit lak karoserie, a v motorovém prostoru zároveň zamezte její únik do motoru. Samozřejmě platí, že močovina by se neměla dostat ani do kontaktu s pokožkou, pozor si dejte i na oblečení.

Kde vlastně nádrž na AdBlue hledat? „Některá auta, jako jsou například užitkové modely Toyota Proace, mají hrdlo nádrže na AdBlue umístěné u nádrže na běžné palivo. Ve vozech typu Land Cruiser nebo Hilux jej pak najdete v motorovém prostoru,“ říká Antonín Polák.





